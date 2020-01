„Pohádková vílo! Jeď radši do USA na nákup.“ Čaputovou po projevu koupal její nepřítel. No a pozor, u nás...

Projev slovenské prezidentky Čaputové, který v Čechách mnozí dávali za příklad něčeho, co si lidé mohou poslechnout místo vánočního poselství Miloše Zemana, se stal terčem kritiky člena slovenské Národní rady Ľuboše Blahy. Prezidentka prý působila jako řadový kádr Progresivního Slovenska nebo komentátorka Deníku N. Obvinil Čaputovou, že jí záleží více na menšinách než na pracujících nebo seniorech. Úřad prý nezvládá. „Raději ať si létá do New Yorku s rodinkou na nákupy – to jí jde zjevně lépe,“ vzkázal.

Nový rok přinesl kromě projevů českých politiků i projev slovenské prezidentky Čaputové. Pro připomenutí, Markéta Adamová Pekarová ho označila za „státnický a věcný“ ještě předtím, než byl vůbec přednesen.

K vánočnímu poselství prezidenta bych ráda řekla, že kdo má zájem o státnický a věcný projev, dočká se 1.1.2020 ve 13:00 u Novoročního projevu Zuzany Čaputové. — Markéta Adamová (@market_a) December 26, 2019

Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 89% Nemá 11% hlasovalo: 2144 lidí projevu slovenské prezidentky se opřel člen slovenské Národní rady Ľuboš Blaha. „Promiňte, ale takové negativistické a nenávistné novoroční projevy nedával ani (bývalý prezident) Kiska. Toto byl výsměch jejímu úřadu,“ tvrdí Blaha. Podle něho nebylo v projevu skoro nic o slovenské státnosti, ale zato spousta nenávisti a moralizování. Čaputová prý do Slovenska jen kopala, místo aby vyzdvihla, co se za 27 let Slovenské republiky podařilo.

Blaha neocenil, že si prezidentka stěžovala na hrubost a konfliktní povahu slovenské politiky. Podle něho byl její projev přesně takový. „Surové, laciné, konfliktní a frázovité kydání na vlastní stát. Strojené a nervózní,“ označil projev Čaputové. „Z Čaputové dnes sršel neuvěřitelný komplex – zuří, protože ji kritizují, nezvládá, že ji všichni nemilují, opovrhuje každým, kdo má jiný názor,“ mínil Blaha o projevu a dodal, že se nejednalo o státnický projev, ale o „druhořadý komentář Deníku N“.

Vadilo mu, že prezidentka komentovala, údajně nezákonně, zveřejněné nahrávky z Deníku N. „Který financují jistí milionáři z Esetu, kteří financovali i její kampaň a stranu,“ dodal. „Mluvila jako průměrný kádr Progresivního Slovenska nebo jako komentátorka Deníku N, ne jako hlava státu,“ myslí si člen NR. Psali jsme: Novoroční Čaputová: Slovensko je úspěšný příběh, dokončeme ho. Postavme se lži a nenávisti

Také se trefoval do slov prezidentky o menšinách. „Drazí spoluobčané, loňský rok nám znovu ukázal, že pro mnohé skupiny lidí na Slovensku důstojný život ani zdaleka není realitou. Mluvila jsem s lidmi, kteří navzdory každodenní tvrdé práci žijí ve strachu z budoucnosti. Se ženami, které roky zažívaly násilí a nedokázaly se dovolat pomoci. S lidmi, kteří od malička žijí s pocity méněcennosti jen kvůli příslušnosti k národnostní menšině či kvůli barvě pokožky. S lidmi, pro které je tekoucí voda a jistota bydlení nedosažitelným snem. S lidmi, kteří jsou objektem nenávisti pro jejich jinakost nebo touhu žít rodinným životem tak jako ostatní. A s mnoha dalšími, kteří jsou vylučováni ne pro své skutky, ale pro atributy, které nemohou ovlivnit, neboť jim je nadělil život sám,“ prohlásila Čaputová.

Blaha se do Čaputové obul, že ji nezajímají pracující, ale menšiny. „Největší problém Slovenska podle naší pohádkové víly? Menšiny. Ne pracující lidé, ne sociální stát, ne senioři, rodiny či sociálně slabší. Ale menšiny.“ Dle Blahy se jedná o typickou liberální nabubřelost, o odtržení od současné reality Slovenska. Dodejme, že Čaputová jednu větu seniorům věnovala: „Vybudujme pevný systém dlouhodobé péče o seniory, protože jsme nejrychleji stárnoucí země v Evropské unii a máme nedostatek zařízení a personálu na počet obyvatel.“ Fotogalerie: - Čaputová na Národní třídě

Dále člen NR poblahopřál poradci prezidentky pro domácí politiku Mariánu Leškovi, že Čaputová už začala používat označení „naše Slovensko“ místo „tato země“. „Malý krok pro normální lidi, velký skok pro liberály,“ nazval tuto změnu. Ale obul se do Leška, že zapomněl na to, co psal před rokem 1989. „Kéž by si Leško vzpomenul i na své komunistické časy a napsal jí do projevu i o tom, jak těžko se žije dělníkům a jak odpudivá je sociální nerovnost a koncentrace majetku – jak odpudivý je liberální kapitalismus,“ píše Blaha.

Podle něho Čaputová přednesla stejný „laciný kýč“, jako její předchůdce Kiska, kterého Blaha nazval „daňovým podvodníkem“. „Bez myšlenky, bez poselství, bez vlastenectví,“ kopl si ještě Blaha.

„Jediné, co tyto liberální fanatiky drží při životě, je naděje, že převezmou moc. O tom celou dobu mluvila. Nesnášejí Slovensko a Slováky a chtějí naši vlast přeměnit na neoliberální přívěsek USA. Toto nebyl projev prezidentky. Toto byl projev televizní hlasatelky třetí třídy bez jakékoliv vize a úcty k Slovensku. Čaputová absolutně nezvládá svou funkci.

Nevím, jaký to celé mělo smysl. Možná jen ten, že po dnešním Čaputové trápení už musel pochopit úplně každý, kdo má pět pohromadě, že tato panička funkci prezidenta prostě nezvládá. Raději ať si létá do New Yorku s rodinkou na nákupy – to jí jde zjevně lépe,“ vzkázal nakonec.

Fotogalerie: - Čaputová na Hradě

Psali jsme: Babišův projev: Po skončení přišel příběh, který nečtěte. Pozvracíte se VIDEO Ty kluku koženej... Ještě jeden novoroční projev. Z Prahy. Velmi zaujal Opozice po prezidentském poselství: Nechápe výzvy dneška. Poslechněte si raději Čaputovou Je to vidět, Zeman se loučí. Chce být blíž k havlistům. Bloggerka v projevu našla nevídané

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.