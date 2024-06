„Proč neřeknete, jak to je?“ Svolali schůzi kvůli zapalovači autobusů. Jenže dostal slovo Babiš

Žhářský útok se uskutečnil v hlavních garážích pražského dopravního podniku v Praze 9 minulý týden v noci na čtvrtek, policie v sobotu ráno zadržela podezřelého a šestadvacetiletý cizinec podezřelý z útoku je ve vazbě a za terorismus mu hrozí výjimečný trest včetně doživotí.

Premiér Petr Fiala dnes ve sněmovně zopakoval, že do případu je pravděpodobně zapojeno Rusko. „Nyní je velmi intenzivně prověřována varianta, že do útoku byly zapojené ruské tajné služby. Stejně tak, jako tomu bylo při sabotážích spojených s dalšími požáry v Evropě,“ řekl předseda vlády, kterého k debatě o případu vyzvalo opoziční ANO.

Aktuálně podle jeho slov nebezpečí nehrozí. „Bezpečnostní složky mají za to, že se bezprostřední hrozbu podařilo odvrátit zadržením osoby a dalšími kroky. Je vysoká pravděpodobnost, že ruské hybridní útoky na evropské země se už netýkají jenom ovlivňování veřejného mínění a útoků na IT infrastrukturu, ale i na fyzické objekty.“

„Zdůrazňuji, aktuálně nám žádné akutní nebezpečí nehrozí, ale je potřeba zvýšená ostražitost. Je zde agresivní ruská politika, včetně kyberútoků, včetně vyhrožování ruských představitelů Evropské unii a České republice,“ uvedl premiér Fiala a ubezpečil české občany, že bezpečnostní služby a další složky se situaci věnují a jsou nadále aktivní. „Pro nás je bezpečnost občanů největší prioritou a podle toho postupujeme,“ doplnil Fiala.

Ministr vnitra Vít Rakušan uvedl, že zadržený cizinec podezřelý ze žhářského útoku nebyl součástí organizované skupiny působící na území České republiky. „Pachatel jednal sám, neměl žádné spojence, neměl žádné komplice,“ řekl ministr a rovněž uvedl, že akutní nebezpečí českým občanům nehrozí.

„Kolegové na bezpečnostním výboru nebyli den po pokusu o útok vůbec informováni o této kauze,“ kritizovala vládu stínová ministryně financí Alena Schillerová a připomněla, jak v minulém volebním období řešila vláda hnutí ANO kauzu Vrbětice. „Nejdříve osmnáct, později až osmdesát pracovníků ruské ambasády bylo vyhoštěno,“ řekla.

Premiér Fiala reagoval, že situaci dramatizuje. „Nedramatizujte to,“ reagoval premiér Petr Fiala.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) na jeho slova navázal tím, že od chvíle, kdy Rusko rozpoutalo na evropském kontinentu válku, se dějí věci, které jsme si dříve nemohli možná ani představit. „Základním zdrojem nebezpečí je Rusko a jeho agresivní imperialismus. Jako společnost musíme zůstat klidní a sebevědomí a těmto výzvám umět čelit. Musíme vyslat signál, že takovou agresi nebudeme tolerovat,“ doplnil s tím, že Česko má mnoho iniciativ, kterými zvyšuje bezpečí Česka a schopnost našich tajných služeb působit proti těmto aktivitám.

„Chtěl bych vyzvat, abychom se sjednotili a ukázali, že se dokážeme spojit. Pokud linka na Ruskou federaci bude jednoznačně potvrzena, tak se to dozvíte,“ uzavřel Lipavský.

Expremiér a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš kritizoval vládní představitele, že jen straší lidi. „Rádi bychom od vlády dostali nějakou instruktáž. Je to stále dokola, slyšíme jen, co vše hrozí. Dnes je to celé jen divadlo pro Českou televizi, nemusíme se bavit jen pro média. Vystrašili jste lidi, báli se teroristického útoku. Já se ptám, co to bylo za teroristu, který zapálil prázdné autobusy? Tomu nerozumím. Neviděl jsem ani fotku. A jak se sem dostal? Měl víza? Jak je napojený na Rusko?“ pozastavoval se Babiš u řečnického pultíku.

„Deník N, deník nenávisti, má titulek, že atentátník měl dostat peníze od ruské strany, tak proč nám to neřeknete, jak to vlastně je? Média vědí, často víc než my. Proč se s námi nebavíte normálně. Je to jen strašení a propaganda,“ rozčiloval se na vládu Babiš, který žádal o neveřejné jednání, kde mi mohly zaznít konkrétní informace.

„Lidi by se měli připravit, pokud jim něco hrozí. Ale teď zase ujišťujete, že tu hrozba není. Nerozumím tomu. Vůbec s námi nekomunikujete. Žádám informace, jak Rusko provádí na našem území hybridní válku,“ zopakoval Andrej Babiš, že jde pouze o divadlo pro vládní Českou televizi.

„My vám nevěříme,“ hřímal následně na plénu sněmovny směrem k vládním lavicím první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. „Vyzýváte nás, abychom se sjednotili v zahraniční politice. Vy, kteří jste nás v době války nedávno počastovali tím, že jsme proruští politici,“ pokračoval a připomněl také antikampaň vlády. „Vy jste udělali kampaň ‚Rusko, pro tebe všecko‘ a vy nás vyzýváte, abychom se sjednotili vůči ruským hrozbám?“ kroutil Havlíček nechápavě hlavou. „Byli jsme to my, kdo odsoudil Rusko jako agresora a podpořil Ukrajinu,“ zdůraznil Havlíček. Vládě vyčetl také energetickou krizi