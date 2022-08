„Tají se to. Já si to vyžádám.“ Jana Zwyrtek Hamplová hrozí vládě i ČEZu

reklama

Následně se věnovala otázce energií, jejichž ceny a možný nedostatek mnoho Čechů znepokojuje. Advokátka Zwyrtek Hamplová podala trestní oznámení na ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze v souvislosti s podpisem smlouvy o úvěru 74 miliard korun, který se zavázal stát poskytnout ČEZu, aby mohl prodávat na lipské energetické burze, odkud si zpětně kupuje energii násobně dráž.

„Tohle už jsem nevydržela. To je jedna z těch věcí, co mi má právnická ani občanská hlava nebere. Tam prostě chybí zdravý rozum, tam chybí prostě všechno. Mám pocit, že vláda se neumí ani poradit s odborníky,“ hrozí se advokátka, který tento krok projednala s energetickými experty i s právníky. A dodala: „Kdyby něco podobného udělal starosta malého města a podobně půjčil městské firmě, tak by ho popotahovali kriminalisté,“ poukázala na dvojí metr.

Upozornila na utajený obsah smlouvy mezi státem a společnosti ČEZ, zaujalo jí, že je v ní začerněno, kdy se má úvěr splatit. „My nevíme, kdy se nám ty peníze dostanou zpět, tají se to, tu informací si vyžádám. ČEZ vydělává obrovské peníze, ale my nemáme žádný příjem, protože veškerý příjem za čtyři roky se vrazil do tohoto úvěru. To vše jen proto, abychom mohli námi levně vyrobenou elektřinu prodávat na lipské burze, kde my zase sami sobě kupujeme čtyřikrát dráž,“ kroutila advokátka nevěřícně hlavou nad energetickou politikou vládní pětikoalice.

„Tady prostě stát hazarduje se státními – našimi penězi. Vadí mi, že naši lidé platí za energie čtyřikrát víc, než by museli. Šlo by to změnit, neříkám, že snadno, ale šlo. Ale pořád se to neděje. My potápíme naše české lidi!“ rozhořčila se na vládu. „Já si neumím představit, že bych uháčkovala šátek, odprodala ho do butiku a pak si ho šla koupit za pětinásobnou cenu. A ještě bych si na to musela půjčit a nebylo by jasné, kdy bych ty peníze měla splatit,“ snažila se na jednoduchém příkladu ukázat, jak podivně funguje v Česku trh s energetikou.

Marně prý doufala, že trestní oznámení shodí tento úvěr ze stolu. „Doufala jsem, že to trestní oznámení by mohlo přimět ty, co to spáchali, jít od toho zpět. Když jsem oznámení zveřejnila, kontaktovali mě energetici s tím, že moje úvaha je správná. I kdyby ta spravedlnost dopadla později, tak dopadnout musí,“ pokračuje Zwyrtek Hamplová.

„Skončila éra tzv. profesních politiků, kteří v životě nedělali nic jiného a rozumného, než tu politiku. Musí přijít naopak lidé, co dělali něco jiného a něčemu rozumí, musí jít do politiky, minimálně na jedno volební období. Jiná cesta není, jinak se z toho opravdu zblázníme. Je tu doba, kdy se musí řešit spousta odborných otázek – medicinských, ekonomických, energetických,“ uvedla, že je načase měnit politický systém. „Všechny současné politiky, až na pár výjimek, bychom poslali na úřad práce,“ poznamenala k tomu komentátorka Stonjeková.

Prostor v pořadu dostali i diváci se svými dotazy. První se týkal hnutí STAN a s ním spojených korupčních afér: „Odhalí Vítek ty ruské šváby, když neodhalil ani mafiány ve vlastní straně?“ zajímal se tazatel. Stonjeková na to konto do šéfa Starostů a nezávislých Víta Rakušana rýpla: „Kdyby se stejnou intenzitou a stejným odhodláním, s jakým chce bojovat proti ruským švábům, bojoval proti mafiánům ve vlastní straně, tak celá ta kauza nemusela být,“ podotkla k Rakušanově iniciativě vytvořit novou skupinu elitního policejního útvaru, která si na „proruské šváby“ došlápne.

Zwyrtek Hamplová se do ministra vnitra Rakušana opřela o poznání více: „Mně se vůbec nelíbí, že když někdo ztrácí argumenty, začne používat urážky. Dělá se to proto, aby to dehonestovalo autora jiného názoru, který přitom ten jiný názor říká slušně. Pokud pojem ‚ruský šváb‘ říká dokonce ministr, tak kroutím hlavou a říkám, probůh,“ podotýká advokátka.

Často je Zwyrtek Hamplová na svých besedách voliči dotazována na budoucnost STAN. Stonjeková se zasmála nad tím, že by nedávný mimořádný sjezd a nově zvolené vedení skutečně hnutí očistilo. „STAN očistit nelze,“ konstatovala. „Nelze být předsedou strany, kde se tohle děje a nevidět to, nebo to skutečně nevidí, ale pak je neschopný předseda strany,“ uvedla advokátka. Podle Stonjekové si Rakušan jen „nechtěl rozhněvat Prahu“.

„Ještě když je to ministr vnitra, to je přímo střet zájmů. I kdyby pan Rakušan byl svatý, tak nemůže být ministrem vnitra, pokud se teď v jeho straně něco takového vyšetřuje. Mrzí mě, že i média mají různé metry, tohle se stát v jiné straně, tak je humbuk,“ dodala. Kvůli kauzám hnutí STAN se na Zwyrtek Hamplovou obrátila i celá řadu starostů: „Já mám super starosty za STAN, kteří mi volali, co mají dělat. Prosili mě, abych na svých stránkách zveřejnila, že nemají nic společného s tím názvem.“

„Mně to vadí. Nechápu tyto nuance politiky, protože ty z ní vytvářejí nedůvěryhodnou skvadru lidí, kteří nemají, co ukázat, co v minulosti udělali mimo politiku. To není dobrá vizitka,“ dodala bývalá politička Jana Zwyrtek Hamplová.

