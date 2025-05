Zveličujeme Rusko, řekl Zeman. A ukázal, koho přesně chce ve vládě

Na konferenci o budoucnosti Evropy v měnícím se světě, kterou v Poslanecké sněmovně pořádali Radim Fiala a Marie Pošarová z SPD, byl největší zájem o právě o vystoupení bývalého prezidenta Miloše Zemana, který v úvodu svého projevu využil příležitosti a zmínil rostoucí preference hnutí, které zaznamenalo úspěch po ohlášení spojení s dalšími stranami jako Svobodní či PRO a Trikolora.

„Blahopřeji SPD k 12 procentům dle posledních průzkumů a děkuji za pozvání na seminář s názvem Evropa v bodě zlomu. Dovolil bych si nabídnout drobnou transformaci tohoto názvu a sice Evropa v době rozlomení. Tímto rozlomením mám na mysli ztrátu dosavadní kvazi konstanty, které se jmenovala euro-americká civilizace. Nemyslím si, že je to nahodilý výkřik spojený se zvolením Donalda Trumpa. Tendence k izolacionismu a protekcionismu v americké politice je dlouhodobá a konec konců pokusy opačného typu mnohdy narazily na zklamání v podobě vietnamské války nebo potupné kapitulace Američanů v Afghánistánu. Nelze se proto divit Trumpovu vítězství a nelze to považovat za historickou náhodu. Uvědomme si, že Spojené státy byly do obou světových válek vtaženy na základě vnějšího impulzu, ať to byla Lusitania nebo Pearl Harbor. Hledejme tedy nový modus soužití Evropské unie s novou americkou administrativou,“ uvedl bývalý prezident.

Druhá Zemanova poznámka se týkala důvodu, proč podle něho dochází nejenom k izolaci EU ztrátou atlantického společenství, ale též k izolaci ekonomické, která se projevuje ekonomickou stagnací. „Ilustroval bych to na příkladě německé ekonomiky jako motoru evropské ekonomiky. Stagnující německá ekonomika, která i ústy nové vlády potvrzuje zavírání jaderných elektráren, o uhelných ani nemluvě, a tím odsuzuje Německo a potažmo Evropu k dalšímu zaostávání a ztrátě konkurenční schopnosti jak vůči USA, tak zejména vůči Číně,“ podotkl Miloš Zeman.

„Chtěl bych upozornit na to, že hlavním faktorem je podivná chiliastická ideologie budoucí apokalypsy v podobě klimatické katastrofy, tedy spálené či hořící planety. Ideologie, která byla založena na principu hokejky. Je to graf, který znázorňuje růst teploty na zeměkouli od počátku průmyslové revoluce, a protože jde o stále zrychlující se růst, graf vypadá jako hokejka. Je to, přátelé, statistický podvod, protože kdybyste zvolili delší časový interval, zjistili byste, že graf má ve skutečnosti podobu U křivky, neboť v období před průmyslovou revolucí byla teplota na zeměkouli podstatně vyšší, než je dnes. Rád bych to ilustroval alespoň jediným příkladem. Před tisíci lety bylo Grónsko skutečně zelenou zemí, Greenlad. Byly tam pastviny, na kterých se pásla stáda dobytka a bylo tam 14 farností osídlených Vikingy. Potom přišla doba ledová. Na to ale klimatičtí alarmisté zapomínají,“ varuje bývalá hlava státu.

Zeman se vyslovil, že EU v nynější podobě je sama o sobě nebezpečí. „Vzhledem k tomu, že Green Deal má extrémní negativní dopad nejenom na průmysl či zejména automobilový průmysl, ale také na zemědělství a další oblasti lidského života, je v současné době pro vývoj Evropské unie největším nebezpečím, neboť jak ve svém posledním poselství řekla paní Ursula, je Green Deal pro EU konstitutivní ideologií. Jinými slovy, Evropská unie v dnešním složení je nebezpečím sama o sobě. Proto nevěřím zelené ideologii a věřím v po miliony let se střídající období tepla a zimy, až bude tento elegantní podvod, ze kterého řada firem velice prosperuje, prohlédnut, dojde k návratu do normálního stavu,“ řekl dále.

Kladl si otázku, kdo tento normální stav vytvoří. „Jistý náběh k pozitivnímu obratu vidím v tom, že klesá význam fakticky nevolené Evropské komise a objevuje se růst významu Evropské rady, v době ukrajinského konfliktu představované čtveřicí významných politiků. Významných díky velikosti zemí, které zastupují, nikoli významných díky své osobnosti. Tito politici by měli představovat jakousi protiváhu vůči Spojeným státům a Číně. Nikoli Rusku. Rusko nesmírně zveličujeme. Rusko má 140 milionů obyvatel, EU má 400 milionů obyvatel. Ekonomický výkon Ruska je srovnatelný s ekonomickým vývojem Holandska nebo Itálie. Rusko démonizujeme a ve skutečnosti konflikt se bude odehrávat na ose Spojené státy–Čína. Nikoli na ose USA–Rusko,“ podotkl bývalý prezident republiky na konferenci SPD.

