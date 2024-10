„Styděla bych se.“ Orbán dopálil Nerudovou, Fico zase Jiřího Pospíšila

Slovenský premiér Robert Fico ve svém projevu k 80. výročí bojů o Dukelský průsmyk kriticky hovořil o „zvrácené módě“ v Evropě, kde je namísto vynaložení veškerého úsilí na zastavení řinčení zbraní slyšet bouřlivý potlesk a vzývání války. Dále pak zkritizoval některé poslance Evropského parlamentu za to, s jakou lehkostí v souvislosti s válkou na Ukrajině hovoří o raketách středního a dlouhého doletu.

„Obrazně řečeno, možná takováto jedna raketa by mohla v Bruselu rozbít nějakou fontánku, aby pochopili, o čem to vlastně proboha mluví,“ řekl Fico, čímž vzpomněl na slova bývalého amerického prezidenta Franklina Roosevelta, který údajně během druhé světové války řekl, že by se „hodila taková jedna bomba z Evropy, kdyby spadla na území Spojených států, abychom pochopili, o co vlastně jde,“ parafrázoval jeho slova Fico.

Na Ficův projev reagoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který Fica označil za čestného politika a k tomu chytrého a slušného člověka. „Je to chytrý, slušný člověk, čestný politik a takovým je třeba naslouchat,“ řekl Lavrov.

Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) Ficova slova o raketě mířené na Brusel a Lavrovovu pochvalu slovenskému premiérovi citoval na svém profilu sociální sítě X. „Asi jsem právě ohluchl!“ napsal k tomu a připojil emotikon vyjadřující pobouření.

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) svou kritiku namířila na premiéra Maďarska Viktora Orbána. „Mít za přítele Viktora Orbána jako pan expremiér a někteří čeští europoslanci? Styděla bych se,“ napsala Nerudová na platformě X.

Mít za přítele Viktora Orbána jako pan expremiér a někteří čeští europoslanci? Styděla bych se.

Za tři měsíce maďarského předsednictví stihl premiér Orbán hlavně šokovat – a to nejen cestou do Moskvy, po které následovalo další bombardování Ukrajiny. Orbán navíc rozdává víza… pic.twitter.com/cIioLKRccP — Danuše Nerudová (@danusenerudova) October 9, 2024

Orbánovi dokonce věnovala část svého projevu v Evropském parlamentu. „Pane premiére, za pouhé tři měsíce vaše předsednictví ukázalo vaši skutečnou vizi Pro Evropu,“ sdělila Orbánovi Nerudová.

Dále poukázala na historickou zkušenost Maďarska a České republiky s Ruskem, a vyjádřila své „obrovské zklamání“. „Vaše země, stejně jako moje, viděla, jak se ruské tanky valí ulicemi. A nyní říkáte, že bránit svobodu je chyba. To je obrovské zklamání vzhledem k historii Maďarska, které se bránilo útlaku,“ vyjádřila se Nerudová.

„Ten mladý, prozápadní a proreformní politik, kterým jste kdysi byl, by se styděl, kdyby viděl, co se z vás stalo,“ vzkázala Nerudová Orbánovi.

