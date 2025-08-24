„Proto poškozují Motoristy.“ Turek ukázal ke SPOLU a příští vládě

Země živitelka přilákala i dost politiků, a to napříč politickým spektrem. Ti neodolali možnosti setkat se s velkým množstvím lidí, a to jen pár týdnů před volbami. Mezi stánky, konkrétně u burčáku, jsme potkali předsedu Motoristů Petra Macinku. O den později jsme se pak setkali přímo na stánku Motoristů s jeho stranickým kolegou, čestným prezidentem Motoristů a europoslancem Filipem Turkem.
Ten vzbudil hned po svém příchodu malé pozdvižení. Jakmile ho totiž jeho fanoušci uviděli, hned se k němu vrhli pro společnou fotku či pro podpis.
„Já je určitě budu volit. Pro mě je to taková nová ODS. Tu jsem vždy volil, ale tentokrát bohužel nebudu,“ pokrčil rameny muž středního věku, který trochu opodál sledoval „cvrkot“ kolem stánku. Pro společnou fotku ani podpis si ale nešel. „Nejsem žádný fanoušek. Prostě se mi jen líbí jejich názory. Nevím, koho jiného bych volil,“ krčil rameny s tím, že nevěří volebním průzkumům, podle kterých by se Motoristé do Sněmovny pravděpodobně nedostali.
„Určitě Motoristy. Babiš to asi vyhraje, co s tím už… A představa, že by se spojil se STAČILO!, mi nahání husí kůži,“ poznamenal další muž, který se přišel podívat na zástupce Motoristů až přímo ke stánku.
Ne všichni kolemjdoucí ale byli přátelsky naklonění.
„Strašný. Všude samej papaláš,“ utrousila dost jedovatě starší žena, když si všimla politiků.
Tady to překypuje jídlem… Ale našim zemědělcům se nežije dobře…
„Lidé říkají, že nám fandí a že doufají, že se dostaneme do Poslanecké sněmovny a něco s tím uděláme,“ prozradil nám hned na úvod Petr Macinka, o čem si s ním povídali lidé na agrosalonu. Se smíchem vysvětlil, že na burčák nebyl pozván, jak jsme se mylně domnívali, ale že na něj prostě dostal chuť, a tak se tady zastavil. „To nebyla nabídka, ale poptávka,“ smál se.
Vzhledem k tomu, že jsme byli na Zemi živitelce, tak jsme se jeho a o den později i Filipa Turka zeptali, co říká na české zemědělství.
„No, kdyby to někdo soudil podle výstavy Země živitelka, kdy to tady překypuje jídlem, zemědělskými stroji, zemědělským průmyslem, tak by to asi hodnotil jinak, než jak to ve skutečnosti je. Já myslím, že našim zemědělcům se fakt nežije dobře a určitě to není tím, že by bylo moc sucho nebo že by nebyly vhodné přírodní podmínky pro zemědělství a potravinářství. Myslím, že nejsou vhodné podmínky pro zemědělství ze strany státu a Evropské komise zejména,“ uvedl Petr Macinka a pokračoval.
„To, že tady na Zemi živitelku byl pozván eurokomisař pro zemědělství, který je z Lucemburska, které jaksi nějakým zemědělstvím úplně neoplývá, tak to je přesně ukázka naprosté absurdity celého toho evropského přístupu,“ upozornil a pochválil prezidenta Agrární komory, který se prý během svého vystoupení na zahájení Živitelky za české zemědělce postavil.
Podobný pohled na situaci zemědělců v ČR jako Petr Macinka nám předestřel i Filip Turek.
„Já jsem velkým zastáncem českých zemědělců ve výboru pro ochranu spotřebitele v Evropském parlamentu. Je to jedna z mých hlavních náplní. Protože jestli někdo odnesl Green Deal v Evropě, tak jsou to nejvíc ze všech zemědělci a velmi čeští zemědělci. A mě na nich záleží. Pro mě jsou prostě čeští zemědělci parťáci. Bez nich bychom se dobře nenajedli, je to to nejdůležitější, co máme, a musíme o ně pečovat a hájit jejich zájmy nejenom v Bruselu, ale samozřejmě i v národní politice,“ uvedl.
Téma voleb? Bezpečnost a ekonomická témata…
Vzhledem k blížícím se volbám jsme se obou politiků zeptali i na to, co bude to téma, které podle nich výsledky voleb nejvíce ovlivní. Zda to bude například špatně dostupné bydlení, drahé potraviny nebo třeba válka na Ukrajině...
„Já doufám, že v době voleb už válka na Ukrajině nebude. Nebo by být nemusela. Protože ta jednání, která se teď rozjela, tak třeba povedou k tomu, že se ta situace nějak změní, a pokud možno co nejdříve. Bylo by to vítězství pro nás všechny,“ uvedl Petr Macinka.
