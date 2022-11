„Poprava“ ruských zajatců ukrajinskými vojáky. Pravost videa potvrzena

Pravost videa zabité skupiny ruských vojáků v Makijivce v Luhanské oblasti ukrajinskými vojáky potvrdil deník The New York Times. Série videí kolujících v minulém týdnu na sociálních sítích rozpoutala debatu, zda se Ukrajinci nedopustili válečného zločinu či pouze jednali v sebeobraně.

Videa ukazují děsivé scény před a po střetu ze začátku tohoto měsíce, kdy bylo zřejmě zblízka zastřeleno asi jedenáct ruských válečných zajatců. Většina leží na zemi poté, co jeden z jejich spolubojovníků náhle zahájil palbu na ukrajinské vojáky stojící poblíž.

Původně videa zabitých Rusů šířila ukrajinská média v souvislosti s hrdinským znovudobytím ukrajinského území. V Rusku však videa vyvolala ostrou reakci, někteří komentátoři vyzývali vládu, aby požádala o mezinárodní vyšetřování.

Pravost videí ověřil deník The New York Times, nelze z nich však podle deníku vyčíst, jak a proč byli ruští vojáci zabiti. „Zanechávají pouze záhadu, kterou obě strany využily v online bitvě o srdce a mysl,“ dodává The New York Times.

O incidentu informovala o víkendu britská BBC, která rozporovala ruské tvrzení, podle ní bylo složité doložit, že ukrajinští vojáci skutečně popravili neozbrojené ruské zajatce při aktu kapitulace. „V neděli se na proukrajinských stránkách objevily záběry z dronu, které ukazují těla několika uniformovaných vojáků ležící na zemi na hospodářském dvoře. Část záběrů z této scény se objevila také ve videu zveřejněném na internetu ukrajinským ministerstvem obrany o vojenských operacích v oblasti Makijivky. Některé příspěvky na sociálních sítích naznačují, že šlo o minometný úder. Tuto verzi událostí však zpochybňují proruské zdroje, které tvrdí, že vojáky zastřelil personál 80. výsadkové brigády Ukrajiny,“ uvedla původně BBC.

Ruské ministerstvo obrany odsoudilo to, co se stalo, jako „úmyslnou a metodickou vraždu“ střelami do hlavy více než deseti znehybněných ruských vojáků. Pokud by se to opravdu takto stalo, byl by to válečný zločin. Rusko navíc tvrdí, že to není první ukrajinský válečný zločin spáchaný na Rusech.

BBC připomněla, že sama měla možnost informovat o válečných zločinech, kterých se dopustili Rusové např. ve městě Buča. Ruská strana sice popírá, že by se v tomto městě na počátku války dopustila válečných zločinů, ale podle BBC dostupná data ukazují, že válečné zločiny v Buči spáchali právě Rusové.

