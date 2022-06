„Ta pýcha těch šm*jdů je neskutečná...“ František Ringo Čech rozdával kopance a Xaver koukal

reklama

„Mě to nepřekvapuje. Já to vím dvacet let, protože jsem na magistrátě byl. Vím dobře, co se v dopravním podniku děje. Rámcově teda,“ poznamenal v internetové televizi XTV v rozhovoru s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým. „Všechno je předvolební boj. Všechno. Nic není pro chudý, nic není pro děti, nic není pro postižený, všechno má vždycky druhej rozměr. Ukazovat se pěkně. Češi, ona je legrace přejde, ale musej se tomu i smát, jak prostě někdo vydělá a někdo prodělá. Ta výhra pětikoalice, o které řekl Miloš (Zeman), že to byl podvod na voliče, k čemuž já se připojuju, tak to bylo Pyrrhovo vítězství. Samozřejmě, že na tom vydělají Piráti, kteří mají ze třech poslanců 4 ministry, vydělá na tom Babiš a samozřejmě Okamura. Já bych byl rád, aby se vrátil Klaus a smetl je všechny z povrchu zemskýho,“ vyjádřil své mínění hudebník.

Pár slov věnoval i přímé volbě prezidenta a zdůraznil, že jednou přijde den, kdy se bude na dnes hojně kritizovaného prezidenta Zemana vzpomínat v dobrém. „A já bych řekl, že Babiš zcela jednoznačně vyhraje. Nebude mít konkurenci. Pokud neprovede něco strašnýho,“ poznamenal František Ringo Čech.

Je však přesvědčen, že velkou roli může v prezidentské volbě sehrát i již zmíněný Miloš Zeman, který nedávno podpořil v boji o Hrad odborářského šéfa Josefa Středulu. „Doporučení Miloše má velkou váhu,“ zaznělo od hosta.

Jisté šance Ringo Čech dává i generálu Petru Pavlovi. „Češi mají rádi generály, kór v téhle době. Ale jestli on není moc měkkej ten Pavel, měl by víc křičet a dupat. Prostě těžká doba vyžaduje silné muže. Já mám rád i Kocába. Vlastně, prezidentem může být každý občan týhle republiky. Je to velká pocta být prvním občanem ve státě,“ poznamenal k tomu Ringo Čech.

Jisté šance by prý mohl mít i Václav Klaus starší. „Navíc, já se s jeho názorama teď naprosto ztotožňuju,“ poznamenal host Luboše Xavera Veselého. Jedním dechem však dodal, že má pocit, že člověk musí být strašně opatrný, pokud jde o vyjadřování názoru na ruskou válku na Ukrajině. „Když naše demokratická společnost nepřipustí žádnej druhej názor. Všechno je tady černobílý,“ zaznělo z úst bývalého pražského zastupitele.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky a s ním i celá země podle Čecha nemůže proti Rusku vyhrát. „On to nevyhraje. Jediná jeho šance je zatáhnout Evropu do války. Ale to nikdo nechce. Už se ho začínají i bát. On nemá jinou možnost. On je vyloženě v rohu. Bezesporu je statečnej, měl by bejt trochu míň autoritativní, protože dary se dostávají, ty se nevynucujou, ale já myslím, že mu všichni budou pomáhat, protože s Ukrajinou cítíme,“ poznamenal hudebník.

Konstatoval také, že Západ potrestal sám sebe, když vyhlásil protiruské sankce a dnes platí nemalé peníze za ruskou ropu a plyn. A v této situaci je podle něj potřeba prodávat elektřinu z Temelína především Čechům za přiměřené peníze.

„Já si myslím, že ten svět spěje k maléru a zřejmě se něco stane. Kapitalismus se musí trochu změnit. Za mýho života už ne, ale musí se přerozdělit ta míra obrovskýho bohatství,“ volal před televizními kamerami Ringo Čech. „To přerozdělování toho bohatství funguje špatně. Já si myslím, že schopný člověk může mít hodně, ale ne vesmírný částky,“ pokračoval.

Stejně kriticky se stavěl k EU. „Takhle oni jsou drzí. My to máme na Jílovišti, kde udělali kus ulice, 300 metrů a nahoře i dole je cedulka, jak vděčíme EU za těchto 300 metrů. A když jsem říkal starostovi, že to je hanba, tak říkal, že oni to nařizujou. Ta pýcha těch šmejdů je neskutečná a nikdo ji nedokáže zastavit. Když jsem byl na magistrátu, tak Rada Evropy nařídila, aby v každým městě byla ulice Rady Evropy, protože ji máme rádi. Je to ostuda. Strašná hanba. Evropská unie, to je naše matka a to je jako kdyby tvoje matka chtěla, abys nosil na krku cedulku: tento kabát mi dala moje matka a kalhoty můj tatínek. Já jsem pro EU, ale ať je to jako v USA, finance a armáda a jinak, ať funguje každej sám,“ žádal ve studiu Ringo Čech.

Nakonec se pustil do předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která doporučuje prodat Budvar. Ringo Čech se domnívá, že rodinné stříbro se neprodává.

„To prostě nemůže říct člověk, kterej má zdravej rozum,“ kroutil hlavou s tím, že Češi už prodali téměř všechno, včetně trávy.

