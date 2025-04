„TV vnitro.“ ČT zapřela sebevraždu Šimůnkové a je zle

Sebevražda matky zavražděné studentky z FF UK, Lenky Šimůnkové otřásla Českem a stala se mediální zprávou dne ve většině médií. Nikoliv však Událostí v České televizi. V těch se řešily léky a jejich dostupnost, ruský útok na ukrajinské Sumy, jednání lídrů EU, pojištění nemovitosti, nové maďarské zákony, prorážení cesty ke krkonošským boudám, návštěva salvadorského prezidenta v Bílém domě, plnost budějovické záchytky nebo laserové centrum v Dolních Břežanech. Tematicky poblíž byla pouze zpráva o úmrtí spisovatele Marii Vargase Llosy. Sebevražda Šimůnkové nebyla ani tématem Událostí, komentářů.

Toho, že v ČT nepovažovali tuto zprávu za dostatečně důležitou pro své diváky, si všiml komentátor iDnes Miroslav Korecký. A glosoval ji hádankou: „Sebevražda paní Šimůnkové byla v hlavních zprávách dvou ze tří největších televizí zprávou číslo 1, ta třetí ji nepovažovala za důležité zmínit v hodinové relaci ani jednou větou (asi proto, že má ty koncesionářské poplatky tak nízké a nemá na to lidi). A teď už máte dostatek indicií na to, abyste uhodli, která to byla…“

Ke kritice se u Koreckého přidala i bývalá moderátorka 168 hodin, Nora Fridrichová, která tento fakt označila za „naprosto šílený“. „V tomto případě se ČT bohužel proměnila v TV vnitro. Bylo to zjevné od začátku,“ dodala ještě Fridrichová. V reakci na příspěvek, který ji obviňoval z pokrytectví ještě dodala: „My s paní odvysílali rozhovor a víme, jak s tématem televize jinak nakládala. Viz dnešek. Prostě to není téma.“ Miroslav Korecký v 168 hodinách vystupoval – pozn. red.

K tomuto vynechání zprávy se dnes ráno vyjádřil člen RRTV Vadim Petrov, který řešil, zda se jednalo o porušení zákona. Ten případ zvažoval podle několika kritérií:

„Relevanci události:

Sebevražda v souvislosti s masovou střelbou je veřejně významná, protože může upozornit na problémy duševního zdraví, podpory obětí nebo systémových selhání. Vynechání takové zprávy může být vnímáno jako neplnění povinnosti informovat o dopadech tragédie. A tady došlo k ignorování relevance události.

Etické dilema:

Média musejí zvažovat, zda zveřejnění sebevraždy může inspirovat další podobné činy. Pokud ČT zprávu vynechala z těchto důvodů, jednala by v souladu s etickými standardy.

Veřejné vnímání:

Pokud dvě komerční televize (Nova, Prima) zprávu zařadily jako hlavní, ale ČT ne, může to vyvolat otázku – proč veřejnoprávní médium ignorovalo událost, kterou ostatní považovaly za klíčovou.

Z těchto důvodů tedy činí závěr: „Absence informace sama o sobě porušení zákona neprokazuje, ale veřejnost může vnímat takové rozhodnutí jako necitlivé, zvlášť pokud televize (Nova, Prima) zprávu zařadily jako prioritu, což vede k dalším pochybnostem o nestrannosti ČT. Krátce za mě řečeno, byla to chyba, ale o porušení zákona se nejedná.“

Bývalá radní ČTK, novinářka Angelika Bazalová, byla mnohem úsečnější. „Oni to vůbec nezařadili? Tak já ale jdu ty poplatky odhlásit. Končím – ať mi nikdo neříká, že si musím nechat líbit všechno.“

Zkrátka se nedržel ani bývalý hejtman Jihomoravského kraje, Michal Hašek: „Zatímco smrt paní Šimůnkové je tragédie, tak to, co popisuje v příspěvku Miroslav Korecký, je od zpravodajství ČT prasárna. Jen ukázali, co jsou zač. Jenže tohle nevymlčí. Konec hlášení,“ sdělil.

