„Putin má jen dva, tři roky,“ slibovali. Výročí připomenuto

Kdyby se naplnila tři roky stará předpověď jednoho ruského špiona. Ten před třemi lety prohlásil, že ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi zbývají toliko už tři roky života. Už na konci května 2022 oznámil světu, že ruskému vládci se třesou končetiny.

„Ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi lékaři údajně předpovídají pouhé tři roky života. Stále více nepotvrzených zpráv tvrdí, že 69letý prezident má rakovinu a že se jeho zdravotní stav rychle zhoršuje. A nyní důstojník FSB prohlásil, že Putin ‚má na život maximálně dva až tři roky‘ a dodal, že ruský prezident trpí ‚těžkou formou rychle postupující rakoviny‘," napsal server.

The Sunday Mirror napsal, že Putin velmi špatně vidí a pokud čte něco z papíru potřebuje velká písmena, aby text vůbec viděl. „Jsou tak velká, že se na každou stránku vejde jen pár vět. Jeho zrak se vážně zhoršuje.“

A začátkem měsíce před třemi lety byl údajně nahrán oligarcha s úzkými vazbami na Putina, jak prohlašuje, že je „velmi nemocný s rakovinou krve“.

Také Daily Mail spekuloval, že Putin má rakovinu.

Putinovu zdraví věnoval pozornost i Český rozhlas, který konstatoval, že se šíří spekulace o Putinově zdravotním stavu, ale taktéž spekulace o tom, že jednoho dne raději prchne do Jižní Ameriky.

„Podle zprávy zakázaného opozičního serveru Projekt navštívil sedmdesátiletého Putina v posledních čtyřech letech pětatřicetkrát specialista na rakovinu. Server napsal, že prezidenta ošetřuje hned několik lékařů, včetně specialisty na rakovinu štítné žlázy. V červenci Putin kulhal, když vystupoval z letadla při návštěvě Íránu, a zdálo se, že se snaží nezatěžovat pravou nohu,“ napsal mimo jiné český veřejnoprávní rozhlas.

O rok později, konkrétně v dubnu 2023, úvahy o Putinově zdraví publikoval i server iDNES.cz, jenž upozornil, že hlava Ruské federace měla během oslav pravoslavných Velikonoc „na tváři poněkud unavený výraz“.

K tomu se prý objevily fotky, které ukázaly Putina s jizvou na krku. Jizvou, která může naznačovat, že Putin v minulosti prošel operací spojenou se štítnou žlázou.

O tři roky později je situace taková, že Putin je stále v úřadě a pokud si někdo dnes vzpomene na politika, pro kterého kupříkladu v loňském roce nebylo snadné udržet v mysli myšlenku, Putinovo jméno jim na mysli nevytane.

Jednoho dne opustíme tento svět všichni, ale příběh údajné Putinovy rakoviny, na kterou měl nejpozději do tří let zemřít, završila poznámka kolující po sociální síti X. „Gratuluji Putinovi k vítězství nad rakovinou, kterou nikdy neměl a kterou mu diagnostikovaly zdroje, které nikdy neexistovaly,“ stojí v poznámce s dovětkem, že jediné, co se nakonec skutečně stalo, bylo, že klesla důvěryhodnost zdrojů, jako je Daily Mail.

?????? Congrats to Putin for beating cancer he never had, diagnosed by sources that never existed.



Turns out the only thing dying was @DailyMail credibility. pic.twitter.com/Kj202vLclW