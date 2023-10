„Tady jste tleskali EU!“ Naštvaný Slovák u zatarasené hranice. Vše je jinak

Namátkové kontroly. Tak avizoval český ministr vnitra Vít Rakušan opatření, která mají zachytávat migranty na česko-slovenské hranici. A o namátkové kontroly jde. Jinak je to na slovensko-polské hranici. Poláci „dusí“ Slováky úplnou uzávěrou menších hraničních přechodů. „Já nevím, proč tu udělali zátarasy. Před dvaceti lety tu takto tleskali, že jsme v Evropské unii a teď takhle. Tak to zrušme a ať si každý dělá, co chce,“ rozčiloval se postarší občan Slovenské republiky ve vysílání televize TA3. I občané Spišské Staré Vsi se ptají: Kde je ten Schengen?

reklama

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 95% Nedopadly 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 15706 lidí

Při odjezdu ze Slovenska si lidé musejí zvyknout na hraniční kontroly. Zavedli je Rakušané, Češi i Poláci. Jsou náhodné a mají pomoci lépe zvládat další vlnu migrační krize. Na rakouských hranicích kontroly žádné výraznější komplikace nezpůsobily. Policisté zastavují jen dopředu vytipovaná auta. Lidé mají připravené doklady, potvrzují, že je to zdrží maximálně minuty. Detailnějším kontrolám se nevyhnuly ani kamiony a dodávky. Právě nákladní automobily převaděči využívají nejčastěji. Běžně z nich odstraňují sedadla a zamalují okna, aby nikdo neviděl dovnitř. Slovensko od začátku roku zaznamenalo tisíce migrantů, kteří do země vstoupili ilegálně.

Pod kontrolou je i státní hranice s Českou republikou. V terénu je asi 130 policistů. Na přechodu ve Starém Hrozenkově je podle zpravodajství TA3 situace klidná. Provoz je plynulý, kolony se netvoří. Devatenáct migrantů zachytili krátce po zavedení na hraničním přechodu Šance. V noci tu zastavili dodávku, na níž se tísnilo 20 migrantů ze Sýrie.

„Zelená opona“

Na hranicích s Polskem postavili „zelenou oponu“ – zátarasy ze zelených panelů, které přehradí cestu. Země bere uprchlickou krizi mimořádně citlivě, na hraniční přechody poslala dokonce i ozbrojenou armádu. Některé menší přechody jsou uzavřeny, což představuje problém pro pendlery.

„Já nevím, proč tu udělali zátarasy. Před dvaceti lety tu takto tleskali, že jsme v Evropské unii a teď takhle. Tak to zrušme a ať si každý dělá, co chce,“ rozčiloval se ve vysílání jeden z oslovených mužů. Někteří lidé se kvůli uzavření jejich hraničního přechodu dokonce musejí vydat na dálnici, což znamená pořízení dálniční známky.

Rozhorlený senior nad „zelenou oponou“. Reprofoto: TA3

Česko zavedlo namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem od středy. Budou trvat nejméně deset dní, potvrdila podle premiéra Petra Fialy (ODS) na zasedání vláda. ČR krokem zareagovala na stejný plán Polska, krok má zabránit cestám uprchlíků z jihovýchodní Evropy. Do odpoledních hodin zajistili přes pět desítek migrantů a jednoho převaděče. Zahájení dočasných kontrol na slovenských hranicích oznámilo vedle Polska a Česka také Rakousko. Dosluhující slovenská vláda dnes oznámila, že od čtvrtka zavede na deset dnů kontroly na hranicích s Maďarskem.

Fotogalerie: - Jánošíkova Terchová

„To je ten Schengen?" ptají se v této souvislosti někteří diskutující.

Uzavřené hranice s Maďarskem

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 41276 lidí

Slovenský premiér Ľudovít Ódor uvedl, že Slovensko by bez rozhodnutí sousedních zemí kontroly nezavedlo. Podle něj Slovensko hranici s Maďarskem nedokáže hermeticky uzavřít. „Že bychom my zastavili tok migrantů, to ne. To zastaví pravděpodobně až počasí. Nebo pokud Evropská komise či Maďarsko bude umět ochránit schengenskou hranici,“ podotkl. Míní, že migrace potřebuje evropské řešení a samostatné kroky států vyvolají kaskádový efekt.

Na česko-slovenských hranicích jsou kontroly v plánu zatím do 13. října. O dalším pokračování kontrol bude muset vláda rozhodovat patrně na příštím zasedání za týden ve středu. „Reagujeme a rozhodujeme vždy jako suverénní stát, tak budeme rozhodovat i někdy kolem 13. října,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podobně jako na samotné spuštění kontrol však bude mít vliv i postoj okolních zemí, podotkl. Česko podle něj kontroly spustilo preventivně a především proto, že se k tomu chystalo Polsko. Přes to vede významná migrační trasa a hrozil by přesun uprchlíků na trasu přes ČR.

Slovenské dopravní servisy zatím žádné zdržení na hranicích s Českou republikou, ale ani s Polskem a Rakouskem, které ode dneška také zavedly kontroly na hranicích se Slovenskem, nehlásí. „Češi ani Slováci se nemusejí obávat, že bychom citelně omezovali jejich pohyb po zelené hranici,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Psali jsme: To budou Vánoce. Odhaleno, co se skutečně děje v nemocnicích Ajajaj. Našli dalšího vyznamenaného esesáka. Tenhle dostal stejný metál jako Havel Přituhuje, budou volby. Předák AfD napaden, ještě se neví, jak je to vážné Ukradenou ledvinkou to začalo. Zmláceným Afgháncem skončilo. Německo v šoku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama