„Romy k nám domů? Takže neuklízíme Chanov!“ Je zle: Lidé se vztekají, jiným je „na blití“. Zasáhl vládní orgán, padly zlé věci

„Je agentura na drogách? Tohle chce stěhovat do Mostu?“ To je jedna z reakcí regionálních novinářů poté, co město na zkoušku přestalo uklízet Chanov. Fotky ghetta, kde lidé vyhazují odpad přímo z oken, ParlamentníListy.cz tento týden zveřejnily. Nečekaný šprajc politiků, kteří nechtějí vyhovět proromské instituci, vyvolal stovky ohlasů. Do toho atak kvůli bezplatným vstupenkám pro záškoláky. „Kočovní cikáni mívali perfektně uklizené maringotky,“ vzpomíná pamětnice z východních Čech.

Poté, co Agentura pro sociální začleňování před pár dny informovala, že chce prosadit zrušení Chanova, rozhodl se mostecký magistrát pro nečekaný krok. Politici na deset dní zařízli úklid ghetta. Jak to dopadlo a jak by mohlo město vypadat, až se Romové z Chanova rozesejí do jeho ulic, poté zveřejnilo na svých stránkách. O akci jsme včetně fotodokumentace informovali zde.

Vlna reakcí na sebe nenechala dlouho čekat, a to nejen ze strany veřejnosti, ale i místních žurnalistů. Ti si vzali mimo jiné na paškál nápady agentury, které prosákly z interního dokumentu. Vládní instituce neváhala periodikum osočit z dezinformace, u čtenářů ale s touto nálepkou příliš nepochodila.

Takhle to dopadlo za blokem 13 v Chanově, když město Most na deset dní zastavilo úklidový servis. Foto: Město Most

„Nechte je tak žít.“ Oplotit?

„Tam se uklízelo jen v době vysílání seriálu Most!... Předtím i nějakou dobu po ne,“ konstatoval suše diskutér Oskar Hajduq, když portál E-Mostecko převzal tiskovou zprávu obce. „Vás trápí, proč cigán netřídí a dělá všude bordel? Jak by to mohl dokázat, když nemá osvojené ani základní prvky hygieny, domácích prací a vůbec nějaké základní znalosti Evropana v 21. století. To je, jako byste chtěli po batoleti, aby běhalo po okruhu s překážkami,“ použil Shulha Jaro metaforu pro poukázání na nesmyslná očekávání.

„A to jsem slyšel, že je chcete nastěhovat do Mostu! Nikam. Oplotit a nepustit. Nedokážou se naučit uklízet, natož chovat jako lidi,“ připomněl Martin Čagi Antal nemilosrdně, jak se staví k integraci.

„Škoda, že ani tohle vedení města a ombudsmana a podobné nedonutí k zamyšlení a k řešení problému. Místo toho budou vymýšlet, jak nám je nacpat do města,“ podotkl Lukáš Pitín.

Někteří obyvatelé se cítí dotčeni tím, že radniční zpráva nabádá všechny obyvatele k třídění odpadů, ale pro to, co se stalo v Chanově, vlastně nepřináší řešení. „Zajímalo by mě, co s tím hodlají dělat dále. V článku se o dalších krocích nepíše nic, jen že my ostatní máme řádně třídit odpad,“ vyjádřila to například Tereza Řeháková.

„Já bych jim to dala k úhradě. Takhle to přece nejde. Vždyť to stojí hromadu peněz, ale oni se prostě nezmění, a proto bych je do Mostu vůbec nestěhovala,“ navrhla Dagmar Kvapilová.

„Tuto ‚komunitu‘ , tyto ‚lidi‘ se nepodařilo začlenit do normální společnosti po několik generací, desítek, možná stovek generací. A pokud si někdo myslí, že se to povede vládě nebo zastupitelstvu nebo jiným státním, ba i nestátním organizacím, tak je těžký idealista a naivka,“ zlomil už nad Romy hůl František Vítek.

„Už teď se to od Stovek valí jak tsunami a už je jich plné centrum. Těším se, až město bude shánět peníze na to, aby zbouralo věžáky u Úřadu práce, které za chvíli budou vybydlené,“ poukazuje Roman Piskač na nesmysl stěhovat do městské aglomerace celé další romské sídliště. „Už před dvanácti lety jsem se stěhovala do bloku 518 a první den, kdy jsem čekala na nábytek, vedle mě někdo z okna vyhodil skořápky z vajec! Nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že by to vůbec někdo mohl dělat, a ještě by mu to procházelo,“ přidala svou zkušenost Petra Kubásková.

