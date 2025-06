„Striptýz v přímém přenosu, nutella na steroidech.“ Fiala dostal od vlastního

Schmarz v debatě na CNN Prima News zkritizoval vládu včetně Starostů, kteří si na Blažkově kauze ihned honí politické body. „Pozice STAN se mi nelíbí, že oni ihned začali vyhrožovat odchodem z vlády, je to neloajální směrem k vládě. Tady všichni tvrdí, třeba Piráti, že je to nějaké praní špinavých peněz. Ale přece praní špinavých peněz, třeba z drog, z prodeje zbraní, funguje tak, abych ty peníze z nelegální činnosti očistil a měl je. Když je dáte státu, tak jste je přece nevypral, to jste o ně přišel. Takže to jsou nesmysly,“ tvrdí Schmarz.

„STAN měl udělat jinou věc, měl v rámci vlády žádat o důvěru, kterou musí Poslanecká sněmovna znovu odhlasovat. A ne vydírat, že pokud se vše nevysvětlí, tak odejdeme. Na to bych jim, být Petrem Fialou, řekl, no tak si běžte. Pokud s vámi není žádná dohoda a nedáte mi trochu času, abych to vyřešil, tak zjevně nejste partnerem, který by měl ve vládě být,“ vzkázal Schmarz, že pozice STAN směrem k vládě, kde sedí, se mu nelíbí.

Schmarz byl kritický i k premiéru Fialovi, který podle něj kauzu vůbec nezvládá. „Ty nesmysly o praní špinavých peněz nakonec šíří i sám premiér. On teda sice říká, že té věci moc nerozumí, a tomu se dá asi věřit. Fiala to celé hodil na Blažka, nechal ho odejít a ten tím vlastně přiznal vinu. Jenže logicky by tak měli odejít i všichni ostatní, kdo o tom věděli, jako je ministr financí Zbyněk Stanjura, tak sám premiér Fiala. To nikoho nenapadlo, že je v tom nějaký problém?“ nechápe Schmarz.

„A co předvádí Fiala teď, to je podle mě naprostá marketingová katastrofa. Ty jeho projevy, to je striptýz v přímém přenosu, on tam tvrdí, jak byl stát zneužit, říkal tam šílené věci, co se tady dějí, a že chápe, že jsou občané znepokojeni, pak řekl, že o tom věděli, a nakonec dodal, že oni ale za nic nemůžou, a svolal Bezpečnostní radu státu,“ připomíná Schmarz Fialovu zmatenou komunikaci.

U voličů toto podle Schmarze absolutně nemůže projít. „On se odpálil úplně sám a samozřejmě že to opozice proti němu používá. Nevím, jak tohle chce zachránit, je to marketingová katastrofa, to je jako nutella na steroidech nebo možná nutella s jadernou náloží, která zesiluje účinek. Já to fakt nechápu, stejně jako nechápu, proč neposlal do háje STAN, aby si z vlády odešli, když vyhrožují,“ říká Schmarz.

Andrej Babiš by to podle něj takhle špatně neudělal. „Ten by řekl, že zůstane a neodejde. A proto ho mají lidi rádi, protože to je silný vůdce a vědí, že se jich zastane. Fiala se nezastane ani sám sebe a vypadá to jako asistovaná sebevražda vlády,“ uvedl Schmarz a dodal, že nechápe ani svolání Bezpečnostní rady státu. „To nemůže přinést vůbec nic, to fakt nechápu, to je politický amatérismus. Fiala sám strčil hlavu do oprátky a opozice toho využije, to je prostě samozřejmost,“ dodal.

