„Rusové zaútočí jednou, podruhé, potřetí. Prostě to nejde.“ Generál o frontě

Na Ukrajině se bojuje už 973 dní a zdá se, že na ruské straně fronty by se skutečně brzy mohli objevit severokorejští vojáci. Australský generál ve výslužbě a publicista Mick Ryan se zamyslel nad tím, co by účast Severokorejců v probíhající válce mohla znamenat. Dospěl k závěru, že jde o akci, která je potenciálně výhodná především pro KLDR, protože severokorejští vojáci se mohou poučit v oblasti elektronického boje a mohou převzít řadu ruských informací o fungování západních zbraní.

„Za druhé, Severní Korea by mohla posoudit, že prodlužování války na Ukrajině – i když v tom hraje malou roli – je v jejím strategickém zájmu, protože odvádí pozornost americké administrativy od přílišného zaměření na západní Pacifik (a Severní Koreu),“ pokračoval generál ve výslužbě.

Severokorejci by navíc mohli lépe využívat balistické střely a zapojit do svých operací drony, které mohou představovat hrozbu pro Jižní Koreu.

„Doufejme, že Rusko nebude s KLDR sdílet poznatky, které zvýší spolehlivost a přesnost jejích jaderných nosičů,“ vyjádřil Ryan naději.

Ryan má také za to, že Rusko bude muset vyřešit několik zásadních problémů plynoucích z možného nasazení Severokorejců v bojových operacích. Jedním z největších problémů bude nepochybná jazyková propast mezi oběma spolupracujícími armádami.

„Mezi vojáky a veliteli, kteří mluví dvěma různými jazyky, bude komunikační propast. Je velmi nepravděpodobné, že by většina severokorejských vojáků mluvila rusky – a naopak. I když budou překladatelé nápomocní, tento druh komunikační mezery může být a bude problémem během bojových operací,“ upozornil Ryan.

Generál má za to, že Rusové budou muset vyřešit i otázku velení. Momentálně není jasné, zda Rusové budou severokorejské jednotky plně kontrolovat, nebo zda Severokorejci dostanou jistou míru autonomie v rámci bojových akcí.

A nakonec bude podle Ryana dobré vědět, kolik Severokorejců na frontu skutečně dorazí. Ruská federace momentálně ztrácí asi jeden tisíc vojáků den co den, takže síla deseti tisíc vojáků by při současné podobě ruských bojových operací vydržela na frontě deset dním, pakliže budou Severokorejci vrženi do ruského mlýnku na maso v rámci některé z klasických akcí v podobě zisku pár metrů bojiště za cenu vysokých ztrát.

