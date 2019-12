„Ten cejch, že jsem zloděj největší…“ Postižení nemají na chleba, ale Babišova klinika je jak v ráji! Tak kdo je parazit? Oceněná živnostnice cítí bezmoc

„Měla jsem pocit, že musím chodit kanálama,“ svěřila se severočeská řemeslnice Jitka Kantová, jak se cítila po nástupu Babiše do vedení státu. S manželem se už nemusejí stydět za „cejch parazita“ – opět získali ocenění Živnostník roku. Proč se tedy aktivistka, kterou možná znáte z TV, cítí bezmocně? Své emoce nechala vytrysknout na lokální demonstraci. Kromě ParlamentníchListů.cz její výroky nikdo nezaznamenal – měly by ale zapadnout?

Po oficiální části jedné z regionálních demonstrací v Karlovarském kraji, kde se četlo prohlášení Milionu chvilek a výzva k demisi premiéra Babiše, se Jitka Kantová rozhodla zmínit své osobní pocity, které zažívala a některé stále zažívá. Podnikatelka z Lubence v Ústeckém kraji je v kraji známá spolu se svým manželem, s nímž se věnuje restaurování a umělecké tvorbě vitráží.

„My jsme živnostníci, většina z vás nás zná. Když šel Babiš k moci, tak říkal: Všetci kradnú, zejména živnostníci. Já jsem opravdu měla pocit, že musím chodit kanály, protože mám na sobě ten cejch, že jsem zloděj největší,“ svěřila se Jitka Kantová, jak se cítila s počátkem „babišovské éry“.

Vitrážová výzdoba z rukou manželů Kantových v kostele svatého Jiljí v Libyni na Lounsku, který se zároveň v rámci spolkové činnosti snaží zachránit. Foto: Lucie Bartoš

Jejich díla zdobí dům arabského šejka, můžete je znát z Grandhotelu Pupp, ale dodávají také do newyorské galerie. Malá rodinná firma z Lubence na Podbořansku má dnes odbyt po celém světě. O to více byla její slova překvapivá.

„Cítila jsem se fakt špatně. Teď už je ta situace lepší, už se mi líp dýchá. I lidé u nás v Lubenci se mnou zase začínají mluvit,“ pokračovala s tím, že dobré pocity jí ale kazí zprávy, u kterých pochybuje o tom, že se u nás k podnikatelům přistupuje rovnocenně. Ze židle jí aktuálně zvedl případ 64 milionů, které ze dne na den poslala Všeobecná zdravotní pojišťovna z veřejných peněz do kliniky Iscare. Ta se zabývá umělým oplodněním a spadá do svěřenských fondů skupiny Agrofert, ovládané premiérem Andrejem Babišem.

„Tam nějaká ženská z Babišova okolí vzala telefon, zavolala na VZP a řekla, že babišovská klinika potřebuje nějaké miliony navíc. ‚Tak jim to tam pošlete.‘ No tak oni to tam mezi sebou probrali, zjistili, že na to sice nemají všechny potřebné papíry, že ‚nemají razítka‘, ale ještě ten den ty miliony poslali,“ zestručňuje princip šokující zprávy, se kterou přišly Seznam Zprávy.

Jitka Kantová, podnikatelka a spolumajitelka rodinné firmy Skloart z Lubence. Foto: Lucie Bartoš

A pak na děti s rakovinou a leukémií nezbývá!

Nemyslitelný je podle ní takový postup proto, že směrováním peněz ze společného zdravotního pojištění do tohoto soukromého centra asistované reprodukce a plastické chirurgie se zase podporuje jeden podnikatel.

„Zase tím podporujeme Babiše. Vždyť to jsou peníze nás všech. Na všechny nemocnice, na všechny doktory, na všechny nemocné lidi. A pak na nemocné děti, které mají leukémii nebo rakovinu, prostě prachy nejsou, ale na babišovské kliniky ano!“ rozvolnila se emočně ve svém projevu.

Nejvíc ji prý na případu mrzí, že jde zrovna o VZP, která je pro spoustu lidí hodně osobní. „Jde o nejosobnější věc pro řadu pacientů, kteří jsou těžce postižení, nemají na chleba. Ale Babišova klinika se má jak v ráji! Tak to mě teď zase naštvalo,“ dodala.

