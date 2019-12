„Skřet Klaus ml.!“ Milion chvilek zbrojí: Lidé se zlobí na Trikolóru, mají nový plán

Jak je známo, demonstranti z Milionu chvilek pro demokracii se už zítra opět shromáždí na Václavském náměstí, následně mají v plánu se přesunout na Hlavní nádraží, strkat kolemjdoucím letáky a u toho pískat na píšťalky, bubnovat a obecně dělat hluk.

Ale co ti, co se v úterý 10.12. do Prahy nedostanou? Právě tuto otázku řešila na Chvilkové skupině Blažena Nedbálková. „Navrhuji, abychom my, co nemůžeme v úterý jet do Prahy, na výraz solidarity nosili placky Milionů chvilek a trikolory. Ať jsme vidět. Vzkaz do Prahy. Jsme s vámi a děkujeme všem organizátorům!“ vzkázala na skupině, ve které si „chvilkaři“ povídají a sdílejí různé poznatky a články.

Nicméně, na slovo trikolóra jsou na Chvilkové skupině zřejmě hákliví. „Tak s trikolorou opatrně, přátelé!“ vyzývala Ivana Fridrichová. „Přesně! Největší podraz nazvat to ukrutné ‚společenství‘ Trikolóra! Skřet je řízen KGB a StB. Jablko nepadá daleko od pokřivenému stromu,“ vztekal se Jiří Kohout. „Já tomu uskupení s mladým Klausem říkám Spartakiáda. Ten jejich znak připomíná spartakiádu 85, pitomci, trikolóra je ve tvaru vlnky,“ přisadil si Jaromír Obšil. A jedna z diskutujících se dokonce tázala, zda nejde o zneužití státních symbolů.

Jan Švarc to pak dotyčné vyvracel. Ale dodal: „Je to ale záměrně manipulativní; stejně jako název ANO, jedno z nejhezčích slov. Obojí uskupení ale potřebují hlasy těch, kteří nad tím nepřemýšlí.“

Dle Pavla Matouše si trikoloru „ukradl miniKlaus“.

„S plackou nemám problém, s trikolorou ano... Ukradený státní symbol, a nikomu to nevadí...“ rozčilovala se Leona Čermáková. „Zneužití“ štvalo i Lenku Prokšovou Zuskou.

I další se ozvali, že od té doby, co se tak nazvalo hnutí Václava Klause mladšího, tak trikoloru nenosí.

„Placku Trikolóry si nevezmu, ale trikoloru si přeci nenecháme ukrást!“ burcoval Ivan Stropek.

A to, že Trikolóra je nyní jménem a znakem hnutí Václav Klause mladšího, vadilo i jiným. „Autorka to asi myslela ne jako placku Trikolóry, ale jako trikoloru samotnou. Blbý je, že je to prostě kvůli jedné nejmenované stejnojmenné straně momentálně zprofanovaný symbol,“ dodávala například Jana Žárská.

