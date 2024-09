„Rusové dobyli město? Tak to určitě nebylo důležité.“ Americký institut je pro smích

ISW kupříkladu informoval o blížící se katastrofě pro Ukrajince u hornického města Vuhledar. Městu hrozí pád do rukou ruské armády. ISW přesto prohranou bitvu o město komentuje optimisticky. „Je nepravděpodobné, že ruské síly díky obsazení Vuhledaru získají nějakou zvláštní operační výhodu na západě Doněcké oblasti,“ informuje institut na sociální síti. A to i přesto, že Rusové dobytím Vuhledaru otevřou dveře na trojmezí Záporožské, Doněcké a Dněpetrovské oblasti a pro ukrajinskou obranu to bude velmi bolestivá ztráta.

I na tomto případu jde vidět, že ISW podceňuje kroky ruské armády, zato patřičně nafukuje úspěchy ukrajinské armády (AFU) a případné ztráty komentuje jako nevýznamné. „Když jde o Vuhledar, tak prý nepředstavuje žádné operační výhody. Ale když jde o malou vesničku u Kursku, tak je vždy z operačního hlediska důležitá,“ pousmál se ukrajinský analytik působící na síti X pod přezdívkou Tatarigami.

S obdobnou rétorikou vyšel ISW i u ztráty Avdijivky. „Ruské ofenzivní úsilí o dobytí Avdijivky podtrhuje neschopnost ruské armády provádět na Ukrajině úspěšné operační obklíčení. Případné dobytí Avdijivky by nemělo operační význam a Kremlu pravděpodobně přinese pouze krátkodobé propagandistické a politické vítězství,“ napsal institut v závěru bojů o klíčové město, o které se obě armády „přetahovaly“ několik měsíců a u jehož bran padly desítky tisíc vojáků.

A jak ISW informoval, když Avdijivka skutečně padla? Mluvil o ztrátách ruské armády a že síly ruské armády se bojem vyčerpaly, a až nastoupí čerstvě mobilizované síly Ukrajiny, že Rusové prohrají. „Ruské síly při obsazování Avdijivky utrpěly velké ztráty na lidech i technice a pravděpodobně dosáhnou vrcholu svých sil, až narazí na relativně čerstvější ukrajinské jednotky na připravených obranných pozicích,“ zaznělo z Institutu.

4/ The potential Russian capture of Avdiivka would not be operationally significant and would likely only offer the Kremlin immediate informational and political victories. — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 16, 2024

K ničemu takovému ovšem nedošlo. Naopak, vyšlo najevo, že ukrajinská armáda si nepřipravila dostatečné obranné opevnění a ruská armáda tak pronikla během několika málo měsíců hladce 35 kilometrů hluboko směrem k Pokrovsku a ocitla se na dostřel města, o které se bojuje nyní.

Institut nelhal, jen nemluvil pravdu, realitu vykresloval pro Ukrajinu na růžovo, veškeré ruské akce zpochybňoval, podceňoval a psal o nich s despektem.

„Jejich takzvané analýzy jsou velmi tendenční a často ani nesnesou označení analýza. V mlze války je běžné, že se každá událost dá vykládat více způsoby. Oni ukrajinské akce většinou vykládají velmi optimisticky, naopak u každé stížnosti v řadách ruské armády mají tendenci předpokládat, že jde o prevalentní problém,“ vysvětlil pro iDnes bezpečnostní analytik Jan Ludvík, který podle svých slov svodky ISW už ani nesleduje.

Přitom na washingtonský institut se s důvěrou prakticky od počátku války na Ukrajině obrací naprostá většina západních médií. A to včetně těch českých. Česká tisková kancelář citovala ISW 659krát. Její informace často přebírají ostatní česká média.

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 3506 lidí píše iDnes.

Šéfkou ISW je Kimberly Kaganová, švagrová Victorie Nulandové. Nulandová před deseti lety v roli náměstkyně ministra zahraničí USA ovlivnila revoluční Majdan v Kyjevě, po kterém padla tamní vláda a byla převzata revolučními politiky. Ruská strana pak Nulandovou obviňuje z přímého zapojení do organizace převratu.

Od bezpečnostního analytika Ludvíka pak přišlo varování, že v institutu sedí většinou lidé s kořeny v postsovětských zemích, kteří jsou ovlivněni svým viděním Ruska jako říše zla. „Druhá věc je, že velká část lidí v jejich výkonném managementu pochází z postsovětského prostoru nebo na něj má vazby. Proto často vidí věci tak, jak by je chtěli mít, místo toho, jak se skutečně mají,“ řekl pro iDnes expert z Institutu politologických studií FSV UK.