(Pozn. red. Klinika na svých stránkách ani na sociální síti dosud na případ nijak nereagovala, přestože vede sekci tiskových zpráv Pro média. Na Facebooku dnes popřála k Vánocům:)

Podle iniciátora malých lokálních demonstrací „Milionu chvilek“ ve Valči, zemědělce Vojtěcha Veselého, má smysl manželům Kantovým naslouchat. Oba mají totiž s politickou mašinerií a byrokratismem velké zkušenosti ve svém aktivistickém boji proti hlubinnému úložišti jaderného odpadu. Toto téma je dostalo i do hlavních pořadů České televize, například „Máte slovo“ s Michaelou Jílkovou.

„Zaznamenáváme spoustu lokálních snah, aby státní správa pracovala směrem k lidem, kteří žijí pod její kuratelou. My ve Valči se lepíme k tomu velkému boji, protibabišovskému. Město Lubenec má mnohem letitější zkušenosti s poukazováním na nešvary, které se v regionech dějí, a to v boji proti zřízení hlubinného úložiště jaderného odpadu v lokalitě Čertovka,“ uvedl Veselý, proč mimo jiné pozval tento týden na Karlovarsko spoludemonstrovat manžele Kantovy, jejichž obec přitom samosprávně spadá pod Kraj ústecký.

Fake news – mor dneška, se kterým nic nezmůžeme

Kantovi jsou čilí aktivisté, kteří se zajímají o politické dění obecně. Velký problém současnosti vidí Kantová v řetězovém šíření e-mailových fake news:

„Já je vždycky ‚seřvu‘, tak mi toho chodí méně a méně. Ale oni mají zaplacenou PR, která rozesílá lidem stylem ‚jako‘ že to píše nějaká starší paní, která si stěžuje, jak ji na té Letenské pláni uráželi. A ti staří lidé se toho pak chytají a říkají: ‚Chudák ta stará dáma, co ji tam uráželi.‘ Co proti takovým fake news můžete udělat? Nic.“

Manželé Kantovi s českou vlajkou tento týden přijeli na nejbližší regionální demonstraci, která se konala až za hranicí jejich – Ústeckého – kraje. Foto: Lucie Bartoš

Podpořit úředníky, padá moc hlav

Jednu z věcí, na kterou Kantová také poukazuje jako nepřijatelnou pro současnou demokracii, je neustálé odvolávání profesionálů z vedoucích postů. Připojila se tak ke zmínce z „lamentovacího setkání“ ve Valči, že je potřeba podpořit úředníky. „Už je tu další úředník, který byl nyní odvolaný. Ten, co to vyšetřoval, také odvolaný…,“ poukázala mimo jiné na to, že vláda tento týden na pondělním zasedání odvolala ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušana Navrátila. Podle premiéra Babiše nemá dostatečnou odbornost a manažerské schopnosti. NÚKIB byl v posledních měsících v centru zájmu zejména poté, co vydal varování před používáním softwaru i produktů čínských společností Huawei a ZTE. Premiér s tím „měl problém“, stejně tak provýchodně zaměřený prezident Miloš Zeman, další reakce na odvolání Navrátila jsou různé.

Hlavy v severních Čechách padají i na úrovni krajských organizací – například ústecké hejtmanství neprodloužilo smlouvy ředitelům dvou krajských galerií, kteří tak se závěrem roku končí po pouhých dvou letech ve funkcích. Totéž se přitom dělo právě už v roce 2017, kdy bylo hejtmanství za hromadné „propustky“ kritizováno i odbornou veřejností.

Manželé Richard a Jitka Kantovi se zabývají výrobou vitráží (vyrobili vitráž například pro Grandhotel Pupp, tvoří i pro galerii v New Yorku), oživují prastaré řemeslo, letos s manželem vyhráli v soutěži Živnostník roku Ústeckého kraje, angažují se v zachraňování památek, jako je například kostel v Libyni, nebo v odvrácení hlubinného úložiště v přírodním parku, s chráněnou faunou i florou, významném biokoridoru, kde se vyskytuje například vzácný a chráněný mlok skvrnitý.

