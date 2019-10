„Šílený! Neúcta k disentu!" Tomáš Halík a Michael Kocáb k pohřbu Karla Gotta. Mnozí budou nadávat

Kocáb v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že návrh státního pohřbu pro zpěváka Karla Gotta byl ze strany premiéra, bývalého komunisty, danajský dar. „S dobou komunismu je spojená ta nejhorší část Gottova života a je smutné, že to inicioval právě Andrej Babiš. Kdyby to bylo z hlavy umělecké obce, mělo by to daleko větší relevanci. Takhle to může působit, jako by komunisté říkali, že nám tenkrát bylo vlastně dobře, a to je problém,“ poznamenal Kocáb.

Domnívá se, že Babišův populismus může Gottovi velmi ublížit. „Taková situace totiž může národ rozdělit. Karel Gott zemřel a zaslouží si klid, myslím si, že to měl Andrej Babiš respektovat a počkat, až to vyjde z uměleckých kruhů. Takhle může vzniknout debata, proč neměl státní pohřeb například Kopecký, Menšík anebo Pešek. Státní pohřby měly doposud jen hlavy státu, nikoli umělci,“ dodal Kocáb.

„Projevit úctu k uměleckému talentu zemřelého je jedna věc, šílený a nevkusný nápad s národním pohřbem v katedrále věc druhá. V tomto pokusu o mýtizaci hvězdy normalizačního zábavního průmyslu jde nejenom o projev naprosté devalvace hodnot a morální kýč, nýbrž i o politicky účelovou interpretaci našich moderních dějin a také o další pokus zatáhnout náboženské a církevní symboly do politiky zemanovsko-babišovského populismu,“ rozčiloval se ještě dopoledne kněz Tomáš Halík nad nápadem uspořádat Gottovi pohřeb v katedrále svatého Víta.

Dle jeho slov jde o projev hrubé neúcty nejen vůči hrdinům disentu a skutečným tvůrčím umělcům, nýbrž i vůči ohromnému množství občanů, kteří se před komunistickou mocí nesklonili. „Je to zároveň tragikomické poselství o současných národních hodnotách, národním sebepochopení a sebeúctě, které tím ‚Gottland‘ vysílá do zahraničí,“ dodal Halík v dopise, který adresoval církevním složkám a sekretariátu pražského arcibiskupa.

„Jsem opravdu zvědav, zda se naše církevní vrchnost propůjčením katedrály zapojí do této blasfémie neonormalizačního režimu. Je to další morální zkouška církve, dilema mezi věrností prorocké tradici odpůrců zla a kýčové, nemravné servilitě vůči jakékoliv moci,“ uzavřel Halík v dopise, jenž přinesl server Forum24.cz.

autor: vef