„A co bude tím nejdůležitějším tématem voleb? Ono je to pro každého něco jiného. Ale já doufám, že to budou ekonomická témata. Že lidé uslyší na to, že není nutné, aby podnikání bylo tak složité, není nutné, aby bylo zbytečně tolik byrokracie, aby byly zbytečně vysoké daně, zbytečně tak vysoké výdaje státu. Doufám, že toto někteří lidé budou chtít slyšet,“ řekl a vysvětlil.
„Ale neříkáme to proto, abychom jim nadbíhali. My nehledáme téma voleb, co bychom tak lidem říkali, že by asi chtěli slyšet. Ale říkáme to, co si myslíme a jak ten svět vidíme. A uvidíme, jestli na to někteří lidé uslyší a kolik jich bude.“
Vyjádřil se i Filip Turek.
„Ano, myslím, že to bude vnitřní, vnější bezpečnost a ten pocit z ní. A to, co se odehrává v našich peněženkách,“ odhaduje důležitá témata voleb a dodává. „A teď jde o to, jestli to někdo jako pojímá opravdu populisticky a říká věci, které nejdou vyřešit. Říká – volte nás a my to takhle uděláme. Tam to znamená určitou nekompetenci a ti lidé nevědí, o čem mluví. Protože ta jednoduchá řešení to opravdu nemá. Takže já věřím, že lidé budou poslouchat, co jim říkají Motoristi, a vnímat, především čeští zemědělci, práci, kterou pro ně dělám v Evropském parlamentu. A věřím, že nás dál podpoří, abychom byli součástí příští české vlády. Protože pokud se to nestane, tak ten boj proti emisním povolenkám, proti dalším regulacím jak pro zemědělství, tak pro úplně všechna odvětví, pro průmysl... Tam nebude mít úplně kdo systematicky hasit ty problémy, co tam už hoří. My víme, jak na to, děláme to, pracujeme na tom dlouhodobě, konstruktivně, máme na to koncepci a víme, co s tím máme dělat. Takže neslibujeme prostě jednoduchá řešení, protože nejsou,“ zopakoval.
Naši voliči nechodí k průzkumům, ale do práce… A hvězda Turek...
Došlo i na již zmíněné předvolební průzkumy, které Motoristům většinou připisují méně než pět procent.
„Naši voliči nechodí k průzkumům, ale chodí do práce. Na průzkumy úplně nemají čas. Ale když někam přijedeme s Filipem Turkem, tak to nevypadá na pět procent. Filip je hvězdou deset hodin v kuse, člověk mu nemůže říct ani jednu větu, protože každou chvíli za ním někdo přijde, chce se s ním vyfotit, podepsat kartičku nebo prohodit pár slov. A to trvá od rána až třeba do půlnoci,“ usmíval se Macinka a dodal. „Takže já si myslím, že ta realita je jiná. Stejně tak jako Motoristé byli obrovským překvapením v Evropských volbách před rokem, kdy se 4,7 procenta, což nám pět dní před eurovolbami prorokoval jeden průzkum v televizi, změnilo o pět dní později na 10,3 procenta. A Filip Turek dostal 152 tisíc preferenčních hlasů. Já si myslím, že možná někteří budou velmi překvapeni i teď. Takže bych chtěl jenom lidem říct – nenechte si nalhat, že váš hlas propadne. Uvidíte, že ta situace bude výrazně lepší,“ věří Macinka.
„Vysvětluji si to tak, že všichni ti, co dělají ty průzkumy, pochopili, že my jsme tím jazýčkem na vahách, jak bude vypadat příští vláda. Příští volby vyhraje Andrej Babiš, a pokud my nebudeme ve vládě, tak má velkou šanci vládnout opět SPOLU, což si myslím, že by byla tedy tragédie nejen pro české zemědělce a pro naši zahraniční i vnitřní politiku. A všichni si uvědomili, že spojení ANO, jakoby Andreje Babiše, a SPD, není možné, protože oni se spolu nedokážou dohodnout,“ míní Filip Turek a pokračuje.
„To znamená, všichni vědí, že my, pokud se tam dostaneme, tak jsme těmi, kteří rozhodnou o tom, jak bude vypadat příští vláda. A proto nás prostě záměrně poškozují. Nechci být konspirační teoretik, určitě máme bublinu lidí, která je těžko měřitelná, protože naši voliči na rozdíl od ostatních voličů možná více chodí do práce a nedělají průzkumy místo toho,“ zažertoval a stejně jako Petr Macinka upozornil. „Ale já bych jen rád podotkl, že jen pár dní před evropskými volbami jsme měli 4,7 procenta a realita byla 10,26.“
autor: David Hora