„Chtějí tak žít. Nechte je tak žít,“ vmísila se netradičním postojem do diskuse Stanislava Ptáková.

Zlatí kočovníci! Ani novináři se „neudrželi“

„Je agentura na drogách? Tohle chce stěhovat do Mostu?“ ptal se řečnicky na Facebooku novinář nejčtenějšího mosteckého média E-Mostecko.cz.

Pro některé pamětníky, kteří se v diskusi pod článkem portálu rozpovídali, je současný stav záhadou, protože menšina se takto podle jejich zkušeností nechovala vždy. „Jako dítě jsem jezdívala k babičce do východních Čech, a když bylo pěkně, chodívali jsme se koupat do Orlice. ‚Na Bělidle‘ se tam říkalo. Tehdá tam bývali i kočovní cikáni a pamatuju na perfektně uklizené maringotky a i kolem. Koně zaopatřené a pohoda... To bývalo kolem roku zhruba 1960. Kde vyrostli jejich potomci, že toto už neznají?“ kroutí hlavou Mostečanka Jana Maxant.

Bez komentáře nenechala výsledek „testu nepořádku“ ani teplická mutace vydavatelství e-deníku.cz. „Ti lidé z agentury jsou vážně naprosto mimo realitu… Tohle chtějí stěhovat mezi slušné lidi do okolí?“ zní uvozující status u článku, pod kterým Valentina Leníková připomněla: „A to je má radnice nastěhovat do Mostu, a ještě jim dát vstupenky na kulturu zadarmo.“

O tom psal bez skrupulí lokální týdeník Homér v textu „Agentura vyzývá mosteckou radnici: Zaplaťte chanovským přestěhování do Mostu a vstup do kina dejte zdarma!“. Připomněl nejen, že agentura doporučuje městu zakonzervovat Chanov, ale že také chce nechat jeho obyvatelům vyplatit „mimořádný finanční příspěvek“, aby se mohli přestěhovat do kvalitního bydlení v Mostě. „Experti z agentury dále město vyzývají, aby chanovským dětem umožnilo volný vstup do kina, divadla a zpoplatněných sportovišť. Aby toho nebylo málo, trasu městské autobusové linky má město Chanovským upravit tak, aby mohli jezdit přímo do centra města,“ píší noviny na základě obsáhlé zprávy o sídlišti Chanov, která od vládní agentury doputovala na radnici.

„Vzhledem k oficiální zprávě, která uvádí, že chanovské děti chodí za školu, dopouštějí se krádeží v Centrálu, slovně a fyzicky napadají mladší děti a seniory a nezřídkakdy jejich jednání naplňuje znaky loupežného přepadení, návrh agentury je vskutku zajímavý,“ komentovala redakce tento dokument. Autorům se nezdá ani to, že by město mělo umožnit aktivní zapojení obyvatel Chanova v procesu plánování, a dokonce i rozhodování ve věcech, které se jich týkají.

Záškoláky napravíme, když jim zaplatíme?

Agentura se proti článku ozvala přímo na webu periodika, jakož i na své facebookové stránce: „Ohrazujeme se proti dezinformačnímu článku publikovanému na webu Homer.cz. Zároveň zdůrazňujeme, že článek vychází z interního, tedy neveřejného materiálu, který Agentura pro sociální začleňování (Odbor Úřadu vlády ČR) poskytla magistrátu města Most. Informace v článku jsou značně zkreslené a zavádějící.“ Nepopírá, že skutečně navrhuje postupný útlum romského sídliště a zapojení obyvatel Chanova do procesu rozhodování. „Je to naprosto správné a může pomoci situaci zlepšit,“ míní. „Stejná hloupost, jako byste chtěli, aby těhotný holky tlačily autobus plný silných mladíků,“ reagoval na to spoluzakladatel portálu Nepřizpůsobení.cz Jaroslav Pilař. „Možná by bylo fajn nejdřív vysvětlit Chanovským, že mají nejen práva, ale i povinnosti a také nějakou odpovědnost. Jako my ‚obyčejní‘, pro agenturu nezajímaví, pracující občané Mostu,“ připojila se k němu Juza Juzová.

