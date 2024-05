„Shodujeme se, Rusové se vyčerpali, mají obří ztráty.“ Britský analytik, který loni věštil průlom

reklama

„Začíná se klubat konsenzus, že ruská jarní ofenziva se vyčerpala a její armáda utrpěla strašlivé ztráty. Ukrajina z větší části udržela nově obléhané území. To vše ještě předtím, než začne fungovat nová americká pomoc,“ napsal dnes na svůj účet sociální sítě X analytik obranného průmyslu Drummond navzdory zprávám, že Rusové útočící na Charkovskou oblast během nově zahájené květnové ofenzivy postupují.

An emerging consensus view is that Russia’s spring offensive has run out of steam with its army has sustaining horrendous casualties. Ukraine has mostly held newly besieged territory. All this is before fresh US aid kicks in. — Nicholas Drummond (@nicholadrummond) May 14, 2024

Britský deník The Guardian informoval o postupu ruské armády, která „denně postupuje dál než téměř kdykoliv předtím ve válce“.

Ukrajinská Rada národní bezpečnosti televizi ABC News sdělila, že na hranicích u Charkova bojuje s 30 000 ruských vojáků, protože v důsledku těžkých bojů v regionu byly evakuovány tisíce civilistů.

Podle deníku The Washington Post je tato ruská ofenziva ještě horší než ta první. Není tak úplně zřejmé, o jakém konsenzu vojenský analytik Drummond mluví.

Úplně přesné nebyly ani jeho prognózy z minulosti, kdy upozorňoval například na problém Rusů s alkoholem či dezercí. „Mnoho ruských jednotek operuje pod plnou silou. Mají nízkou morálku, jsou špatně vedeny a mají malý nebo žádný výcvik. Ruské jednotky ukázaly, že mají jen malý žaludek na boj. Problémem je alkohol a dezerce,“ napsal Drummond na X 27. srpna 2023.

Fotogalerie: - Gruzínský protest

Též v příspěvku avizoval brzký průlom ukrajinské armády, který by tu ruskou rozdělil vejpůl, a znemožnil tak její zásobování: „Je možné, že UAF brzy dosáhne významného průlomu, který by rozdělil ruské síly na polovinu, což by ztížilo, ne-li znemožnilo zásobování těch, kteří by se nacházeli na západní straně případného průlomu.“

Po dosažení „významného průlomu“ předpovídal kolaps ruské armády vedoucí k jejímu ústupu. „I když se situace ruské armády zdá být nejistá, není ještě poražena,“ uvedl minulé léto.

Drummond dále uvažoval, že zabití velitele Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina způsobí „rozkol mezi vysokým vedením ruské armády“. „Lze očekávat, že se to promítne i na úroveň jednotek, což dále oslabí morálku a bojového ducha,“ dodal.

„Zatímco ruské síly slábnou a ztrácejí motivaci, ukrajinské jednotky dostávají více západního vybavení a přicházejí čerstvé síly vycvičené NATO. Ukrajinské ozbrojené síly ještě nedosáhly bodu zvratu, ale vítězství na cestě je nyní představitelné,“ uvažoval tehdy Drummond.

A summary of what different reports are saying about the situation in Ukraine:

1?? Progress has been slow, but not without success with UAF troops advancing about a kilometre per day - but definitely moving forward not back.

2?? UAF has maintained constant pressure across a wide… — Nicholas Drummond (@nicholadrummond) August 27, 2023

O pár dní později byl na konci srpna Drummond přizván na rozhovor do TimesRadio, aby vysvětlil strategický význam dobytí města Robotyne pro ukrajinskou protiofenzivu.

Zde Drummond posluchačům sdělil, že je již vidět očividný kolaps ruských sil. Znovu zdůraznil i problém konzumace alkoholu v ruské armádě, nízké morálky a špatného vedení. „Mohlo by dojít k události, kdy Ukrajina během několika dní dosáhne významného průlomu, který způsobí rozvrat a masivní ústup ruských sil,“ předpokládal vývoj situace vojenský analytik.

Psali jsme: Jen tak najednou odletěl na Ukrajinu? Zlé důvody, proč Blinken musel do Kyjeva V Charkově rozkradli miliardy na obranu. Takto. Skandál z Ukrajiny, kde jde o hodně Haló, tady Danuše Nerudová. Cíl: Konečná a „mírové rozhovory“ Paroubek (ČSSD): Vzplála na Ukrajině poslední bitva?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama