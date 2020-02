„Příteli Foldyno...“ Obvinění ze lži. Maláčová rozdávala rány. Ti, co nesnesou Křečka, se budou divit

reklama

„Já odejít, ani rezignovat nehodlám," řekla jasně.

„Podívejte se, vztahy v jakékoli politické straně se podobají vztahům v rodině, a věci v rodině se řeší v rodině,“ zdůraznila s tím, že sice Foldynu kritizovala veřejně, ale měla k tomu jeden důvod. „ To byla reakce na jeho slova pronesená u pultíku v Poslanecké sněmovně. Tam poslanec Foldyna lhal, a já si myslím, že takto by se politika dělat neměla. Ale my jsme si to opakovaně vyříkávali a budeme si to vyříkávat dál, a tím bych to ukončila.,“ řekla jasně.

Pár slov řekla i ke zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem. „Mně se nelíbí ta hysterie,“ poznamenala k té volbě s tím, že kdyby byla poslankyně, kterou není, rozhodovala by se mezi Křečkem a Vítem Alexandrem Schormem. Pana Křečka zná jako velkého bojovníka za práva nájemníků, čehož si prý Maláčová cení. „Já znovu říkám, mně se kolem toho nelíbí ta hysterie,“ zdůraznila.

Poté přehodila výhybku k bydlení v Česku. Konstatovala, že její vládní kolegyně, ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová nemá splněno. Na vládě si prý chce Maláčová s Dostálovou promluvit, jak tuto problematiku řešit dál. Nechce jí prý posílat vzkazy přes média.

Věnovala se i sociální politice a svému návrhu tlačit, aby i děti žijící ve vyloučených lokalitách chodily do školy. Řada lidí má dnes pocit, že sociální systém nefunguje správně a Maláčová to chce změnit tak, aby lidem vrátila důvěru v systém. Rodiče, kteří neposílají děti do školy a nemají pro to zdravotní důvody, prostě musí pocítit tlak ve svých peněženkách. „Já se odmítám smířit s tím, že tady 17 procent dětí nemá dochozenou základní školní docházku,“ řekla ministryně jasně. „Bez vzdělání nebudou mít žádnou budoucnost, a pak to jsou budoucí klient úřadů práce a budou vyžadovat sociální dávky,“ upozornila Maláčová.

„Já jsem se to snažila ve spolupráci s neziskovými organizacemi i s obcemi řešit. Chtěla bych, aby sociální systém fungoval jako trampolína, když se dostanete do problémů. Myslím si, že je třeba do toho říznout, že to nelze nechat jenom vyhnívat. Pak bychom za pár let měli velký problém, za což bych nerada nesla odpovědnost,“ pokračovala členka vlády.

Vedle tlaku na rodiče chce ale více otevřít prostor pro sociální práci, a to ve spolupráci s resortem školství.

„V tuhle chvíli se ti rodiče nezajímají o to, jestli děti chodí do školy, jestli ráno vstávají, jestli nejsou ve škole agresivní. A když takhle nefunguje rodina, tak musí nastoupit sociální práce. Žádné zázračné řešení neexistuje,“ zdůraznila.

Zároveň chce rodičům pomoct, aby mohli pracovat legálně.

„Čelím situaci, kdy důvěra v sociální systém klesá, kdy lidé, kteří poctivě pracují, dělají všechno správně, ale mají velmi nízké příjmy. A tito lidé mají pocit, že se na ně zapomnělo. Já chci znovu vyřešit rovnováhu v tomto systému, aby člověk, který řeší svou životní situaci, tak se mu pomoci od státu dostane,“ pravila Maláčová.

Během rozhovoru došlo i na debatu rozdílného zdanění piva. Maláčová se v této otázce zastala své vládní kolegyně a strážkyně státní kasy za hnutí ANO Aleny Schillerové.

„Ano, zastávám se paní ministryně financí. Já nebudu jako paní ministryně Dostálová a nebudu posílat vzkazy přes Partii televize Prima,“ uvedla Maláčová. „Dejte nám pár týdnů, odborníci si na to sednou, najdou nějaké řešení a pak budeme prezentovat ten výsledek. Myslím si, že je třeba to zjednodušit, ale zároveň to není nutné takto rozmazávat,“ doplnila k tomu ještě členka vlády.

Důrazně odmítla, že by jako ministryně práce a sociálních věcí moc rozhazovala. Jako ministryně práce a sociálních věcí musí řešit sociální politiku, což zahrnuje i vyplácení dávek. Kdyby to nedělala, bude za to kritizována.

„Nerozhazuji moc, to je klišé, které svědčí o plytkosti toho českého politického diskursu. Kvůli navyšování rodičovské se mi začalo říkat Venezuela, ale pak jsem se dověděla, že je to málo. ... Přezdívka mi nevadí, protože když jsem byla v Moravskoslezském kraji, tak mi tam paní ředitelka prozradila, že to děti vnímají velmi láskyplně,“ usmívala se Maláčová.

Ve druhé polovině rozhovoru se věnovala důchodové reformě. Jako svou zásluhu si přičítá, že vláda odmítla zvýšit věk odchodu do důchodů. Maláčová prý velmi bojovala za to, aby k posunutí hranice nad 65 let nedošlo. Cestu nevidí ani ve zvyšování sociálního pojištění. Jako problematické vidí i soukromé spoření na důchod, neboť má pochopení pro rodiny, které splácí hypotéku, platí dětem pomůcky do školy a na spoření na důchod jim nezbývá.

Cesta podle ní vede přes převedení části daňových výnosů na financování důchodů, protože ve světě není neobvyklé. že se polovina důchodů platí ze sociálních systémů a polovina z daní.

Nakonec zmínila i exministra průmyslu za ČSSD Jiřího Havlíčka, který odstoupil z výběrového řízení na post ředitele Úřadu práce ČR. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše (ANO) vůči své osobě. „Mně je to velmi líto, ale nemohu s tím nic udělat, on řekl, že se takto nenechá dehonestovat a že se mu nelíbí, když jsou názory premiéra postaveny nad služební zákon,“ prozradila Maláčová.

Babiš na konto Jiřího Havlíčka konstatoval, že ČSSD se snaží pomáhat svým členům, zatímco on preferuje odborníky. Maláčová tuto tezi opakovaně kritizovala s tím, že Jiří Havlíček je velmi schopný manažer a jako exministr průmyslu rozumí českému hospodářství, takže by byl velmi dobrým ředitelem Úřadu práce ČR.

Teď ale musí celé výběrové řízení zrušit, protože v něm zůstal jediný kandidát, a musí vypsat nové. A doufá, že znovu do něj už premiér zasahovat nebude a bude ctít služební zákon. „Já doufám, že to byla ojedinělá situace,“ prohlásila Maláčová.

