„Sbal prachy a vypadni.“ Mikuláš Minář má krušné svátky. Ač mu pomáhají

Mikuláš Minář dále schytává kritiku kvůli zjištěním serveru Novinky.cz o financích Lidí PRO. „Možná se Minář podíval na film Sbal prachy a vypadni a pochopil,“ prohodil komentátor Petr Holec. „Že ale lidi v rámci dobra ojebe až takhle, to by neřekl ani cynik ve mně,“ pronesl také. Ale aktivista a politik měl i zastání. 6 milionů podle některých členů TOP 09 a Pirátů je adekvátní na dobu, kdy Lidé PRO fungovali.

Ke končícímu hnutí Lidé PRO a jeho financím se vyjádřil komentátor Info.cz Petr Holec. „Tušil jsem, že je Minář zručný obchodník s lidskou blbostí. Že ale lidi v rámci dobra ojebe až takhle, to by neřekl ani cynik ve mně. Doufám, že se už brzy vrátí s něčím ještě mazanějším,“ řekl v reakci na zjištění serveru Novinky.cz o Minářově účtu.

„Spoustu prostředků jsme investovali do propagačních materiálů – plakátů, letáků, placek, propisek či sběračských stánků. Několik set tisíc korun jsme vložili do propagace na Facebooku. Od nuly jsme vyvinuli skvělý web s mnoha pokročilými automatizovanými funkcemi,“ osvětluje Minář pouze částečně, kam šly prostředky věnované jeho hnutí.

„Abych tedy pro jistotu navždy utnul dohady o tom, kolik jsem si v politice ‚nahrabal‘, mohu to zde uvést naprosto přesně: za šest měsíců práce jsem dostal vyplaceno závratných 137 828 korun, což je 22 971 čistého měsíčně. Ostatní tváře hnutí nejenže žádné mzdy nedostávaly, protože mají jiné civilní zaměstnání a nevěnovaly se budování hnutí na plný úvazek, ale navíc do projektu vložily vlastní peníze, čas i energii,“ říká bývalý šéf Lidí PRO a Milionu chvilek.

I k tomuto vysvětlení měl Holec svou poznámku: „Tak z Ježíše není jen podvodník ale i lhář. A zrovna na Velikonoce! Možná se Minář podíval na film Sbal prachy a vypadni a pochopil,“ řekl komentátor.

Minář měl ovšem i své zastánce. „6M považuju za přiměřené peníze, není to zase tak moc na celorepublikově působící kampaň...“ mínil pirátský publicista Patrik Zandl. Tomáš Andrejsek ovšem namítl, že kvůli tomu, že problém je v tom, že Minář si zaregistroval spolek, nikoliv stranu, takže finance nebyly pod patřičným dohledem a pohyby na transparentním účtu nebyly transparentní.

„To přece záleží na množství lidí, co na tom kmitalo. A vykešovat pár milionů s vlivem, jaký Minář měl/má, to by mi nedávalo smysl a ani bych je z toho nepodezíral. Andrej Babiš by cvakl dvakrát tolik z fleku, kdyby šlo jen o peníze...“ namítal Zandl.

Šestimilionová částka přišla adekvátní také Václavu Hendrychovi, učiteli matematiky z TOP 09. „Minář v jednom rozhovoru uvedl, že bude placeným předsedou a mzdu si stanovil jako průměrnou mzdu v ČR. Do účetnictví mu samozřejmě nevidím, ale 6 milionů mi za půl roku nepřijde zase tak moc,“ mínil. A dodal: „Pitomiovi by to určitě nestačilo, tomu jeho byznys ze státního rozpočtu nese o dost víc.“

