„Snad koronavirus vydrží do podzimních voleb. Důchodci budou doma a nezasáhnou.“ Ivan Vyskočil se zhrozil nad myšlenkou mladé ženy. A přidal pikantní vzkaz Hrušínskému

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Dříve se chodilo udávat do Moskvy, teď do Bruselu,“ říká Ivan Vyskočil. Na paškál si oblíbený herec v dnešním Nedělním ránu vzal, jak sám říká, „žalobníčky“ a vrátil se s nimi i do doby války nebo roku 1968. Vyjádřil se také k žádosti policie o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání kvůli jejím slovům o migrantech. „Řekněte, že jste mluvila o prezidentovi,“ radí jí herec. Došlo samozřejmě i na koronavirus a reakci principála Divadla Na Jezerce Jana Hrušínského. Na závěr Ivan Vyskočil prozradil, co ho v těchto dnech, plných napětí, potěšilo.

„Jako dítě školou povinné jsem se v padesátých letech učil o ‚hrdinovi‘. Byl jím Pavlík Morozov, který udal svoji rodinu, že neodevzdává všechno obilí a něco si tajně schovává pro sebe. Nepochybně i pro onoho Pavlíka – tu udavačskou krysu. Už tehdy jsem věděl, že je na tom něco špatně,“ začíná dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil. „Udávání není hodné obdivu a udávání vlastní rodiny teprve ne. Hnusilo se nám i žalování. To jsme odpouštěli jenom holkám, ale kluci žalobníčci si to po škole venku pěkně slízli. Však ani Pavlík Morozov z toho nevyvázl s odměnou. Rodina se takové jedovaté odnože jednoduše zbavila,“ pokyvuje herec a ve stejném duchu vzpomíná.

„Nevím, jaké maminky měli ti naši noví udavači? Asi ty Zdechovské, Peksy, Wagenknechty, Lásky a Koláře nic nenaučily. Ti z neziskovek, jako Transparency International, asi také neměli ty správné rodiče,“ zamýšlí se herec i v souvislosti s tím, že například Tomáše Zdechovského nebo Mikuláše Peksu, kteří řešili údajný premiérův střet zájmů v EU, označil Andrej Babiš za „vlastizrádce, udavače a lháře“, a dál se vrací do vzpomínek.

Dříve se chodilo udávat do Moskvy, teď do Bruselu

„V roce 1968 sem přišla sovětská vojska a další (dnes korektně neuvádění) z Varšavského paktu. Přišli na základě jakéhosi zvacího dopisu. Tento velezrádný dopis od některých představitelů KSČ se nikdy neobjevil na veřejnosti. A přece víme, že existoval a leží kdesi pohřben v tajných sovětských archívech. To byla velezrada! To jistě potvrdíme všichni. Halasně to budou potvrzovat i všichni z demožumpy. Ano, to provedla KSČ, a tak to můžeme hlasitě odsoudit. Ale já v tom nevidím rozdílu,“ krčí rameny Ivan Vyskočil. A dodává: „Jen snad ten rozdíl, že dříve se chodilo udávat do Moskvy, a teď se chodí udávat do Bruselu. Ale udavači? To je pořád ta stejná sběř! Dokonce taková paralela. Ta protektorátní paní učitelka udávala Němcům a tihle pánové vlastně udávají úplně stejně. Zase Němcům!“

Tak se neomlouvejte, pane premiére...

Andreji Babišovi v souvislosti s jeho výroky na některé europoslance Ivan Vyskočil vzkazuje: „Tak se neomlouvejte, pane premiére. Máte pravdu! Věci se mají řešit doma, ať je to rodina nebo velká rodina, tedy stát. A ti, co na to nestačí a běhají si pro pomoc k paní učitelce, nebo do EU, jsou jenom ubožáci. A je jedno, jestli jim řekneme jenom žalobníčci, udavači, zrádci či vlastizrádci. Každopádně si zaslouží naše opovržení! A jen tak mimochodem, ti škodiči, co po všech koutech sháněli kdejaký prd, aby žalovali pana prezidenta z velezrádného porušování Ústavy, se také panu prezidentovi za tu kravinu neomluvili!“ podotýká herec.

