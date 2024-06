Trestní oznámení nestačilo. Novotný už jde po rodině Konečné a je zle

„Kateřina Konečná a foto ke Dni otců. Dojemné. Tatínek je také bolševická zrůda, v KSČ měla Kačka oba rodiče. Otec jako zemědělský tajemník OV KSČ nevychoval dobrou komunistku. Aktuálně ukončuje KSČM jako brand. Už se k němu v kampaních nehlásí a nebude. Tatínka má Kateřina ráda. Zaměstnavála jej také jako asistenta. Je to hezké. U nás doma je necháváme žít, ale ukazujeme si na ně, samozřejmě. Říkám, děti, tohle byla bolševická svině, byla u toho, když se tu znárodňovalo ještě v roce 1974(!). Je SKVĚLÉ, že bezmocná KSČM je zcela v rukách KK a ta si ji dodusí. Ale facebook (dle mého i zakonnost) by měly důsledně dbát na označování fotek ‚BOLŠEVICKÉ ZRŮDY‘. Osoby na snímcích NIČÍM jiným nejsou. ZRŮDAMI bolševismu,“ píše řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS).

„Snad otec dítěte Konečné (podnikatel) doma zasáhne, až zrůda jen cekne, bude-li se dnes osmiletý syn po hodině dějepisu ptát. V ŘEPORYJÍCH dbáme jako zřizovatel ZŠ na dějepis, který nečeká na devítku, kdy nestihne moderní dějiny. Jestlipak doma v debatě řekne tatínek kapitalista ‚Drž hubu, Káčo, ano synku, ta zrůdná ideologie, jíž je prosáklý i dědeček, skutečně střílela lidi na hranicích, zabila víc lidí než nacismus a v Československu když šli proti ní do ulic, na ty vlastní lidi poslala tanky, fuj thajskl, dědovi to neříkej, ale jasně, že je to v zásadě bolševická zrůda, není od věci vynášet tyhle soudy a dobře vám to říkají v té škole.‘ Snad má mladej takového tatínka,“ dodal Novotný ve svém příspěvku.

Nebyl to první příspěvek, v němž se Novotný navážel do Konečné. „Kateřina Konečná fantasticky drží v šachu KSČM, která do krajských voleb nesebere odvahu k ničemu. A pak už nebude ani čas, ani kádry, nebude kdo a jak... Bude jen Kateřina Konečná a rukojmí, co propustí tak, že ho odpojí od přístrojů a zhasne. Už za ně nikdy nebude kandidovat. A oni to tuší a nemohou nic dělat. Konečná. Konečně...“ poznamenal Novotný.

Minule se Konečná proti slovům Novotného ohradila. „Jsi tupá, pokrytecká debilka tak akorát pro srandu králíkům a my si dáme taneček za to zneužití mého selhání k dalšímu trápení té holky, to za rámeček nedáš, ty píčo. Elegantně ti naložím, jen bude po volbách. Ideálně vyhozený. To koště bude mít 10 m. A tento tweet bude slavný,“ napsal Novotný.

„Pane Fialo, to se Váš starosta z ODS na dlouho neuklidnil. Vyhrožování je součástí Vaší identity? Danuše Nerudová mluvila v souvislosti s Filipem Turkem o tom, jak se jí nelíbí jeho vyjadřování, což byl jen slabý odvar toho, jak se vyjadřuje její přítel Pavel Novotný,“ poznamenala k Novotnému tweetu Konečná.

O pár dní později dodala. „Trochu jsem ve skrytu duše doufala, že se v ODS najdou poslední zbytky – ani ne slušnosti – tu už tato strana pozbyla dávno, ale lidskosti. Ale mýlila jsem se. ODS je s tím, co dělá její starosta Novotný, v pohodě… …já ale v pohodě nejsem. Na nadávky jsem zvyklá, ale vyhrožování si teda od této kreatury nenechám, a tak jsem podala trestní oznámení,“ uvedla Konečná.

Novotného hejtů na Kateřinu Konečnou si povšiml také bloger Daniel Sterzik aneb Vidlák. „Česká levice z celého srdce děkuje Pavlíkovi Novotnému, že se tak obětavě a zdarma stará, aby STAČILO! mělo v parlamentních volbách dvacet procent a ODS zmizela v propadlišti dějin. Hlavně si tam Řeporyjce nechte až do voleb. Teď už nepracuje pro Fialu, teď už pracuje pro nás. Funguje to stejně, jako když Nerudová začala pracovat pro Filipa Turka,“ poznamenal na svém facebookovém profilu.