Agenturní pracovníci jsou přesvědčeni, že převychovávání formou represe, například odebráním dávek za záškoláctví, není správná cesta. „Motivovat je potřeba pozitivně – pravidelnou školní docházku romských dětí odměnit vyšší dávkou.“ V pátek například Městská policie Most řešila školáka, který byl letos ve škole zatím jen šestkrát.

Sdělení včetně tvrzení o dezinformaci převzal zpravodajský portál Romea.cz. I on svůj článek zveřejnil také na sociální síti. Vyrojilo se pod ním mnoho komentářů, některé poukazují na určitou nejasnost:

„Nerozumím, co je dezinformační. Jestli je pravda, že ‚článek vychází z interního, tedy neveřejného materiálu, který Agentura pro sociální začleňování (Odbor Úřadu vlády ČR) poskytla magistrátu města Most‘, tak co konkrétně z toho není pravda, že se to označuje jako dezinformace,“ podotkla Alena Bauerová. „Také jsem četl to prohlášení, a nic dezinformačního jsem tam neviděl,“ přitakal pisatelce Tomáš Janouškovec.

„Dezinformace, to bude asi další slovo, podobně jako diskriminace, které sice tak rádi používají, ale nevědí, co znamená,“ spekuluje nad interpretací Vladan Vasco Černý.

Za katr, ani zlámanou grešli, rabování

Na okresním portálu E-Mostecko lidé mnohem více rozebírají, jak by dopadlo stěhování obyvatel ghetta na území statutárního města. „Chcete-li zničit Most, tak prosím, ale pak nebrečte, že tu nikdo nebude chtít bydlet,“ dovolila si upozornit Mostečanka Jiřina Žďárská. „Toto bude mít za následek jediné – odliv normálních lidí z Mostu a příchod dalších nepřizpůsobivých, co Most totálně zdevastují! Chce-li někdo Chanov zbourat, jsem pro! Ale za jedné podmínky: chanovské dlužníky ať vyhodí na ulici, a dokud nesplatí své dluhy, pak od státu ani města Mostu nedostanou ani zlámanou grešli! Ať táhnou, odkud přišli!“ vyjádřil totéž o něco nevybíravěji místní Vít Brož. „Vyhodí je na ulici a budou krást a rabovat ještě víc,“ reagovala na jeho slova nesouhlasně Lenka Viktorová. „Pak skončí za katrem a alespoň na čas od nich bude pokoj! Je to kruté, leč jediné správné řešení. Na stát a jeho štědrý sociální systém se nelze spoléhat do nekonečna,“ stojí si Brož za svým.

Nevyřešený chanovský problém každopádně po radničním pokusu snižuje motivaci řady Mostečanů. „Proč já kráva chodím a uklízím po svých dětech i papír od žvýkačky? Proč je učím, k čemu slouží koše a popelnice? Třídění odpadu. Vždyť koukám, že tohle je běžná věc – žít jako prasata. Žádnej trest, žádnej úklid. Město to uklidí a můžou jet znova,“ povzdychla si Veronika Kuchtová.

Vztek? Chanov tu bude navždy!

Často se objevuje návrh, ať si agentura tedy Romy přestěhuje k sobě do Prahy:

Miroslav Siebert: A kde má sídlo tato agentura? Měli by jít příkladem a nastěhovat si je k sobě.

Jana Maxant: Nastěhovat agenturu do Chanova ... nebo Chanovské do jejich okolí bez možnosti přestěhování agentury jinam, alespoň 5 let...

Petr Gutwirt: Proč jim nedají peníze ze svého a rovnou nastěhování do Prahy? Tam si budou žít jak králové. Tam můžou taky neplatit nájem a dělat dluhy a bordel.

Antonín Haid, žijící v Manchesteru, je z vulgárních a kritických ohlasů vůči Romům rozlícen. „Z těch vašich komentářů mi je fakt na blití. Přece to není možné cítit takovou nenávist k dalšímu člověku,“ zareagoval na všechny rozlícené Mostečany.

Korunu všemu nasadila Kataleya Krásová, zaměstnaná v Krajské zdravotní: „Můžete se vztekat, jak chcete. Vždycky bude Chanov!“ uzemnila všechny rozzlobené obyvatele města, kteří si vylévají emoce na sociální síti.