„Už mnohokrát jsem psal o ‚sraní‘ si do vlastního hnízda. Nedělá se to, a nepřináší to nikomu ani žádný užitek. Vy, čeští Pavlíci Morozovové, čeští Quislingové a Jidášové, nestavte se do jedné řady s těmito kreaturami. Konečně, ani jedni nedopadli dobře – berte to jako memento! (... a ani třicet stříbrných jim nebylo nic platných.)“

A toto téma pak Ivan Vyskočil ukončuje slovy: „Jen tak na okraj, o paní Němcové se nezmiňuji. Ta těmi velezradami na pana prezidenta hází jak pořekadly od Pavly Moudré. Je to takový už folklor a nikdo jí nebere vážně.“

Aha, o prezidentu Zemanovi, tak to je jiná...

„Témat, o čem by se dalo psát, je opravdu v ‚našem království‘ nepřeberně. Ale nechci unavovat dlouhým čtením. Jedno ale ještě musím,“ přechází Ivan Vyskočil k další zprávě, která ho v minulých dnech v našem tisku zaujala.

„Tak jsem se dočetl, že policie žádá vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání. Dopustila se toho, že přirovnala migranty k invazivnímu druhu rostlin. (Kdo dnes trochu sleduje situaci na řecko-turecké hranici, už nemůže pochybovat, že jde skutečně o invazi. Takto se přece o milosrdnou pomoc neprosí.) Zatímco ten radní a člen ODS vyzval k zabití prezidenta a k jeho následnému vykrvení, tak toho soud osvobodil. Za přímou výzvu k násilí a vraždě byl osvobozen??" chytá se za hlavu Ivan Vyskočil. A s pořádnou dávkou sarkasmu poslankyni vzkazuje: „Nejsem advokát, ale mám pro paní Maříkovou jednu radu. Hezky řekněte: ‚Slavný soude, to je omyl, to nebylo o migrantech, ale o panu prezidentovi'! A soud hned řekne: ‚Aha, o prezidentu Zemanovi, tak to je jiná. To se může. My se lekli, že chcete pošpinit ty ubohé migranty. Ty, ty, ty, to se nesmí! To bys dostala!' A je to," pokyvuje hlavou Ivan Vyskočil.

„Nebo je tu možná ještě jistá právnická klička. Trestá se za takzvanou ‚předsudečnou nenávist‘! Pokud je to čistá a otevřená nenávist a svinstvo, jako výzva k zabití, tak to trestné není. To se smí! (... prosím vás, co je to ta ‚předsudečná nenávist‘? Není to podobná píčovina jako humanitární bombardování??)“, žasne herec a přechází k dalšímu, v těchto dnech velmi aktuálnímu tématu.

Fotogalerie: - Česko bez hospod

Nemoc šílených krav?

„Když se dočítám takovéto události, mám dojem, že spím s nějakým blbým snem za víčky, nebo že jsem skákal po hlavě místo do vody z balkonu na chodník a tím pádem už nejsem s to tuhle prapodivnou spravedlnost chápat! Jsem holt starej blbec a moderní myšlení mi chybí. Protože mladé a progresivní myšlení vypadá takto. Toto píše, dle fotky mladá žena, Leona Benešová,“ žasne Ivan Vyskočil a cituje:

„Já doufám, že koronavirus vydrží do podzimních voleb. Důchodci by zůstali doma, čímž by pomohli svému zdraví a zároveň by pomohli všem mladým lidem tím, že by nevolili“. (A tři chechtající se smajlíci)

„Když jsem si přečetl příspěvek té mladé slečny, tak mě v první chvíli napadlo, že snad ta holčina ještě nedokončila rekonvalescenci po nemoci šílených krav. Ale potom jsem si řekl, že jí možná jen něco chybí,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a přidává příběh, který by měl být pro řadu lidí ponaučením. „Slečna asi nemá mámu a tátu. Asi jí nikdy maminka nečetla tu japonskou pohádku o muži, který nese v nůši svého otce na vysokou horu. Aby starý otec už doma chleba darmo neujídal a tam v osamění zemřel. A otec nabádá syna, aby tu nůši dobře schoval! Přece, aby i jeho syn ho měl v čem na tu horu odnést.“

