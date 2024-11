Anketa Jste pro vystoupení z EU? Ano 95% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11195 lidí

„Po ustavení kontroly nad východním předměstím města se ruským silám podařilo překročit přítok řeky Vovča, který odděluje východní a centrální obytné oblasti. Vyčistili budovy západně od přítoku na jižním břehu nádrže Kurachove a zaujali nové pozice ve skladech obilí,“ lze se dočíst na účtu AMK Mapping, který je popsán jako realistický proukrajinský zpravodajský účet. „Odtud byl proveden další přechod přes přítok řeky Vovča dále na jih, kde ruské síly prolomily ukrajinské linie. V areálu školy č. 5 došlo k prudkým střetům, ale jakmile se Rusové dostali ke škole ze severu a začali ji obcházet ze západu směrem k centru města, byly ukrajinské síly nuceny stáhnout se do jižní obytné čtvrti a centra města.“

Geolocated footage indicates that Russian forces have advanced in Kurakhove, and reached the city centre.



After establishing control over the eastern suburbs of the city, Russian forces managed to cross the tributary of the Vovcha river which seperates the eastern and central… pic.twitter.com/ygIDX037fH — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) November 26, 2024

Ruským silám se prý daří postupovat i kvůli nedostatku dronů na ukrajinské straně. A ukrajinské síly se stahují stále blíže ke středu území.

Vedle toho prý Rusové postoupili přes řeku Oskil, rozšířili předmostí u města Novomlynsk a upevnili své postavení ve zdejším lese.

A recent report from Pro-Ukrainain source "Deepstate" suggests that Russian forces have expanded their bridgehead on the eastern bank of the Oskil river, taking up more positions in the forests.



There are also reports that fighting has moved to the southern houses of Novomlynsk,… pic.twitter.com/EIKPmDuJg5 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) November 26, 2024

Nebezpečná situace panuje i u již mnohokrát zmiňovaného Pokrovsku. Podle informací dostupných z otevřených zdrojů byl pád Selydove, města u Pokrovsku, opravdu velkým problémem. Rusové oznámili dobytí Selydove na konci října tohoto roku.

Rusové prý dokážou odříznout další zásobovací trasu do Pokrovsku a získat ještě lepší pozici v bojích o Pokrovsk.

„To vše proto, že Selydove padlo. Jak jsem já a jiní dříve zmínili, pád Selydove by byl pro Ukrajinu velkou porážkou, protože nedostatek obrany na západ od města znamená, že Rusko se může pohybovat mnohem snadněji. Nedostatek obranných opevnění také ztěžuje Ukrajině možnost provádět boční protiútoky,“ zaznělo na analytickém účtu.

Rusové teď stojí asi 5 km od Pokrovska.

My prediction for the southern flank of Pokrovsk:



I believe that the Russians will utilise the railway line (again), and the nearby chain of settlements to seize the key town of Shevchenko. This will be useful for them as it will strengthen the southern flank of Pokrovsk and can… pic.twitter.com/IZYweaoX12 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) November 26, 2024

???????The Russian army is no more than 5 km away from Pokrovsk, one of the key logistics points of the ???? Ukrainian Armed Forces on the front in the Donetsk... pic.twitter.com/926bA6DMgK — Military Observer (@MilitaryObs2222) November 26, 2024

„Válka vstupuje do fáze, o které někteří ruští a západní představitelé říkají, že by mohla být její nejnebezpečnější fází, přičemž Rusko údajně používá severokorejské jednotky na Ukrajině a Kyjev nyní používá rakety dodané Západem k úderům v hloubi Ruska,“ napsala agentura Reuters.

V úterý ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly obsadily další vesnici Kopanky v Charkovské oblasti, což je další ohnisko ruské vojenské aktivity severně od hlavního dějiště bojů v Doněcké oblasti.

Ukrajinci hlásí, že v krátké době odrazili už dva útoky na Kupjansk.

Ukrajiny. Odkázal na údaje, které by podle něj mohly zahrnovat určité říjnové zisky zaznamenané se zpožděním," uvedla agentura Reuters.

Ukrajinští vojenští představitelé přiznávají, že situace na východě je nejhorší za celý rok.

Rádio Svobodná Evropa/Rádio svoboda upozornilo, že Rusové teď k úderům na území Ukrajiny využívají i bombardéry TU-160, které původně vlastnila Ukrajina, ale Rusům je předala v roce 1999 jako součást uhrazení dluhu za dodávky plynu.

Američané se v této situaci rozhodli poslat na Ukrajinu protipěchotní miny, ale server listu The Washington Post upozornil na hlas z Evropy, že takové rozhodnutí mělo padnout před dvěma lety. Dnes už je pozdě. „Je to dvouleté zpoždění,“ řekl jeden z vysokých evropských úředníků na začátku tohoto měsíce o rozhodnutí poslat miny.

The Washington Post upozornil, že končící prezident Joe Biden má důvod postupovat opatrně.

„Podle tří osob obeznámených se situací, které hovořily pod podmínkou zachování anonymity, aby mohly sdělit důvěrné informace, měl Washington v září 2022, kdy Ukrajina na bojišti daleko předčila všechna očekávání, zpravodajské informace o tom, že Kreml uvažuje o použití jaderných zbraní,“ napsal WP.