Zarážející skutečností také je, že samotní analytici Institutu, kteří se starají o svodky z války a podle kterých se vlastně řídí obraz války viděný ze západního pohledu, jsou mladí a nezkušení stážisté, kteří nutně nemohou pro nedostatek životních zkušeností analyzovat situaci na frontě s plnou odborností.

„Jsou to lidé, jejichž hlavní kvalifikací je, že jsou velmi levní. Nabrali je na základě toho, že jsou studenti bakalářského studia a mají zájem o mezinárodní vztahy. Ale ve zpravodajské službě nebo v organizacích, jako je RUSI (Royal United Services Institute, pozn. red.), takovou analýzu dostane na starost někdo, kdo má za sebou deset let zkušeností. Dělá ji klidně tři měsíce, jde do detailů a sleduje ‚big picture‘,“ dodal pro iDnes Ludvík.

K věci se po svém postavil i ekonom a glosátor Pavel Šik. „Když jsem v roce 2022 a 2023 psal, že washingtonský think-tank ISW neboli Institut pro studium války je čirá propaganda, byl jsem označen za dezinformátora. Proč? Protože ČTK, od které většina velkých českých médií přebírá obsah, ISW citovala doposud ohledně války celkem 659krát a to byla ‚ta pravda‘,“ napsal na svém facebooku Šik. „Závěrečné dějství se blíží,“ dodal.

A legraci si z Institutu dělají i v zahraničí. „Byla to jen otázka času: Pokrovsk není podle ISW operačně významný. Kursk ale vytváří ‚operační a strategický tlak‘ na Rusko. Ukrajinská propaganda je méně manipulativní než tito šašci,“ napsal na síti X novinář The New York Times Michael Lokesson.

It was only a matter of time: Pokrovsk is not operationally significant, according to ISW. But Kursk is creating "operational and strategic pressure" on Russia.

Ukrainian propaganda is less manipulative than these clowns. https://t.co/ifmeOSaK3a — Michael Lokesson (@MichaelLokesson) August 18, 2024

Slova o tom, že Vuhledar, Avdijivka nebo Pokrovsk nejsou důležité, vyvolalo trpký úsměv i u vojenského analytika. „Opravdu nenávidím postoj této komunity k ukrajinským ozbrojeným silám. Říkat, že určitá místa nejsou důležitá, je neuvěřitelně neuctivé k těm, kteří umírají při obraně těchto měst. Je také zcela vina ukrajinského velení, že toto město padlo, když zahájilo ofenzívu v Kursku a riskovalo,“ napsal na síti X.

Well guys, it looks like Vuhledar isn't strategically important anymore. Just like Bakhmut, Avdiivka, Pokrovsk and many others.

But I seem to recall that when Ukraine was successfully defending the town and wiping out massive Russian columns, it was very important...

But no!… pic.twitter.com/vXbx4Hm6jO — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) September 25, 2024

Začaly pršet i výsměšné memy, které si utahovaly z postoje ISW. Ze seriálu Simpsonovi, kde se celá třída směje prohlášení, že Vuhledar není důležitý.

A přišla komická tabulka vyjádření ISW v různých fázích konfliktu na Ukrajině.

První stupeň: Město nikdy nebude dobyto.

Druhý stupeň: Ruský útok selhal.

Třetí stupeň: Město nebylo dobyto.

Čtvrtý stupeň: Město nebylo obsazeno celé.

Pátý stupeň: Neexistuje žádný vizuální důkaz.

Šestý stupeň: Jedná se o zfalšovaný nebo starý snímek

Sedmý stupeň: Město není obklíčené.

Osmý stupeň: Nejsou zajatci.

Devátý stupeň: Jsou to ruští vojáci v ukrajinských uniformách.

Desátý stupeň: Město bylo strategicky nedůležité.

Přišla i parodie na citát prastarého vojenského stratéga Sun-Tzu (Sun-c'). Ten je autorem legendárního traktátu Umění války, který je považován za jednu z nejstarších knih o strategii a taktice vůbec.

„Pokud víte, že váš soupeř ztratí strategicky nevýznamné město, dělejte o tom hrozné memy, dokud nezačnou brečet, a pak dělejte memy o tom, jak brečí,“ zazněla parodie na slova čínského vojenského stratéga.

Psali jsme: Senátorka Kovářová: Svět je plný diskriminace Odvolat během povodní vedení města? To je ubohé, vzkazuje ekonom a včelař Hájek „Kupka ničí pravici,“ vzkazuje předseda Svobodných Dnes a zítra. „Vyhrožoval mi žalobou.“ Souboj o Senát vrcholí