„Právě proběhl puč organizovaný Hamáčkem“. Právníci se chytají za hlavu, co se vládě zase povedlo

reklama

Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 58% Ne 42% hlasovalo: 8449 lidí

Celý příběh je kuriózní od samého počátku. Vláda chtěla v souvislosti se změnami v pandemických opatřeních ze začátku týdne vyjasnit, jak je to v případě restauračních okének s prodejem nápojů v pet láhvích nebo piva, natočeného do džbánku.

Jenže text se evidentně v průběhu jednání několikrát měnil, a ve finále z něj nejpodstatnější část vypadla, a kvůli tomu klíčový bod II. Vládního usnesení byl schválen ve znění: „zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci“.

Ano, pochopili jste to zcela správně. Ministři omylem odhlasovali absolutní „suchý zákon“, podle kterého hospodský nesmí svým hostům ani nalít limonádu nebo uvařit čaj. Před hlasováním si bohužel nikdo nevšiml, do jaké podoby se měněný text usnesení dostal.

Přišlo se na to až později, když začali ministra Jana Blatného a jeho kolegy novináři bombardovat dotazy, zda ten absolutní zákaz distribuce všech nápojů skutečně platí. Ministr sliboval nápravu a na vládním webu se pak text objevil v jiné podobě, která vyjadřovala to, co ministři skutečně zamýšleli.

Jenže když druhý den vládní nařízení vyšlo ve Sbírce zákonů, objevil se v něm opět absolutní zákaz prodeje rozlévaných a připravovaných nápojů. A to už je problém, protože veškeré právní předpisy jsou závazné právě v podobě, která se objeví ve Sbírce zákonů. Pro hospodské by to tedy znamenalo, že by měli přestat připravovat a rozlévat jakékoliv nápoje.

Ve sbírce se k dovršení všeho zmatku objevil i správný text vládního usnesení, a to ve formě „Sdělení ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby“.

Nad tímto způsobem „opravy“ začali okamžitě kroutit hlavou právníci. Podle nich se totiž zjevně nejednalo o „tiskovou chybu“, ale o omyl orgánu, který nařízení vydal. Takže jediným „čistým“ způsobem odstranění renoncu je nové usnesení vlády, které už bude ve správném znění.

„Text zcela jednoznačně říká, že se má zakázat pití nápojů v restauracích. Jestli vláda spolu s ministerstvem o něčem tvrdí, že to nechtěla, tak to není poprvé. Zkrátka to platí, Sbírka zákonů je závazná,“ uvedl pro Novinky.cz advokát Ondřej Dostál.

V praxi si lze těžko představit, že by za porušení omylem přijatého usnesení hospodské někdo popotahoval. Ale způsob „právního kutilství“, jakým vláda opravuje svůj omyl, mnohé juristy konsternoval.

Advokát Petr Němec zašel ve své kritice ještě dále. Pokud ministerstvo vnitra tvrdí, že jeho sdělení o tiskové chybě má větší právní sílu než text usnesení vlády, je tím podle něj zpochybněno, že vláda je nejvyšším exekutivním orgánem v zemi.

Pokud ministerstvo vnitra tvrdí, že jeho sdělení o tiskové chybě je nad vládou schváleným textem usnesení publikovaným ve Sbírce zákonů, tak právě proběhl puč organizovaný Hamáčkem a Parlament fakticky přišel o zákonodárnou moc. Tu si teď může vnitro jakkoliv modifikovat. — Petr Němec (@SemSuchar) December 10, 2020

Taková situace je podle něj v podstatě „puč organizovaný Hamáčkem“, ve kterém ministerstvo vnitra odňalo vládě a přeneseně Poslanecké sněmovně zákonodárnou moc. Od této chvíle je totiž úplně jedno, co vláda nebo Parlament schválí, protože vše může být následně změněno formou „Sdělení ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby“.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Hamáček: Ještě nedorazila ani kapka vakcíny a už je to zase všechno blbě

Zeman je nakloněn proočkování obyvatelstva proti covidu, prozradil Hamáček po schůzce. Došlo i na daňový balíček

Hamáček brzdí: Zhoršení covidu nebylo hospodami a obchody

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.