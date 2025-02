„Šokující“ dohoda o Ukrajině. J. D. Vance vyslal vzkaz Putinovi

47. prezident USA oznámil, že se během pátku na bezpečnostní konferenci v Mnichově setkají důležití aktéři války na Ukrajině. „Budou tam lidé z ruské strany, budou tam naši lidé a mimochodem, jsou pozvaní i Ukrajinci,“ ohlásil Trump v Bílém domě. Podle Trumpa má jít o účastníky z vysokých pater politiky ze všech tří zemí.

Dá se předpokládat, že za americkou stranu bude v Mnichově hovořit Trumpův velvyslanec pro řešení války na Ukrajině Keith Kellogg. Kdo dorazí za ukrajinskou a kdo za ruskou stranu se teprve ukáže.

„Namísto toho musí být jakákoli bezpečnostní záruka podpořena schopnými evropskými a neevropskými jednotkami. … Pokud budou tyto jednotky nasazeny jako mírové jednotky na Ukrajinu v jakémkoli bodě, měly by být rozmístěny jako součást mise mimo NATO a neměl by se na ně vztahovat článek pět. … Také musí existovat silný mezinárodní dohled nad linií kontaktu. … Aby bylo jasno, v rámci jakékoli bezpečnostní záruky nebudou na Ukrajině rozmístěni američtí vojáci,“ uvedl Hegseth na setkání se západními partnery vedeným Velkou Británií.

Pro Ukrajince šlo v podstatě o studenou sprchu. Ukrajinci se po telefonátu Trumpa s Putinem obávali, že se Trump v podstatě chystá prodat jejich zemi. A Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajinci nepřistoupí na žádná ujednání, k nimiž by došlo bez Ukrajinců.

„Mluvil jsem s polským premiérem Donaldem Tuskem. Diskutovali jsme o podmínkách potřebných pro trvalý a skutečný mír na Ukrajině a shodli jsme se na tom, že žádná jednání s Putinem nemohou začít bez jednotného postoje Ukrajiny, Evropy a USA. Informoval jsem pana premiéra o svém rozhovoru s prezidentem Trumpem a diskutovali jsme o klíčových sděleních a nutnosti koordinovat postoje všech Evropanů, aby bylo dosaženo úspěšných výsledků pro celou Evropu. Zdůraznil jsem, že Ukrajina musí vyjednávat z pozice síly, se silnými a spolehlivými bezpečnostními zárukami, a že členství v NATO by bylo pro partnery nejvýhodnější. Další klíčovou zárukou jsou seriózní investice do ukrajinského obranného průmyslu. Varoval jsem také světové lídry před důvěrou v Putinova tvrzení o připravenosti ukončit válku,“ upozornil Zelenskyj.

