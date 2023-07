„Putinovi užiteční idioti.“ Možná vás překvapí, kdo na něm je. Sestaveno v zahraničí

MONITORING Magazín The Economist sestavil žebříček evropských zemí, které v současnosti nejvíce napomáhají ruskému režimu v Evropě. Na listu „Putinových užitečných idiotů“ se ocitlo Maďarsko s Viktorem Orbánem, Rakousko, ale i například Slovensko, s „rusofilským levičákem“ Robertem Ficem, který podle publikace od The Economist může vyhrát zářijové parlamentní volby.

reklama

„Spektrum evropských užitečných idiotů, což je termín používaný za studené války pro nevědomé spojence komunismu, je široké,“ stojí v publikaci z 3. července britského deníku The Economist.

„V politice se strany krajní pravice i krajní levice v mnohém neshodnou, v případě Ukrajiny se tyto extrémy sbližují v požadavcích na okamžitý ‚mír‘, který by ve skutečnosti odměnil ruskou agresi pozemky,“ píše se v publikaci, ve které je dále uveden i seznam Putinových podporovatelů z řad evropských vlád. To, co však podle The Economist doopravdy spojuje krajní levici i pravici, je antiamerikanismus.

Mezi hlavní body narativů „Putinových užitečných idiotů“ patří například, že NATO „vyprovokovalo“ útok Ruska na Ukrajinu, že Ukrajina právem patří Rusku nebo že Spojené státy americké pouze „přilévají olej do ohně“, aby mohly prodávat zbraně a udržet tak svou pozici světového hegemona.

Nejzřetelnějším z „Putinových užitečných idiotů“ je podle The Economist maďarská vláda v čele s premiérem Viktorem Orbánem, který je u moci od roku 2010. Maďarsko dle deníku hlasitě kritizuje podporu Ukrajiny, a navíc i nadále dováží ruský plyn a zakazuje tranzit zbraní pro ozbrojené ukrajinské síly skrze své území.

Fotogalerie: - Radiace nemá hranice

Další na seznamu je Rakousko. „Sousední Rakousko, které se do boje zapojilo tišeji, ale se stálým ziskem, se také do značné míry neúčastní, přičemž se odvolává na to, že není členem NATO, a že samo sebe označuje za most mezi Východem a Západem,“ píše The Economist. Ukrajině Rakousko podle deníku nabízí pouze malou pomoc a jeho obchod s Ruskem od začátku invaze na Ukrajinu vzrostl.

Anketa Bude Vladimir Putin příští rok opět zvolen prezidentem Ruské federace? Bude 94% Nebude 4% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8784 lidí

„Některé země přetavily zdánlivě ušlechtilé záměry v politiku, která Putina hřeje u srdce,“ a mezi tyto země pak patří Švýcarsko, které se „odvolává na svou vychvalovanou neutralitu“, ale zablokovalo dodávky zbraní na Ukrajinu, a Švédsko. Tomu The Economist vyčítá povolení veřejného pálení koránu před mešitou ve Stockholmu. Rozhodnutí o povolení protestu před mešitou bylo uděleno v souladu s právem na svobodu projevu, jak uvedla švédská policie. Tento čin pak ale odsoudilo Turecko a podle CNN to může ohrozit snahu Švédska vstoupit do NATO. „A Putin si ze Švédů s radostí utahuje. Při své cestě do Dagestánu před svátkem Íd na konci června se nechal natočit, jak něžně drží korán a vysvětluje, že podle ruských zákonů je znesvěcení svatých věcí trestným činem,“ vysvětluje The Economist, jak se i Švédsko stalo jedním z „užitečných idiotů“.

Slovensko, které sice pomáhá Západu a Ukrajině – poslalo flotilu stíhaček MIG-29 – je dle deníku nebezpečné kvůli průzkumům, které naznačují, že „strana Roberta Fica, rusofilského levičáka, který obviňuje ‚ukrajinské fašisty‘ z provokace Putina,“ pravděpodobně vyhraje volby, které na Slovensku mají být v září tohoto roku.

Poslední země na seznamu jsou Francie s političkou Marine Le Pen, která podle deníků „papouškovala ruskou propagandu“ po anexi Krymu v roce 2014. Dále Itálie s oponentem premiérky Giorgie Meloniové Matteem Salvinim, který vede největší druhou italskou stranu a je odpůrcem sankcí proti Rusku. Poslední zemí na seznamu je Německo, ve kterém roste podpora pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) i levicové strany Levice, ve které The Economist vnímá hrozbu v podobě političky Sahry Wagenknechtové.

Psali jsme: 99 Kč za rajčata, cibule za 34. „To bychom nevydělali...“ Trhy proti marketům Tajně zapnou mikrofon na mobilu. Francie jde špehovat občany. „Chrání to životy.“ Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 305. díl. O zlých letech 100 milionů dolarů a zbraně. Prigožin prý přijel do Ruska

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.