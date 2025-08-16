„Rusko má menší ekonomiku než Itálie.“ Novinář rozcupoval hloupou pověru

Vojenský analytik, bývalý důstojník švédské armády Mikael Valtersson napsal pár slov k situaci na Ukrajině. Zdůraznil, že životní úroveň Ukrajinců je asi tak 2,5krát horší než životní úroveň Rusů. Irský publicista Brian McDonald, který se dlouhodobě specializuje na otázky spojené s Ruskem, prohlásil, že Západ sám sebe krmí spoustou zavádějících informací o Rusku, čímž si posledních třicet let škodí.

„Rusko má menší ekonomiku než Itálie.“ Novinář rozcupoval hloupou pověru
Foto: repro, tan
Popisek: Nejvyšší bankovka ruského rublu, na níž je znázorněn Most přes řeku Amur a Pomník Nikolaje Muravjova-Amurského

„Je vtipné, smutné a rasistické, že se ukrajinský ekonom snaží ukázat, jak špatná je situace v Rusku, tvrzením, že středoasijská země má vyšší životní úroveň než Rusko. Zvlášť když má Rusko 2,5krát vyšší životní úroveň než Ukrajina,“ napsal bývalý švédský důstojník ke srovnání, k němuž sáhl ukrajinský ekonom Tymofij Mylovanov, který konstatoval, že HDP na obyvatele v Kazachstánu je vyšší než HDP v Rusku a Číně. Vycházel přitom z dat Mezinárodního měnového fondu.

„V roce 2024 vzrostla kazašská ekonomika o 4 % a v roce 2025 Světová banka předpovídá růst o 4,5–5,0 %. Národní banka předpovídá pokles inflace z 8 % v roce 2024 na 5 % v roce 2025. Investoři do země přinesli rekordních 15,7 miliard dolarů. Vláda staví 1300 km nových železnic, 7000 km silnic a rozšiřuje letiště v Almaty, Kyzylordě a Šymkentu,“ napsal ukrajinský ekonom.

 

Švédský vojenský expert pro srovnání dodal, že kupní síla Rusů je zhruba stejně velká jako kupní síla Chorvatů nebo Slováků, z čehož dovodil, že Rusko vůbec není chudá země, i když si o něm někteří lidé myslí, že mnozí Rusové doma nemají záchod. Realita je podle Valterssona jiná.

„V bývalém Sovětském svazu má pouze Litva lepší životní úroveň než Rusko. Estonsko je na stejné úrovni jako Rusko. Ukrajina má HDP na obyvatele 21 dolarů. To je méně než většina bývalých republik. Nižší životní úroveň z bývalých sovětských republik má pouze Moldavsko, Uzbekistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. Ukrajina se také dělí o nejnižší příčku v Evropě s Moldavskem a Kosovem,“ dodal švédský analytik pro dokreslení.

 

Irský publicista Brian McDonald, který se dlouhodobě specializuje na otázky spojené s Ruskem, napsal, že údaje o ruské ekonomice zkreslují i směnné kurzy. Někteří lidé i tak tvrdí, že ruská ekonomika je srovnatelná s ekonomikami zemí Pyrenejského poloostrova. Na to má novinář Brian McDonald jasný názor. „A co hůř, je to ten druh nesmyslu, který pomáhal svést západní politiku do úpadku po většinu třiceti let,“ podotkl.

„Pokud chcete znát skutečnou váhu ekonomiky – co si lidé mohou dovolit, co se vyrábí, co jezdí po kolejích a lodích – pak použijete paritu kupní síly neboli PPP. A podle PPP dosáhla ruská ekonomika v roce 2024 hodnoty 6,91 bilionu dolarů. To ji řadí na čtvrté místo na světě, hned za Čínu, USA a Indii. Před Německo. Před Japonsko,“ zdůraznil s tím, že i když sečteme paritu kupní síly Španělska a Portugalska, nedostaneme se ani na polovinu kupní síly Ruska.

McDonald pro dokreslení také dodal, že Eurostat u zemí EU započítává do ekonomické síly zemí i část šedé ekonomiky. Odhadované příjmy z drog či z prostituce. Rusové však nechávají svou šedou ekonomiku zcela mimo své oficiální údaje.

„Rusko je rozsáhlá, průmyslová a globálně propojená ekonomika – s obrovským jaderným arzenálem, seriózní výrobou a takovými přírodními zdroji, za které by jiné země spáchaly válečné zločiny,“ podotkl McDonald.

 

autor: Miloš Polák

