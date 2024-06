„Pavel Novotný do basy.“: Řeší se nejen útok na Slováčka, ale i na seniory

Řeporyjský starosta a člen ODS Pavel Novotný se na sociálních sítích opět „opřel“ do předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřiny Konečné. Na paškál si tentokrát vzal i její blízké. Jejího otce, se kterým se vyfotila na Den otců a fotku dala na svůj facebookový profil, označil za „bolševickou zrůdu“. Uvedl, že býval zemědělským tajemníkem OV KSČ. „U nás doma je necháváme žít, ale ukazujeme si na ně, samozřejmě. Říkám, děti, tohle byla bolševická svině, byla u toho, když se tu znárodňovalo ještě v roce 1974(!). Je SKVĚLÉ, že bezmocná KSČM je zcela v rukách KK a ta si ji dodusí. Ale facebook (dle mého i zakonnost) by měly důsledně dbát na označování fotek ‚BOLŠEVICKÉ ZRŮDY‘. Osoby na snímcích NIČÍM jiným nejsou. ZRŮDAMI bolševismu,“ napsal mimo jiné Novotný.



„Víte, to, co dělá „pan“ Novotný, je na zápis do tisícileté kroniky ubohosti. Slovně onanovat nad fotkou dcery a otce v rámci Dne otců může skutečně jen morální mrzák,“ reagovala europoslankyně pro Parlamentnilisty.cz

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já jeho rodinu, na rozdíl od něj, nekádruji“

Novotný se dostal i k malému synovi Kateřiny Konečné a k jejímu manželovi.



„Snad otec dítěte Konečné (podnikatel) doma zasáhne, až zrůda jen cekne, bude-li se dnes osmiletý syn po hodině dějepisu ptát. V ŘEPORYJÍCH dbáme jako zřizovatel ZŠ na dějepis, který nečeká na devítku, kdy nestihne moderní dějiny. Jestlipak doma v debatě řekne tatínek kapitalista ‚Drž hubu, Káčo, ano synku, ta zrůdná ideologie, jíž je prosáklý i dědeček, skutečně střílela lidi na hranicích, zabila víc lidí než nacismus a v Československu když šli proti ní do ulic, na ty vlastní lidi poslala tanky, fuj thajskl, dědovi to neříkej, ale jasně, že je to v zásadě bolševická zrůda, není od věci vynášet tyhle soudy a dobře vám to říkají v té škole.‘ Snad má mladej takového tatínka,“ rozjel se starosta.

Pavel Novotný, DiS.

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 2% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 96% hlasovalo: 2445 lidí



Ve svém „příspěvku“ Pavel Novotný také uvedl, že otec Kateřiny Konečné prý „nevychoval dobrou komunistku. Aktuálně ukončuje KSČM jako brand. Už se k němu v kampaních nehlásí a nebude“, napsal na adresu europoslankyně. Ta ani toto nenechala bez odezvy.



„Možná si toho ve svém zaneprázdnění odklízet hnůj, „zdobit“ svou kancelář a vypisovat nesmysly po sítích nestihl všimnout, ale já jsem předsedkyní KSČM. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nevím, jak víc bych se ke KSČM ještě měla hlásit,“ nechápe Kateřina Konečná.

Novotný a hodnoty ODS. Uhlazený premiér Fiala s Vondrou za zády

Už před časem právník Ondřej Dostál, nyní nově zvolený europoslanec za STAČILO!, chtěl hnát řeporyjského starostu k zodpovědnosti. Novotný se tehdy opřel do legendárního hudebníka Felixe Slováčka, a to kvůli fotce, na které byl Slováček právě s Kateřinou Konečnou a dalšími kandidátkami STAČILO! „Felix byl vždycky debil. Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička bohužel nemá žádnou šanci. Tohle ale přehnal,“ napsal tehdy Novotný. Poté, co sklidil obrovskou kritiku, se za svá slova omluvil a příspěvek smazal. Na Kateřinu Konečnou ale slovně „útočil“ dál.



„Já věřím, že orgány důsledně prověří škodlivost této veřejně činné osoby - zvláště v souvislosti s rostoucí agresivitou ve společnosti. I když „pan“ Novotný prohlašoval, že je pod ochranou předsedy ODS a premiéra Fialy, tak snad se toho orgány činné v trestním řízení nezaleknou,“ doufá Kateřina Konečná.



Vyjádřila se i k tomu, že ODS nakonec ani za jeho slova ohledně dcery Felixe Slováčka řeporyjského starostu ze svých řad nevyloučila.



„Myslíte tu stranu, která se vydává za hodnotovou a prosazující slušnost v politice? Svým rozhodnutím tohoto „pána“ nevyloučit se přihlásili k tomu, že je normální vyhrožovat někomu napadením, posílat Čechy do války, zapalovat jim domy a mluvit o vybraných národech jako o opicích, které je třeba vystřílet. To jsou dnes hodnoty, ke kterým se hlásí ODS, uhlazený premiér Fiala s paní Decroix a Vondrou za zády,“ nebrala si servítky europoslankyně.

Fotogalerie: - SPOLU na druhém místě

Právník: Místo podmíněného trestu basa?

Právník a nově europoslanec za STAČILO! Ondřej Dostál uvedl, že je v kontaktu s advokátem, který v Řeporyjích řeší hned více věcí, nejen to, co se odehrálo kolem Felixe Slováčka. „Řeší se i mnoho dalších přestupků pana Novotného. „A to jak vůči politikům, tak i vůči běžným lidem. Neboť pan Novotný bohužel ve svých urážkách nešetří třeba ani seniory ze svého okolí. Ve věci v souvislosti s Felixem Slováčkem cílíme na to, aby byl panu Novotnému, po postihu za přestupek proti občanskému soužití, který je dle mého názoru zcela nepochybný, podmíněný trest změněn na trest nepodmíněný. Lidově řečeno na basu,“ sdělil rázně právník a dodal. „Dle mého názoru žádná ochrana ze strany premiéra, nebo kohokoliv jiného, čímž se pan Novotný zaštituje, dle mého názoru zcela nedůvodně, nemůže nic měnit na tom, že tento právní postup je zcela jasný a měl by vést konečně k tomu nepodmíněnému trestu“. Uvedl také, že pokud bude Kateřina Konečná souhlasit, budou se zabývat právě i "nejnovějším" Novotného příspěvkem, kde nešetřil ani rodinu europoslankyně.