„Jak z toho ven? Potřebujeme evropského Trumpa. Potřebujeme silného politika, nikoli nové Timmermanse, kteří nás (a tím myslím Fialovu vládu) budou chválit za skvěle zvládnuté zelené předsednictví. Potřebujeme osobnost, která by nejvíce odpovídala typově Viktoru Orbánovi, ale ten je bohužel z malé země. Tuto osobnost musíme hledat mezi zeměmi velikými. Osobnost s charismatem Tonyho Blaira, moudrostí Francoise Mitteranda, energičností Gerharda Schrodera a úspěšností Margaret Thatcherové, abych neuváděl jenom samé sociální demokraty. Nepotřebujeme osobnost, která prohraje první kolo kancléřských voleb, která nerozumným vyhlášením předčasných parlamentních voleb rozbije francouzskou politickou strukturu a nikoli člověka, který je, jemně řečeno, poněkud šedivý, což na britských ostrovech nebývalo zvykem,“ rýpl do premiéra Starmera.

Doporučení k řešení situace bylo následující: „Potřebujeme, aby skončila vláda byrokratické Evropské komise se všemi jejími regulacemi, aby zde byla politická vláda EU založená na jejich prezidentech a premiérech, nikoli na komisařích. Poslední poznámka je velice smutná. Potřebujeme silnou vůdčí evropskou osobnost a bořit dosavadní dogmata včetně klimatické ideologie. Osobnosti se rodí a vynořují v době krizí, chtěl bych věřit, že jako Amerika našla svého Trumpa, najde takto výraznou a v dobrém slova smyslu konzervativní osobnost i Evropská unie,“ dodal Miloš Zeman.

Během následné diskuse tazatelé otevřeli i další témata. Například i na aktuální politickou situaci a podzimní volby. Miloš Zeman dostal dotaz, co by měla jako první udělat nová česká vláda ve vztahu k EU, aby ukázala, že končí servilita Fialova kabinetu „To, co udělal Trump: vystoupit z Pařížské klimatické dohody i dalších závazků, jako je Fit for 55. Měla by, což se snad i stane, protestovat a nerespektovat nařízení o zákazu spalovacích motorů, ale půjdu ještě dál. Rozhodně by neměla kromě jaderných reaktorů vypínat i dosud existující uhelné elektrárny. Podíl uhlí na našem energetickém mixu je dosud 40 procent. Je šílené, aby během několika let se tento obrovský podíl změnil téměř na nulu. Vláda by měla v oblasti energetiky postupovat tak, že by energetický mix ve své podstatě zachovala a uhlí může utlumovat pouze úměrně růstu podílu jádra,“ reagoval třetí český prezident.

Jak by si novou vládu představoval konkrétně? I na to Miloš Zeman odpovídal. „Já jsem říkal mnohokrát Andreji Babišovi i Tomiu Okamurovi, že bych si ji představoval jako koalici ANO a SPD. A to neříkám teď, kdy má SPD 12 procent, to říkám celé tři roky, co vládne Fialova vláda. Hlavně by to měla být vláda profesionálů. Aby ministerstvo průmyslu bylo řízeno člověkem, který mu skutečně rozumí, což by v tvém případě, Karle, bylo splněno. A dokonce bych ti přál určité ekonomické superministerstvo,“ obrátil se na místopředsedu sněmovny.

Kromě toho popřál zemědělcům, aby jim nevládl Jurečka, a policistům, aby jim nevládl Rakušan. „Přál bych Tomiovi, aby vládl Poslanecké sněmovně místo Pekarové Adamové. A ostatní vám řeknu podle výsledků voleb, nikoliv průzkumů. Bylo by podle něj dobré po Trumpově vzoru seškrtat příspěvky politickým neziskovým organizacím, i když v českých podmínkách jde jen asi o deset miliard, ale i menší částky jsou důležité. „Takže třeba Evropské hodnoty vedené pornohercem by už neměly svou pobočku na Tchaj-wanu,“ poznamenal Miloš Zeman.

Odpovídal i na otázky světové politiky, třeba zda by jako Vladimir Putin jel jednat s Volodymyrem Zelenským do Istanbulu. „Já bych Putinovi jako důchodce v české politice, který jej ale v minulosti měl možnost poznat, řekl, že udělal hroznou geostrategickou chybu, která je, jak říká Taleyrand, horší než zločin a teď se zamotal do pavučiny důsledků svých činů,“ rozhovořil se Miloš Zeman. Celý život se prý řídí zásadou, že lidé spolu mají mluvit. „Protože jsem ale taky trochu prognostik, tak tuším, že Putin za Zelenským pošle Gerasimova, v nejlepším případě Lavrova,“ odhadoval.

Dostal také dotaz na novou vládu v Sýrii. „Polepšený terorista zůstává teroristou. Byl to sympatizant Islámského státu, který se s ním rozešel jen proto, že IS byl poražen,“ zhodnotil nového prezidenta.

„Mluvil jsem o tom s Evou Filipi, nevěřím tomu, že by současný prezident a jeho tým směřovali k demokracii. Spíše je pokládám za kamuflované islamisty,“ shrnul exprezident Miloš Zeman.