„Ta země je marná, ztracená.“ Probuzení po volbách v Německu

V Německu už je rozhodnuto. Jak se předpokládalo, v tamních volbách zvítězila CDU/CSU Friedricha Merze. Druhá byla AfD s 20,8 procenta, třetí stále Scholzovi sociální demokraté, čtvrtí Zelení a pátá Die Linke. Jak Aliance Sáry Wagenknechtové, tak FDP se do Bundestagu nedostaly. Přičemž Wagenknechtové unikl výsledek jen o necelé tři setiny procenta, získala 4,972 % hlasů. Do Bundestagu se dostal s jedním mandátem Jihošlesvický voličský svaz, který reprezentuje menšiny, takže pro něj neplatí hranice 5 %.

Výsledky voleb v Německu

Zdroj: Německý volební úřad

Německý volební úřad už má i přepočet na poslanecká křesla. CDU/CSU má celkem 208 křesel, druhá AfD 152, SPD 120, Zelení 85 a Die Linke 64 křesel. Pro většinu v Bundestagu je zapotřebí 316 hlasů. Tu může vítězná CDU/CSU vytvořit buď s AfD, ale kvůli propadlým hlasům i s SPD.

Z Česka už k výsledkům přicházejí komentáře. Jak konstatuje například europoslanec Ondřej Dostál, pokud Merz dodrží slovo a nesloží vládu s AfD, bude muset vládnout se svým ideovým protikladem. „SPD schytala historickou porážku... takže Scholz bude ve vládě,“ všímá si dále Dostál a připomíná, že 15 % hlasů ve volbách propadlo.

„Trochu to vypadá jak 2021 a pětikolka od ODS po Piráty. Snad to Merzovi půjde líp – nám v ČR na německé prosperitě dost záleží. Ale obávám se, že tohle na rázné, úspěšné vyvedení Německa z marasmu nevypadá. A ostrakizovaná, leč úspěšná AfD si počká na příští volby, které mohou přijít i dříve než za čtyři roky,“ zhodnotil výsledky.

Němci zvolili, ale co dostanou, se teprve uvidí:

??Vyhrála CDU...ale nejspíš půjde s ideovými protiklady SPD či dokonce Zelenými

??SPD schytala historickou porážku...takže Scholz bude ve vládě

??15 % hlasů propadlo

Trochu to vypadá jak 2021 a pětikolka od ODS po Piráty. Snad to… pic.twitter.com/rQEs4tRzi0 — Ondřej Dostál (@dostalondrej) February 24, 2025

Komentátor Petr Holec je také ke Friedrichu Merzovi skeptický. „Pravděpodobný nový německý kancléř CDU Merz řekl, že se chce ‚vrátit ke konzervativním hodnotám‘. V koalici s SPD a Zelenýma? Scheisse! Tři strany, který přivedly Německo na buben a udělaly z něj utečeneckej tábor plnej mladejch teroristů, mají být změnou a dát zemi dohromady? J. D. Vance jim to v Mnichově řekl jasně. Bojíte se voličů a potlačujete hlas lidí. Kdyby to tak nebylo, jde CDU s AFD, jak to v demokracii má být.“

Pravděpodobný nový německý kancléř CDU Merz řekl, že se chce “vrátit ke konzervativním hodnotám”. V koalici s SPD a Zelenýma? Scheisse! Tři strany, který přivedly Německo na buben a udělaly z něj utečneckej tábor plnej mladejch teroristů, mají být změnou a dát zemi dohromady?… — PetrHolec (@PetrHolec) February 23, 2025

„Západ CDU, Východ AfD a Die Linke, Wiedervereinigung(sjednocení – pozn. red.) moc nešlape, mladí lidé volí nejvíce levici a AfD, efekt soc. sítí,“ pozoruje Petr Fischer z Deníku Euro. Tomuto tématu se věnoval také šéfredaktor Aktuálně Matyáš Zrno, který poznamenal, že u mladých dominovala jednak Die Linke a také AfD. Kdo naopak propadl, jsou Zelení.

Německo 2025

Západ CDU, Východ AfD a Die Linke, Wiedervereinigung moc nešlape, mladí lidé volí nejvíce levici a AfD, efekt soc. sítí ???? pic.twitter.com/qgye2KSpSC — petr fischer (@petrfischer3) February 24, 2025

Jak hlasovali v Německu mladí do 24 let?



