„Smutná fotka klauna.“ Bolek Polívka to schytal za Bratislavu

V pátek 24. ledna se náměstí slovenských měst začala zaplňovat nespokojenými lidmi s transparenty. Velké demonstrace se odehrály v Košicích, Trnavě, Trenčíně a mnoha dalších. Největší demonstraci pak zažila Bratislava, hlavní město našich východních sousedů. Lidé volali po skončení vlády Roberta Fica a po návratu k proevropské politice hodnot.

Ovšem protestům předcházela tisková zpráva Slovenské informační služby (SIS), která tři dny před pátečním protestem sdělila poslancům Slovenské národní rady informace o dlouhodobé organizované vlivové operaci zacílené na destabilizaci Slovenské republiky. Premiér Robert Fico v souvislosti s informacemi, které mu ústně předal ředitel SIS, hovořil o „pokusu o rozvrácení ústavního systému Slovenské republiky". Nyní Robert Fico mluví o vyhošťování lidí ze zahraničí, kteří se do organizování demonstrací zapojili.

To ovšem jistě nebude případ českého herce Boleslava Polívky, který přijel na Slovensko jen podpořit protivládní nálady svou řečí, nikoliv organizováním demonstrací a útokem na ústavní systém země.

Boleslav Polívka při svém projevu v Bratislavě vyzdvihl slova Václava Havla. „V dobách zlých i dobách dobrých opakujme si větu Václava Havla – pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí,“ řekl Polívka a dodal, že Slováci se mohou na Čechy vždy spolehnout.

Jeho angažmá na protivládní demonstraci se ovšem hrubě nelíbilo brněnskému právníkovi Tomáši Tylovi. „Toto je nejsmutnější fotka dotačního klauna, který kdysi býval opravdovým hercem, jakou jsem kdy viděl,“ napsal Tyl na Facebooku.

„Bože, Bolku, jak já Vás kdysi měl rád a uctíval jsem i zemi, po které jste chodil,“ vyznal se z obdivu k Polívkovi Tyl.

A zavzpomínal i na dávnou minulost. „Jednou jsem se dostal na odpolední natáčení Manéže, nebylo mi snad ani patnáct, strašně jsem se těšil na televizi – no, ta už tam de facto nebyla nebo jen ,dostřihávala‘, kde jí chyběla vata, protože herci byli unaveni,“ popsal Tyl svůj mladistvý zážitek a zápal pro Polívkovo divadlo.

A citoval i Polívkovu legendární divadelní hru Šašek a královna, která stála za hercovým věhlasem. „,Tys unaven?!‘ – ptala se Královna šaška v jiné inscenaci, na kterou byla čekačka na půl roku i víc dopředu vyprodaná. A přesto jsme tam stáli a dávali jsme fakt tehdy za lístky slušné peníze,“ popsal Tyl.

Podle Tyla se Polívka vydal tam, kde už se neumí pohybovat. „Ona to není žádná sranda dělat srandu – to už říkal Jan Werich. Akorát pak nesmíš mít pocit, že když někoho rozesměješ, tak umíš řídit třeba farmu. Viz vše, co natočil šéfkuchař Zdeněk Pohlreich na bývalé Bolkově farmě,“ připomněl Tyl fiasko Polívky byznysmena.

A vidí za Polívkovou činností postranní výhody pro herce. „A závěr? No, když Ti město dá před desítkami let divadlo a ono Ti pak padá na hlavu, protože nájem nemůže pokrýt požadované opravy (viz ZDE) – uděláš co?! No zapojíš se do kampaně a – dostaneš nové divadlo! (viz ZDE),“ dal si Tomáš Tyl dvě a dvě dohromady. „A tohle jsou jako splátky, nebo proč...?!“ zeptal se zvědavě právník Tyl.

