Okamura v Třebíči. Potkal stovky lidí, stížnosti radnice nechápe

Předvolební kampaň nabírá na obrátkách, jak mohli tento týden zjistit i v Třebíči. Historické centrum druhého největšího města kraje Vysočina absolvovalo během pár dní nejen místní tradiční slavnosti, ale také návštěvu větší části sněmovního spektra.
Ve čtvrtek zde byla „dobrá kampaň“ hnutí STAN. V pátek přivezla do Třebíče Eva Decroix Petra Fialu a na hlavní náměstí dorazily nižší desítky lidí.
V sobotu se ve městě objevil Tomio Okamura, který si s lidmi přišel povídat na místní Slavnosti tří kápí. Každoroční slavnost byla letos spojena s oslavami 690. výročí udělení městských práv.
Sobotní program zahrnoval představení pro děti a ukázku středověkých řemesel, večer pak průvod městem s Karlem IV. Odpoledne se mezi lidmi před místním zámkem objevil předseda SPD.
Vedení města si na oficiálním facebookovém profilu stěžovalo, že Okamura zneužil veřejnou akci a odmítal opustit areál. Na fotografiích, kterými vše dokumentovali, je vidět předsedu SPD, jak bez jakékoliv výbavy chodí mezi lidmi a diskutuje s kolemjdoucími. Podle vedení Třebíče měl také rozdávat balónky.
Tomio Okamura byl těmito informacemi při našem rozhovoru velmi překvapen. „Vůbec nechápu, o co jim jde a proč zase rozsévají nějakou negaci. Byla to povedená veselice, já jsem přišel mezi lidi, neměli jsme tam žádný stánek, nerozdal jsem jediný propagační předmět. Chtěl jsem si s lidmi jen povídat, jako na mnoha jiných místech,“ uvedl. Akce se podle něj povedla.
„Lidé mi říkali, jak je to skvělé, že se mnou můžou mluvit. Že včera, když tam byl Fiala, tak byl obklopený policajty a lidé k němu směli přistupovat pouze po jednom,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
Slova o „odmítnutí opuštění areálu“ jsou podle něj lživá, nikdo jej prý k odchodu nevyzval, nehledě na to, že nešlo o žádný areál, ale o veřejné prostranství, kam může přijít kdokoliv.
Je třeba dodat, že Tomio Okamura mezi lidi chodí dlouhodobě, vloni věnoval setkávání s lidmi na různých slavnostech po regionech celé léto a vždy to mělo podobný neformální scénář.
Tomio Okamura vloni v létě v Klatovech
V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřil Okamura radost, že lidé znali program SPD a zajímali se o konkrétní řešení.
Konkrétně v Třebíči slyšel od lidí nejčastěji stížnost na ukrajinskou menšinu. Ukrajinců je zde podle nich příliš mnoho a začíná se to projevovat v mnoha oblastech. „Lidé mi říkali, že už tu Češi kvůli Ukrajincům přicházejí o práci. Což chápu, zvedá se nezaměstnanost, aktuálně je nejvyšší za posledních osm let, celostátně 4,4 procenta. V regionech jako je Most nebo Karviná i přes deset procent. No a lidé mi potvrdili, že zaměstnavatelé upřednostňují Ukrajince, protože jsou levnější,“ vysvětloval Okamura obavy občanů.
Tomio Okamura
Tím jsou současně udržovány na nízké úrovni i mzdy českých zaměstnanců. Právě proto SPD navrhuje velkou revizi povolení k pobytu a zachovat je pouze těm, jejichž místo není možné obsadit českým pracovníkem. „Není důvod, aby montovny vydělávaly na mizerně placených zahraničních pracovnících, navezených do ubytoven. Stejnou práci může dělat český táta od rodiny, ale ti zaměstnavatelé se budou muset smířit s tím, že jeho mzda bude důstojnější,“ říká Okamura.
„Fialova vláda mluví o německých platech a ekonomickém přibližování Západu, ale když přijde na reálné kroky, tak nás touto politikou táhne ekonomicky na východ, do světa levné pracovní síly,“ uzavřel předseda SPD své dojmy z Třebíče.
Lidé se zajímali také o bezpečnost a nedostupné bydlení. „A vyjadřovali přání, abychom po volbách vyměnili Fialovu koalici, ale to slyším úplně všude,“ dodal. Lidé se podle něj živě zajímají, co má SPD do vlády připraveno.
Zaznamenal i povzdech lidí, že s vládními politiky se vůbec nedá mluvit. Proto byli velmi příjemně překvapeni, že s nimi předseda SPD hovořil celé odpoledne. „Byly to stovky lidí, se kterými jsem si podal ruku. Že to někomu vadilo, nebo že jsem dokonce měl opouštět nějaký prostor, to jsem nezaznamenal, to slyším teď od vás poprvé,“ dodal.
„Já rozumím tomu, že v Třebíči vládnou politici vládní koalice, kterým to vadí. Ale to už bych nemohl chodit nikam, protože mě oslovují lidé všude, zcela spontánně, a já jako politik cítím povinnost se s nimi bavit a naslouchat jim,“ uzavřel.
autor: Jakub Vosáhlo