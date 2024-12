„Strašně velká náhoda.“ Stopka elektřiny Ukrajině – kandidát STAN naznačuje, že je Fico spřáhnutý s Putinem

Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico nechal na facebooku uveřejnit video se svým ostrým prohlášením namířeným proti „ukrajinskému politickému vedení“.

Slovensko nabídl jako suverénní zemi, ve které lze jednat o příměří, a to např. i na úrovni schůzky poslanců Ruska a Ukrajiny. Vladimir Putin, který fakticky řídí Ruskou federaci už čtvrt století, se prý na tuto variantu dívá pozitivně.

Fico prohlásil, že odmítá podporovat válku, ve které jedni Slovani vraždí druhé.

Směrem k Ukrajině vyslovil jasné varování. „Pane prezidente Zelenskyj, já rozumím tlaku, kterému jste vystaven. Rozumím, že ze zištných politických a mocenských důvodů vám Západ dává prakticky všechno, o co si řeknete. Ale já nejsem vás podřízený, který si nemůže říct vlastní názor a který má povinnost jen vám pomáhat a nic od vás neočekávat,“ pravil Fico.

A poté Zelenskému vyčetl, že už nechce přes území Ukrajiny Slovensku dodávat žádný plyn. „Protože podle něho, ať už to bude jakýkoliv plyn, bude to vždy ruský plyn. My totiž stále nabízíme možnost, že si na rusko-ukrajinské hranici koupíme plyn a požádáme Ukrajinu, aby ho transportovala jako náš slovenský plyn. … Ale ukrajinský prezident o tom nechce ani slyšet,“ kroutil hlavou Fico, podle něhož je Zelenského argumentace tak pevná jako voda v proutěném košíku.

Fico připomněl, že Slovensko vydělává na tranzitu ruského plynu dál na Západ 400 až 500 milionů eur ročně a pokud Zelenskyj zastaví tranzit tohoto plynu, Slovensko tím poškodí. Fico prozradil, že Zelenskyj přišel s nabídkou, že zaplatí Slovensku 500 milionů eur ze zmrazeného ruského majetku, což prý Fico okamžitě odmítl s tím, že takovýto krok by poškodil celou EU, a to v podobě asi 120 miliard eur, až bude muset získávat plyn z jiných zdrojů. Fico má však za to, že to Zelenského nebolí. Zvlášť, když na udržení Ukrajiny v chodu dostává ze strany Západu miliardy dolarů.

Jedním dechem dodal, že tento ukrajinský krok poškodí především Západ a dodal, že takto to podle jeho názoru dopadá se všemi sankcemi namířenými proti Ruské federaci. Na tom všem nejvíc vydělávají Spojené státy.

„Jestli po prvním lednu přestane přes Ukrajinu na Slovensko proudit plyn a dojde k následkům, které jsem popsal a proti kterým bojuji, jak se jen dá, tak se, prosím, neobracejte na slovenskou vládu, ale na úřad prezidenta Zelenského a na úřady všech členských států EU, které ve jménu poškození Ruské federace páchají ekonomickou sebevraždu. Po prvním lednu zhodnotíme situaci a možná reciproční opatření proti Ukrajině. Když to bude nevyhnutelné, zastavíme dodávky elektrické energie, kterou Ukrajina nutně potřebuje při výpadcích sítě. Nebo se dohodneme na jiném postupu,“ pohrozil Fico Zelenskému.

Ukrajina od počátku ruské agrese bojuje s nedostatkem elektřiny pro svá města a vesnice, protože Rusové již třetí rok soustavně ničí její energetickou infrastrukturu. Především před zimou a v zimě, kdy jsou pro civilní obyvatelstvo výpadky elektřiny necitelnější.

Na to upozornil i Andrej Poleščuk, kandidát STAN do Evropského parlamentu v posledních volbách, který se sice narodil v Bělorusku, ale již dlouhá léta žije v Česku. „1. Fico jede do Ruska 2. Rusko provede masivní útok na ukrajinskou energetickou soustavu 3. Fico vyhrožuje stopkou elektřiny pro Ukrajinu Strašně velká náhoda, strašně velké překvapení,“ napsal na sociální síti X.

Fico ale nezůstal jen u Ukrajiny. Obořil se i na „českou politickou scénu“, že „čím dál víc nevhodně vstupuje do našich suverénních vnitřních záležitostí“, a sdělil tzv. bratislavské kavárně a liberálním médiím, že svůj postoj nezmění.

Publicista Petr Holec Ficovo oznámení ocenil. „Na rozdíl od českého premiéra má koule. A hlavně ví, jaké země je premiér a kdo si ho ze svých daní platí, aby hájil národní zájmy jeho země. My máme v čele země pucfleka Ursuly von der Leyenové a Volodymyra Zelenského,“ vykreslil svůj pohled na Petra Fialu (ODS), když vedle ukrajinského prezidenta zmínil i staronovou předsedkyni Evropské komise.

“A na tomto nezmění nikdo nic. Ani křiklouni z bratislavské kavárny, ani agresivní liberální média, ani česká politická scéna, která čím dál víc nevhodně vstupuje do našich suverénních vnitřních záležitostí,“ řekl slovenský premiér Fico. Na rozdíl od českého premiéra má koule. A… — PetrHolec (@PetrHolec) December 27, 2024

