„V roce 2024 vzrostla kazašská ekonomika o 4 % a v roce 2025 Světová banka předpovídá růst o 4,5–5,0 %. Národní banka předpovídá pokles inflace z 8 % v roce 2024 na 5 % v roce 2025. Investoři do země přinesli rekordních 15,7 miliard dolarů. Vláda staví 1300 km nových železnic, 7000 km silnic a rozšiřuje letiště v Almaty, Kyzylordě a Šymkentu,“ napsal ukrajinský ekonom.
People in Kazakhstan now live better than Russians.— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) August 15, 2025
In 2025, GDP per capita in Kazakhstan will be $14,770 versus $14,260 in Russia, IMF. This is also higher than in China — $13,690. 1/ pic.twitter.com/jhIsk0hPE4
„V bývalém Sovětském svazu má pouze Litva lepší životní úroveň než Rusko. Estonsko je na stejné úrovni jako Rusko. Ukrajina má HDP na obyvatele 21 dolarů. To je méně než většina bývalých republik. Nižší životní úroveň z bývalých sovětských republik má pouze Moldavsko, Uzbekistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. Ukrajina se také dělí o nejnižší příčku v Evropě s Moldavskem a Kosovem,“ dodal švédský analytik pro dokreslení.
COMMENT: UKRAINIANS LIVING STANDARD ARE MUCH WORSE THAN RUSSIANS, AUG 16TH 2025— Mikael Valtersson (@MikaelValterss1) August 16, 2025
It's funny, sad and racist that a Ukrainan economist tries to show how bad the situation in Russia is by claiming that a Central asian country has higher living standard than Russia. Especially when… https://t.co/bhphQ8vkiM
„Pokud chcete znát skutečnou váhu ekonomiky – co si lidé mohou dovolit, co se vyrábí, co jezdí po kolejích a lodích – pak použijete paritu kupní síly neboli PPP. A podle PPP dosáhla ruská ekonomika v roce 2024 hodnoty 6,91 bilionu dolarů. To ji řadí na čtvrté místo na světě, hned za Čínu, USA a Indii. Před Německo. Před Japonsko,“ zdůraznil s tím, že i když sečteme paritu kupní síly Španělska a Portugalska, nedostaneme se ani na polovinu kupní síly Ruska.
McDonald pro dokreslení také dodal, že Eurostat u zemí EU započítává do ekonomické síly zemí i část šedé ekonomiky. Odhadované příjmy z drog či z prostituce. Rusové však nechávají svou šedou ekonomiku zcela mimo své oficiální údaje.
„Rusko je rozsáhlá, průmyslová a globálně propojená ekonomika – s obrovským jaderným arzenálem, seriózní výrobou a takovými přírodními zdroji, za které by jiné země spáchaly válečné zločiny,“ podotkl McDonald.
This false claim strikes again: “Russia’s GDP is only the size of Spain and Portugal combined.” It’s snappy. Makes for good clickbait. And it plays into the old Western habit of sizing up Moscow with a sneer. ????— Brian McDonald (@27khv) August 8, 2025
But here’s the thing: it’s nonsense. Worse, it’s the kind of… https://t.co/Wu0tqBtTQh
autor: Miloš Polák