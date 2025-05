VIDEO Zvěřinec a zaskočený zástupce vnitra. Petice proti Konečné a Turkovi se zvrhla

Petice s názvem „Výzva Vládě a prezidentu ČR k odtajnění informací v naléhavém veřejném zájmu“, která nasbírala k datu jednání 16 633 podpisů, se projednávala v úterý ve sněmovním petičním výboru. Předsedou jednání byl Tomio Okamura z opoziční SPD. Petice požadovala, aby byl zveřejněn obsah zdvořilostních schůzek, které měli europoslanci Kateřina Konečná za STAČILO! a Filip Turek za Motoristy na íránské ambasádě.

„Byla to jedna z nejlepších komedií, které jsem v poslední době viděla,“ řekla po ukončení veřejného slyšení Gabriela Sedláčková, která má na starosti mediální komunikaci europoslance Filipa Turka. „Jen jsem čekala, až paní Koch vytáhne kyvadélko, když jsem slyšela ty nesmysly, které říká,“ konstatovala.

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 14% Nebude 78% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 1827 lidí

Celá kauza byla poměrně rozpačitá a petenti, kteří dorazili, porušovali jednací řád vykřikováním a chovali se i vypadali jako by právě dorazili z nějakého squattu, jak okomentoval jeden ze sledujících.

„Přišel jsem se podívat, jak vypadají v realitě ti ‚lepší lidé‘, kteří jsou tak sprostí na sociálních sítích, a nás označují za dezoláty,“ komentoval to jeden distingovaný člen Motoristů ve značkovém obleku. „A jsem v šoku, co to je za lidi ve skutečnosti.“

Iniciátorka petice Katie Koch chtěla odtajnit spisy, které monitoují údajné konspirace. Například minulý podzim podle ní došlo k rozhovorům, při kterých Filip Turek deklaroval, „A řeknu vám to přesně, protože se to týká i SPD, že se zasadí společně s SPD o vstup ČR do společenství BRICS a vystoupení z NATO,“ spekulovala Koch s tím, že podle ní se oba europoslanci jen odvolávají na to, že schůzky byly zdvořilostní. „Ale orgány EU po roce 2022 přímo zakázaly, aby se lidé z delegace pro Írán stýkali s lidmi z Íránu,“ tvrdila.

S významným úsměvem a pokývnutím k zástupcům zpravodajských služeb pak tvrdila, že materiálů mají ještě více a budou je pouštět postupně. Kdo jsou ‚oni‘, když tajné služby se od nich distancovaly, respektive se nevyjadřovaly ve smyslu, že s nimi mají cokoliv společného, nebylo jasné.

Zástupci ministerstev a zpravodajských služeb několikrát zdůraznili, že pokud by měli informace, které by narušovaly bezpečnost země nebo něco takového naznačovaly, museli by neprodleně informovat hlavu státu, premiéra a další dotčené osoby, které jim stanoví zákon. Katie Koch ale přesto prohlašovala, že ,,oni" takové informace mají. Mluvila vždy v množném čísle a významně se přitom podívala po své pravé ruce, kde zástupci zpravodajských služeb seděli. Žádné dokumenty jim však za celou dobu jednání nepředala.

Prohlašovala, že když se nebude nic dít, ,,oni" budou postupně informace uvolňovat. Kdo jsou lidé, které zastupuje, znovu nespecifikovala.

„No hurá, jestli má paní Koch tajné informace, které odtajní, tak ať to proboha udělá ihned, protože mě také zaujala druhá věta, kdy řekla, že přece si nevybije všechny kulky ihned a ty informace bude odhalovat až postupně. To mi přijde dosti zajímavé,“ zdůraznila Gabriela Sedláčková.

Filip Turek AUTO



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Přece pokud vím, že někdo narušuje úplně jasně, bezskurpulózně naši demokracii, tak si nebudu ty náboje schovávat. Takže já tady vyzývám paní Katie Koch, pokud má jakékoliv informace o tom, že chceme vstoupit do BRICS, vystoupit z NATO, vystoupit z Evropské unie a převracíme Českou republiku na islámský režim, prosím ji – udělejte to ihned, ať všichni ti, co se o takové věci snaží, skončí ihned ve vězení,“ dodává.

V publiku byl za petenty například Pšenák, člen gangu infulencera třikrát odsouzeného kriminálníka Mikaela Oganesjana, s aktivistou Adamem Boušou, bývalým členem Mladé ODS, a vše natáčeli. Bylo vidět, že skupina petentů klade důraz na další zpracovávání a šíření videí na sociálních sítích a rozdmýchávání kauzy.