Honzo, neprskej... já zase nemám rád Drahoše…

„Další a velmi pozoruhodný příspěvek k situaci kolem koronaviru měl kolega a principál Divadla Na Jezerce Honza Hrušínský. Inu, že nemá rád pana prezidenta ani pana premiéra, dal najevo už mnohokrát. Je to jeho názor, na který má právo a já mu ho nebudu brát. Ale jeho příspěvek k epidemii je více než směšný. Vyznívá asi tak, jako že si Andrej Babiš složitou a rafinovanou cestou, dokonce přes Čínu, Itálii a další země objednal koronavirus, jen aby mohl zničit Divadlo Na Jezerce,“ nechápe Vyskočil Hrušínského vyjádření, které principál napsal na sociální síť poté, co se o opatření vlády ohledně kulturních akcí dozvěděl. „Likvidaci Divadla Na Jezerce. Likvidaci všech nepohodlných, likvidaci malých, fungujících firem,“ uvedl mimo jiné Jan Hrušínský a přidal i slova o „premiéru Burešovi“, „trestně stíhaném komunistickém udavači“ a „klukovi, který zastává funkci ministra zdravotnictví“."

„V každé naší herecké smlouvě je podrobně popsáno, za co odpovídá interpret a za co producent. Ale vždy obsahuje dodatek, mimo neovlivnitelné zásahy vyšší moci," pokračuje Ivan Vyskočil a vysvětluje. (Tím je myšleno například zemětřesení, povodeň, uragán atd., prostě všechny záležitosti člověkem neovlivnitelné.) Nikdo za ně nenese odpovědnost a nikdo není povinen je jakkoliv kompenzovat. Je to bohužel riziko podniku. Nenapadne-li sníh a není-li ani zima, vlekaři, horské chaty, prodejci i opraváři lyží se prostě dostávají do mínusu. Stát je může, při dobré vůli, a pokud na to má, podpořit, ale rozhodně jim nemůže platit veškeré ztráty. Nemůže za to, že nenapadl sníh. Stát musí nařídit opatření proti šíření epidemie, i opozice dokonce výjimečně vládu chválí a souhlasí, že opatření je správné (asi patrně nevěděli před svou pochvalou, že celé to je kvůli zničení Honzova divadla)," říká ironicky Ivan Vyskočil a svému kolegovi vzkazuje. „Tak Honzo, neprskej. Všechny nás to nějakým způsobem postihne. Podívej, já zase nemám rád Drahoše a jsem šťastný, že není prezident. Ale ani mu nenadávám, ani na něho neházím, že nám sem zatáhl koronavirus."

Maxíkův boj, aneb nejsme národ bez srdce...

„Ale nebudu končit takto pesimisticky. Dějí se i dobré věci. Nejsme národ bez srdce, jak nám chce namluvit paní Šojdrová,“ pochvaluje si Ivan Vyskočil a dává příklad. „Mnozí jste si možná přečetli na Instagramu a FB, případ ‚Maxíkův boj‘. Chlapeček do dvou let věku musí dostat v USA drahou léčbu, na kterou je třeba rychle vybrat 52 milionů korun. Sbírka už trvá jen asi tři měsíce a naposledy, když jsem se díval na stav konta, tak už tam bylo 26 milionů. Dnes, když to čtete, je už možná sebraná celá částka. Kéž by! Chce ještě někdo říkat, jak jsme špatní? Skoro mě to dojímá a děkuji všem, co mi tímto řekli, že lidé u nás mají pořád ještě srdce na pravém místě. Naplňuje mne to optimismem,“ usmívá se herec. (Potřebné finanční prostředky se již podařilo vybrat, pozn. red.)

„A dodávám: Tady je třeba pomáhat, a ne platit na mladé agresivní muže, kteří se rvou do Evropy za lehkým životem, nicneděláním a za sociálními dávkami,“ uzavírá dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil.

