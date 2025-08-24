„Vyprali to, dělají z nás pitomce.“ Babiš nenechal Stanjuru být

Na akci ANO přišly na náměstí v Českých Budějovicích stovky lidí. Mnozí se s Andrejem Babišem i dalšími představiteli ANO fotili, povídali si s nimi, svěřovali se, co jim vadí na dnešní vládě. Poté, co promluvil Andrej Babiš, Karel Havlíček, Adam Vojtěch a Robert Plaga, došlo na otázky z obecenstva.
Korespondenční volby? Nemohou jednou za čtyři roky přijít domů?
Jednou z první otázek, která od lidí, kteří přišli na mítink hnutí, padla, byla, zda se Andrej Babiš nebojí, že by mohla být snaha volby nějakým způsobem zmanipulovat.
Která herečka je lepší?
Anketa
Která herečka je lepší?
„To často slyšíme na mítincích. Pětikoalice prosadila korespondenční volbu. My jsme zásadně proti. Podívejte, tady Karel Havlíček a Adam Vojtěch jsou z Českých Budějovic. A ti, kteří žijí v zahraničí a jsou z Českých Budějovic, tak proč by jednou za čtyři roky sem nemohli přijít a podívat se – tady jsem chodil do gymnázia, tady mám kámoše, jdeme na pivo, a co ty naše učitelky a ředitel… Jednou za čtyři roky? Nemůže přijít domů?“ divil se Babiš a pokračoval.
„A když už teda, tak samozřejmě mohli volit jako předtím. Pětikoalice si myslela, že na tom nějak dramaticky získá. Ale tím, že tato vláda je jediná na světě, a tím se proslavila nejvíc, to bylo všude ve světových médiích, že prala prachy drogovému dealerovi, no tak si myslím, že i těm v zahraničí se rozsvítilo. Protože drogová mafie si pere prachy sama. A tady Blažek, Stanjura to vyprali, dělají z nás pitomce. Decroix tam utrácí miliony na to, aby vlastně řekli, že nic nebylo. No tak to tu ještě nebylo. To já říkám, že ty devadesátky, to ještě nebylo tak dramatické jako teď,“ žasl Babiš a dodal.
„Takže korespondenční volba se rozdělí mezi kraje… Ale jestli se zmanipulují volby? Já si to nemyslím. Nevím, kdo by si to dovolil. Nejsme v Rumunsku. Samozřejmě Trump řekl, že korespondenční volba byla podvod, když ho tehdy nezvolili. V Rakousku s tím byl problém… Ale tohle teď řešit nebudeme. Jsou tam důležitější věci pro váš každodenní život než tohle,“ vysvětlil Babiš.
Je to šaškárna! A hlavně neskutečná ostuda….
Na takzvanou bitcoinovou kauzu pak padly ještě další otázky. „Já bych poprosil krátký komentář k té bitcoinové kauze. Ona se teď z toho stává komedie. Paní Decroix místo, aby to řešila, tak se nám ukazuje někde u moře. Pana Jiřikovského nahánějí po střechách. Pan Blažek něco tweetuje, ta mu vzkazuje z dovolené, aby toho nechal… Je to smutné a zároveň tragikomické. Tak jestli byste to mohl okomentovat,“ zazněl další požadavek z davu, za který pán sklidil potlesk.
Mikrofonu se tentokrát chopil exministr Karel Havlíček. A začal pěkně zostra.
„Zdá se vám normální, že když někdo vyjde z vězení, kde seděl za to, že vykrádal elektronické tržiště, kde se obchodovalo s dětskou pornografií, se zbraněmi a s drogami, a že přijde za ministrem spravedlnosti a řekne mu – já ti dám jednu miliardu, když mi otevřeš tu skříňku a já si vezmu těch několik dalších miliard? A když si vezmete, že ten ministr spravedlnosti to začne prochroustávat na svém úřadu, kde má stovky různých poradců, úředníků, právníků… Pak to předá na Ministerstvo financí, kde zase mají právníky, poradce… A po několika měsících udělají to, že mu to otevřou a nechají ho, v uvozovkách, nebo umožní mu vybrat celou tu skříňku, kde tedy má ty miliardy korun. A ten stát si miliardu vezme,“ kroutil nechápavě hlavou a pokračoval. „Načež si představte, že poté jde ten člověk, který měl ty bitcoiny uvolněné, ten Jiřikovský, do první směnárny, tam se na to podívá první úředník a řekne, že to je divný. Což má pravdu, samozřejmě. A odtud se to všechno odvíjelo, začalo. A oni mají tu drzost dnes tvrdit, že došlo k selhání jedince?“ položil řečnickou otázku, na kterou si pak hned také odpověděl.
„Ne, došlo k systémovému selhání. To je ta zásadní věc. Ne že selhal jeden člověk. Ministr Stanjura to věděl. Věděli to jeho právníci, věděli to jeho poradci. A on říká – mně to můj šéf kabinetu zapomněl říct. Takže člověk, který má na starosti státní pokladnu, který je gestorem zákona o praní peněz, neví to, že jeho právníci mu nedoporučují otevřít tu skříňku a de facto vybrat ty peníze. No to je něco neuvěřitelného, to jsme někde v Latinské Americe 80. let. Načež Jiřikovský uteče do Asie, pak se zase vrátí. Nejdřív ho honí novináři, pak ho honí po střeše. Paní Decroix, která je tři měsíce ministryní, tak vyrazí na dovolenou a z dovolené si přes sociální sítě vyřizuje účty s bývalým ministrem spravedlnosti. Takže, co k tomu můžete říct?“ krčí rameny a znovu si odpovídá.