Zdaleka nejvíc bývalé komunisty z Die Linke ????



A hned potom AfD.



Zelení jsou až pátí... pic.twitter.com/FdB79sW077 — Matyas Zrno (@MatyasZrno) February 23, 2025

„Přes 40 % německých mladých volí levicové extrémisty. Ta země je úplně marná. Ztracená. Vážně bychom to neměli s centralizací EU přehánět, jinak nás německý bolševický kolos jednou semele,“ vyjádřil se k tomuto tématu ekonom Pavel Kohout.

Přes 40 % německých mladých volí levicové extrémisty. Ta země je úplně marná. Ztracená. Vážně bychom to neměli s centralizaí EU přehánět, jinak nás německý bolševický kolos jednou semele. https://t.co/ioRkstnwKD — Pavel Kohout (@KohoutPavel) February 23, 2025

Pár postřehů měl také europoslanec Zdechovský. „CDU/CSU a SPD mohou vytvořit vládu, Zelení míří do opozice. Super zpráva je, že Aliance Sarah Wagenknechtové těsně neprošla do Bundestagu (4,972 %), FDP také propadla. Koaliční jednání mezi Unií a SPD začnou již dnes ráno. Budoucí kancléř Friedrich Merz chce mít vládu do Velikonoc. Velcí vítězové? Levice a AFD. Levice s necelými 9 %, AFD s téměř 21 %. Obě strany získaly masivně voliče od SPD/Zelených i CDU/FDP a mobilizovaly nevoliče. AFD ve východním Německu získala téměř všechny přímé mandáty, ale bodovala i na západě.

SPD v krizi: Scholz končí, co dál? Po historicky nejhorších volbách SPD chystá změny. Olaf Scholz se stáhne, možným nástupcem je Lars Klingbeil. Velkou otázkou je budoucí role oblíbeného ministra obrany Borise Pistoria.

Levice a AFD těžily z vysoké účasti (85 %). Mobilizovaly nevoliče i voliče nespokojené s CDU/CSU a SPD/Zelenými. Pro levicové voliče byl Merz ‚hrozbou pro soudržnost‘, pro voliče AFD ‚příliš slabý na skutečnou změnu‘. Merz tak musí ukázat, že bude silný lídr.

CDU/CSU: Ekonomika, bezpečnost, migrace. Merz chce otočit směřování země: posílit ekonomiku, zastavit deindustrializaci, řešit ceny energií, bezpečnost a migraci. Německo čekají rozhodující roky – CDU je odhodlaná je zvládnout. Držme jí palce, protože to bude mít vliv i na Česko,“ uvedl.

Dovolím si pár postřehů k německým volbám ????



1?? CDU/CSU a SPD mohou vytvořit vládu, Zelení míří do opozice.



Super zprava je, že Aliance Sarah Wagenknechtové těsně neprošla do Bundestagu (4,972 %), FDP také propadla.



Koaliční jednání mezi Unií a SPD začnou již dnes ráno. Budoucí… — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) February 24, 2025

„Německo se změnilo. Konzervativní síly pravice i levice rozdrtily progresivisty, kteří se z toho budou těžko zvedat. Velká koalice není sexy, ale díky pár hlasům nejsou potřeba Zelení a řadě extrémům je konec. Velká koalice umetá cestu AfD a Linke. Vypadá to jen přestávku před ještě většími změnami,“ ohodnotil změny předseda České stomatologické komory, Roman Šmucler.

Německo se změnilo. Konzervativní síly pravice i levice rozdrtily progresivisty, kteří se z toho budou těžko zvedat. Velká koalice není sexy, ale díky pár hlasům nejsou potřeba Zelení a řadě extrémům je konec. Velká koalice umetá cestu AfD a Linke. Vypadá to jen přestávku před… pic.twitter.com/QRL95fEv4N — Roman Šmucler (@smucler) February 24, 2025

Psali jsme: „Bude to těžký.“ Okamura přímo ze štábu AfD „Nemusíme páchat sebevraždu společně s EU.“ Matěj Gregor vyzval občany Merz vyhrál volby, AFD s odstupem druhá. Němci odmítli Scholze Pavel: Nečekejme na USA. Nemůžeme přestat podporovat Ukrajinu