„Shořte v pekle, ruští bastar*i.“ Zelenskyj řečnil venku, na Ukrajině masakr. Desítky mrtvých, i děti

Volodymyr Zelenskyj na Telegramu informoval o smrtícím raketovém útoku, který zabil nejméně 49 lidí, kteří nakupovali v obchodě s potravinami v Charkovské oblasti. K útoku došlo zrovna ve chvíli, kdy Zelenskyj hovořil ve Španělsku před evropskými lídry o potřebě dalších systémů protivzdušné obrany.

Podle místní vojenské správy úder nastal krátce po 13. hodině místního času, ostřelování mělo zasáhnout kavárnu a obchod v obci Groza. Na fotografiích a videozáznamech z místa činu, které zveřejnily ukrajinské úřady, bylo vidět, jak na zemi leží těla. Záchranáři se šplhali přes hromady trosek, které byly rozesety po širokém okolí, jak situaci popisuje deník The New York Times.

Záběry z místa tragédie zaplavily také sociální sítě. „Charkovská oblast. Kupjanský okres. Rusko ostřelovalo obchod, zemřelo již 49 lidí. Lidé si přišli koupit potraviny. Tak co myslíte, Rusko ještě není teroristický stát?“ ptá se jeden z uživatelů.

Kharkiv region. Kupyan district. Russia shelled the store, 49 people have already died. People came to buy food. So what do you think, Russia is still not a terrorist state? pic.twitter.com/Eqe2j0YcMx

Ukažte tuto fotografii každému, kdo se odváží nabídnout nějaké jednání s Ruskem. Rusové zasáhli obchod s potravinami a kavárnu ve vesnici Groza v Charkovské oblasti. Dnes dříve zasáhli nemocnici Beryslav v Chersonské oblasti. Shořte v pekle, ruští bastardi. Soustrast rodinám,“ přidává se další.

Show this photo to anyone who even dares to offer any negotiations with russia.

russians hit a grocery store and a cafe in Groza village, Kharkiv oblast. Earlier today they struck Beryslav hospital in Kherson oblast. Burn in hell, russian bastards.

Condolences to the families. pic.twitter.com/h5ErHuWMBk