„Radikálně levicová marxistka Harrisová.“ Trumpa navštívil redaktor. Začala kanonáda

Redaktor Fox News navštívil republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa v jeho usedlosti v Mar-a-Lago, aby s ním probral nadcházející volby, ale i situaci v USA. A Trump se hned v úvodu bez obalu pustil do své soupeřky za Demokratickou stranu Kamaly Harrisové. Zmínil se o chystaném projektu frakování plynu v Pensylvánii, který podle něho Harrisová zastaví, pokud vyhraje volby. „Říkám jí soudružka Kamala, protože je radikální levice. Je to radikálně levicová marxistka. Taková je. A jako marxistka zničí naši zemi. V Pensylvánii k žádnému frakování nedojde,“ hrozil Trump.

Moderátora zajímalo, zda Trumpovi po pokusu o atentát Kamala Harrisová zavolala. „Ne. Nevím o tom,“ odpověděl Trump, ale doznal, že od úřadujícího prezidenta Joea Bidena telefonát obdržel.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 19925 lidí popsal pro Fox News zkušenost z předvolební diskuse.

Podvod ve volbách

Vrátil se i k minulým volbám, kdy Donald Trump těsně prohrál s Joem Bidenem. Trump volby označil za podvod i kvůli ututlání informací o notebooku Huntera Bidena, který byl naplněný skandálními videy, dokumenty a fotografiemi. „Právě dnes vyšlo v New York Post, že Zuckerberg naslouchal administrativě Joea Bidena a udělal vše, co mohl, aby jim pomohl, včetně schování informací o notebooku Huntera Bidena. Ten v sobě má víc kompromitujících věcí, než nám oni nyní hlásí,“ řekl Trump.

Dodal, že kdyby informace uložené v notebooku Huntera Bidena vyšly najevo už před volbami v roce 2020, rozhodně by nad Bidenem volby vyhrál. „Ve volbách by to znamenalo velký rozdíl. Takže to je volební podvod.“

Fotogalerie: - Petr a Ursula

Elon je přítel

Donald Trump se vyjádřil i o svém přátelství k majiteli mamutích inovačních firem Tesla nebo SpaceX Elonu Muskovi. „Elon je můj skvělý přítel. Myslím, že je fenomenální,“ zvolal euforicky. A pak se vyjádřil k elektromobilům, jejichž vývoj, výroba i prodej udělaly z Muska jednoho z nejbohatších lidí světa. „Miluju elektromobily. Myslím, že jsou skvělé. Je tu místo pro ně. A pak je tu místo pro auta na plyn. A je tu místo pro hybridy,“ dodal Trump s tím, že vůči plnému přechodu na elektroauta má také vážné výhrady.

„Nevyrábíme dostatek elektřiny,“ řekl a popsal problémy s nákladní dopravou. „Chtějí vyrábět výhradně elektrické nákladní vozy. Ale kamiony by musely šestkrát zastavit, aby se mohly nabít při cestě z New Yorku do Los Angeles. Ten, který by jel na naftu, zvládne celou trasu na jednu nádrž. Máte naftu, kamion je pak stále lehčí a lehčí, to je vývoj. Ale baterie je tak velká, že by zabrala polovinu užitého prostoru a představovala by polovinu váhy nákladního vozu,“ vyjmenovával Trump úskalí elektromobility.

Statisíce zločinců z Venezualy

Trump se zaměřil i na nelegální migraci do USA z Jižní Ameriky. „Přicházejí k nám miliony lidí a statisíce těchto lidí jsou zločinci z Venezuely,“ řekl tvrdě Trump. „Odnesou je z ulic Caracasu a přivezou je do naší země. A pak Venezuela oznámí, že míra kriminality u nich jde výrazně dolů. Víte, to je to, co udělali. Jejich kriminalita je teď hodně dole. No, protože přicházejí k nám a ničí naši zemi,“ šermoval rukama Donald Trump.

A uhodil na Kamalu Harrisovou, která podle něho problémy s migrací odmítá vidět. „A když ji sledujete, jako na sjezdu, tak všechno je podle ní prostě růžové a bez problémů,“ řekl Trump. „Ale kriminalita migrantů se ukazuje jako katastrofa. Mnoho, mnoho lidí je zabito a znásilněno a přepadeno.“