„Jenom taková poznámka,“ komentoval v reakci na jeden z projevů Katie Koch zástupce Ministerstva vnitra. „Termín vnitřní nepřítel nepoužíváme i z toho důvodu, že ti předlistopadoví bolševici ho používali právě k označování svých ideových oponentů. To bych se styděl, kdybysme pracovali s pojmem vnitřní nepřítel,“ vysvětloval. „Oni mi tak rozumí, když to tak řeknu,“ poznamenala Koch.

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16571 lidí

„Mohu jen zopakovat slova kolegy z BIS,“ konstatoval zástupce vojenské zpravodajské služby. „Na druhou stranu je super, že taková petice vznikla a věřte mi, že bych byl moc rád, kdybych vám mohl odpovědět na vaše otázky. Je to dobrý nástroj, demokratický, a jen tak dál. Nicméně vojenské zpravodajství je vázáno nějakými legislativními paragrafy. I přesto, že jsem si udělal ty vaše poznámky, tak samotným negováním nebo potvrzováním věcí bych překročil svou pravomoc.“

Zástupce Ministerstva zahraničních věcí potvrdil, že oficiální styk se zástupci Íránské islámské republiky se striktně odehrává ve věci úmluvy o diplomatických stycích, a to jak místního zastupitelského úřadu v ČR, tak prostřednictvím jejich úřadu v Íránské republice. „Co se týče otázky teroristických organizací, jak zmiňují petenti, ČR je demokratickou zemí, která vyznává určité demokratické principy a je proti jakékoliv podpoře teroristických organizací nebo subjektů, které s nimi pracují,“ komentoval.

„Mně se líbilo, že vlastně ty bezpečnostní složky, Ministerstvo vnitra a podobně, z toho chudáci byli sami takoví, nechci říct slovo znechucení, protože nechci mluvit za ně, ale jejich mimika volala ‚proboha, proč jsme do tohoto byli vtaženi‘ a odpovídali na to takovým velmi jako neutrálním způsobem,“ zhodnotila své dojmy Gabriela Sedláčková.

„Věřím, že se samo ukáže, kdo tady vlastně lže a kdo si tady hraje svou nějakou předvolební hru. Což jsou zřejmě ti, co sem přišli s tou peticí, protože za koho ji hrají, to já už si nedovolím říkat. Nevím, možná to je jenom nějaká jako snaha ukázat dezinformacemi na opozici a možná jenom doufají, že jsou lidé natolik hloupí a ty informace si nebudou sami dohledávat,“ dodala s tím, že původně chtěla jít také – stejně jako Kateřina Konečná – komentovat situaci za Filipa Turka veřejně. Když ale viděla, jak se pustili do poslankyně Konečné a jak zbytečné to celé bylo a jak absurdní ta obvinění byla a jak celá konverzace nikam nevedla, rozhodla se zasedání svým výstupem neprodlužovat a jen se ‚bavila‘ z publika.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Během svého grilování se Kateřina Konečná ještě vrátila k mikrofonu s tím, že pokud považují petenti Írán za škodlivý, proč jim nevadí íránská ambasáda v Praze, která je přece naprosto legální.

Anketa Může být Fialova show s Ivou Pazderkovou vtipná? Ano 2% Ano, ale nechtěně 3% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8659 lidí

Tomio Okamura se ptal se petentů, proč zmiňují v souvislosti s peticí stále i SPD, které s tím nemá nic společného, že s Filipem Turkem se opravdu nikdy nebavil a nic ohledně Íránu ani ničeho jiného neplánoval. A že jestli nemysleli třeba SPD německé (tedy tamní sociální demokracii). Petenti se tvářili nevraživě. On k tomu dodal, že jedinou souvislost, kterou s Íránem jeho strana má, pak je to fakt, že jejich poslanec Kobza byl před asi dvaceti lety velvyslancem v Íránu.

Starší paní v publiku u petentů znechuceně sykla „že to s tím dneškem přece nesouvisí a Okamura zase všechno překrucuje“. Ten se pohodlně usadil na židli a ke konci slyšení si neodpustil poznámku k vládním stranám, že jestli si dobře pamatuje, tak ještě před pár lety před začátkem konfliktu, on sám byl na Ruské ambasádě, ale to se tam setkal s řadou lidí, které jsou nyní součástí vládních stran. Vládní poslanci za celou dobu nijak nereagovali, jen seděli a vše sledovali.

Šest přítomných poslanců se jednohlasně usneslo, že bere petici na vědomí, konstatuje, že petice vyjadřuje veřejný zájem na transparentnosti v otázkách zahraničního vlivu na českou politickou scénu a doporučuje vládě a prezidentovi, aby zvážil odtajnění příslušných informací, pokud to dovolí zákon o ochraně utajovaných informací, a neohrozí to zájmy ČR.

Tomio Okamura ukončil zasedání tím, že poděkoval vládním poslancům a jejich petentům za to, že jim touto akcí pomohli s předvolební kampaní.