„Je to šaškárna. Ale hlavně je to neskutečná ostuda. Ostuda, která tady nebyla. Píší o nás ve všech významných světových denících a týdenících,“ uzavřel.
S žádnou ze stran pětikolace nepůjdeme!
Na adresu Andreje Babiše pak padla otázka, zda ANO plánuje či neplánuje vládu s Tomiem Okamurou.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
„No, to píší novináři. Tak mi zatím vládu neskládáme. Všichni skládají vládu, všichni se k tomu vyjadřují. My jsme se k tomu vyjádřili, že pro nás by bylo nejlepší mít většinovou vládu. Zatím jsme ale nevyhráli. Přijďte k volbám, dejte nám padesát procent a je to vybavené,“ smál se Babiš a sklidil potlesk.
Voliči se ale nedali a přišla další otázka na případné sestavení vlády.
„Vy říkáte, že nejste schopen říct, s kým do koalice půjdete. Byl byste schopen alespoň říct, s kým do koalice určitě nepůjdete? To znamená, jestli například připadá v úvahu ODS, nebo SPD nebo Stačilo!?“ zeptal se další návštěvník mítinku.
Babiš se nejdříve pozastavil nad tím, že si prý předseda ODS Fiala, předseda STAN Rakušan a předseda Pirátů veřejně domlouvali přes sociální síť schůzku.
„Psali si – já můžu v neděli, od 14. do 18. A co ty…? Takhle veřejně se domlouvali. Takže prosím vás, já tomu nerozumím. Piráti kritizují SPOLU a STAN. Byli s nimi ve vládě, zničili tady stavební řízení, zničili dopravu v Praze. Tak co to je tedy za kampaň, když si zároveň dělají schůzku, že vlastně zase udělají koalici proti Babišovi. Takže já vám můžu garantovat, že s žádnou ze stran pětikoalice, a je to pětikolace, nepůjdeme. To tady můžu prohlásit. V žádném případě!“ slíbil rázně.
Zrušení inkluze je prázdný pojem… A řešení?
Další otázka směřovala na exministra školství Roberta Plagu. „Jak to bude s inkluzí, jestli se to zruší, nebo ne. Protože to je nehorázná blbost,“ nebrala si servítky paní.
„Děkuji, že jste zvedla to téma. Zrušení inkluze je prázdný pojem. Protože zrušení inkluze by znamenalo, že vezmete asistenty pedagoga a ty děti necháte v těch třídách. To by se nic nevyřešilo,“ vysvětloval a pokračoval.
„Mám za sebou po středních Čechách debatu s 500 učiteli a řediteli škol. Když se zeptám, jestli ta inkluze v těch třídách opravdu funguje, nebo je to tak, jak si myslím já, že ten asistent pedagoga s tím dítětem je v rohu třídy, aby nerušil ty ostatní, 90 procent pedagogů vám řekne, že to nefunguje a snaží se to nějakým způsobem vyřešit,“ krčil rameny Robert Plaga s tím, že problém je, že pokud se ukáže, že dítě v tom běžném vzdělávacím proudu nemá být, tak tam chybějí v tuto chvíli kapacity speciálních škol a připomněl, že ANO ale v roce 2018 změnilo financování speciálních škol tak, aby nezanikly.
„Já jsem pro to, abychom zcela jednoznačně navýšili kompetence ředitelů škol, protože ten, kdo to dítě vidí ve třídě a vidí, jestli to funguje a jestli to smysl má, je učitel. Ten, kdo o tom má rozhodovat, je ředitel. Dnes tam máme naprosté právo veta toho rodiče, který navzdory doporučení poradny, navzdory tomu, že v té škole to nefunguje, tak se může zabejčit a může s tím nesouhlasit a nikdo s tím nic nezmůže. Je potřeba to otočit a také posílit kapacity speciálních škol,“ vysvětlil a pokračoval.
„A společné vzdělávání v těch jiných konceptech, kde to funguje, tak není o tom, že ty děti jsou spolu všechny hodiny. Mohou spolu chodit na hodiny hudebky, těláku, výtvarky... socializovat se o přestávkách,“ vypočítával a zmínil možnost menších, speciálních tříd uvnitř běžných škol. „Aby se tomu dítěti skutečně mohl věnovat speciální pedagog. Souvisí s tím i více školních psychologů. Je to komplikované, ale prosím, nenaskakujte na populistické zrušení inkluze. To by znamenalo, že problém zůstane, jenom se to nějak bude tvářit. My máme konkrétní plán, jak to udělat tak, aby to bylo funkční a bylo to, jak říká zákon, v nejlepším zájmu dítěte. A nejen toho jednoho, ale všech ostatních, které v té třídě jsou,“ uzavřel Robert Plaga.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: David Hora