„Tam se obchodovalo i s dětskou pornografií“. Mexické vlny, smála se u Moravce Kovářová

V první hodině svých Otázek řídil Václav Moravec diskusi místopředsedů Sněmovny Jana Skopečka z ODS, Aleše Juchelky z hnutí ANO, Věry Kovářové ze STAN a poslankyně Karly Maříkové z SPD.

Juchelka hned od začátku vládu nešetřil. „Je to největší kauza od listopadu 1989, protože vláda tady získala peníze z darknetu, kde se praly špinavé peníze, kde se obchodovalo i s dětskou pornografií. A to exministr Blažek před časem tvrdil, jak jsou ty peníze čisté.“

ANO se proto zasadí o hlasování o nedůvěře vládě. Ale nedůvěra vládě vyslovena nejspíš nebude. „Uvidíme, zda se hnutí STAN zachová alibisticky,“ podotkl Juchelka s tím, že vláda přežila i kauzu kampelička i kauzu dozimetr.

Kovářová oponovala, že Juchelka se ve studiu ČT snaží rozjet „mexickou vlnu“, ale realita je podle ní jiná. Čtyři měsíce před volbami podle ní není nutné řešit bitcoinovou kauzu pádem vlády. „Tady nás zachrání jedině pravda a fakta. Pavel Blažek vyvodil jasnou politickou odpovědnost a jinak se toho chopila policie. Tato vláda udělala spoustu dobrých věcí,“ pravila místopředsedkyně Sněmovny ze STANu.

„Ale vy, pokud tady bagatelizujete peníze z darknetu, z prodeje drog, z prodeje dětské pornografie, tak já toto bagatelizovat nebudu!“ rozčílil se na to konto Juchelka.

„Ale já tady nic nebagatelizuji,“ bránil se Skopeček.

„Tato kauza se týká celé České republiky. Je to ostuda celé České republiky. Zajímá se o to i FBI,“ kroutila hlavou Maříková, která spolu s Juchelkou zdůrazňovala, že vedle drog jde o peníze z prodeje zbraní teroristům. Vláda proto podle ní má co vysvětlovat, ale místo toho jen mlží a každou chvíli tvrdí něco jiného. Tak to vidí Maříková. „Vy děláte, že je všechno v pořádku,“ rozčílila se poslankyně SPD, podle níž se koalice SPOLU snaží tvářit, že je vše normální. Snaží se tu situaci normalizovat.

Skopeček se okamžitě bránil, že „Eva Decroix je respektovaná politička“, ale hnutí ANO a SPD ji slovně ostřelují, což je zvláštní minimálně ve světle toho, že zejména politici ANO celé roky „drželi u moci trestně stíhaného předsedu a premiéra Andreje Babiše“.

Moravec se snažil debatující krotit. „Trpělivě řeknu, že slušnost není slabost a nebudu tady křičet,“ pozvedal obočí.

Kovářová a Skopeček se shodli, že opoziční poslanci přítomní ve studiu vyslovují kupu „domněnek“, ale podle nich je třeba opírat se o fakta. Skopeček v této souvislosti zdůrazňoval i to, že Finančně-analytický útvar nemá, resp. nesmí ministra financí informovat, co zrovna šetří. A pokud už orgány činné v trestním řízení prokážou, že bitcoiny pocházejí z trestné činnosti, pak tyto prostředky propadnou státu.

Kovářová se nechala slyšet, že chce vědět, zda došlo k nějakému systémovému selhání, jak mu případně napříště předejít, pokud nějaká taková systémová selhání ‚vyplynou“.

„To je celé absurdní, když tento stát přikryl tuto událost!“ rozčiloval se Juchelka s tím, že stát prodával zájemcům „špinavé bitcoiny“.

„Není to pravda,“ ohradil se nahlas Skopeček s tím, že hned po otevření peněženky s bitcoiny se kauzou začala zabývat policie. „Všechny řeči okolo mafie nechte na orgánech činným v trestním řízení,“ podotkl Skopeček, a že Juchelka říká nepravdy.

Kovářová doplnila, že soudy dosud nekonstatovaly, že všechny tolikrát probírané bitcoiny by byly opravdu všechny z trestné činnosti. A že dokud soudy neřeknou něco jiného, politici nemohou jednat jinak.

Skopeček to vidí tak, že politici nemohli odradit Jiřikovského ani od cesty za hranice, pakliže se v tomto smyslu nevyjádřil ani soud. Soud naopak rozhodl, že Jiřikovský dostane nosiče dat, neboť se nepodařilo prokázat, že data na nic obsažená pocházejí z trestné činnosti.

Maříkovou to však neuklidnilo. „Oprávněně je na to pohlíženo tak, že je mafie propojena do nejvyšších pater politiky!“ rozčílila se. Juchelka doplnil, že aktéři kauzy se snažili stát „přečůrat“.

Když se znovu dostal ke slovu Skopeček, upozornil, že podle stávajících průzkumů to vypadá, že volby může vyhrát hnutí ANO, ale pokud ji bude sestavovat, tak pravděpodobně s hnutím SPD, případně s uskupením STAČILO! Takových koalic se Skopeček podle vlastních slov obává a nerad by viděl, kdyby kupříkladu ministerstvo spravedlnosti po příštích volbách řídil někdo z SPD.

„Nesestavujte tady koalice, nejste politický komentátor,“ ohradil se Juchelka.

„Ale to říká váš pan předseda,“ namítl Skopeček, jenž se dovolával Babišova proslovu, ve kterém naznačoval, že ANO a SPD od sebe nestojí zdaleka tak daleko.

