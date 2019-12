Hlavní je vydržet, aby nás měl Babiš pořád v zádech, bouřili se lidé na maličkatém protestu na Karlovarsku

REPORTÁŽ/FOTOGALERIE „Není to hrdinství,“ řekl o demonstraci proti premiérovi zemědělec Vojtěch Veselý ve Valči. V obci na Doupovsku se pod jeho taktovkou lamentovalo v pondělí večer počtvrté. „Oni hudrují, nadávaj, ale když jsou volby, tak cuknou,“ zazněla od přespolního hosta kritika i vůči některým občanům, kteří Babišovi zjevně stále ‚nevidí do talíře‘. „Vždyť je to nezvratitelné. Jde o fakta, z kterých nelze uhnout,“ nechápe organizátor, že ještě někdo váhá zvolat vzhledem k němu: „Demisi!“

„Zastavme hromadění moci v rukou oligarchy“ a nesčetněkrát „Demise, Demise“ se skvělo na cedulích, které si lidé přinesli na demonstraci ve Valči na Doupovsku, která byla na sociální síti označena jako „lamentovací setkání na téma, jak máme dost toho, že si Andrej Babiš bere občany ČR jako rukojmí, že jeho problémy poškozují celou republiku, že coby trestně stíhaný člověk s obrovským střetem zájmů nemá v čele vlády co dělat“.

I v tak malé obci se dokázalo sejít mezi dvaceti až třiceti lidmi, aby se připojili k celorepublikové akci Milion chvilek. V pondělí večer byla obec v Karlovarském kraji jediná široko daleko, kam přijeli skandovat heslo „Babiše do koše“ i sympatizanti z nedalekého Lubence. Dorazil i milovník zdejší pálenky z Mladé Boleslavi a jeden „chvilkař“ z Prahy.

Dům číslo 20 v Zámecké ulici ozdobila dočasně také cedule s nápisem „Pravdu chceme, Babiše ne“. A k voličům směřoval i na plátně nastříkaný apel „Začněte myslet“. Zmíněnému fajnšmekrovi valečské kořalky, důchodci Ivanovi z Mladé Boleslavi, prý nejvíc na Babišovi vadí lež. „Já jsem antibabišovec,“ říká a ukazuje, že hrdě nosí i antibabišovskou placku připevněnou na oděvu: „Nemůžu věřit premiérovi, který mi soustavně lže, což je evidentní, protože nejsem blbej a vidím všechny ty jeho střety zájmů.

Akci pod názvem 4. Chvilková demonstrace ve Valči: Konec vlády jedné straky!“ zde 16. 12. v 17:12 hodin zahájil zdejší farmář a ekologický aktivista Vojtěch Veselý, o kterém jsme v minulosti psali zde a zde.

Je to hrdinství?

Šlo již o čtvrtou demonstraci pod hlavičkou Milionu chvilek v této obci na Karlovarsku. „Vnímání soudních výnosů je něco konečného. Jsme tu proto, abychom dali najevo, že má význam dávat těm posledním slovům nějakou váhu. Vlastně to tedy hrdinství není. Jen si nacházíme chvilku času, kdy necháme na chvilku svých zbytečných, někdy sobeckých aktivit a vydáme se hájit něco, co zasáhne nejenom naše životy, ale doufejme snad i životy ostatních lidí. Našich sousedů, našich bližních,“ řekl, když uvedl svou řeč tím, jak nyní vnímat dění kolem Babiše.

Poté přečetl prohlášení, připravené pro tuto příležitost centrálně organizací Milion chvilek. „…Už zase máme trestně stíhaného premiéra. A co je horší – díky auditu Evropské komise máme nyní jeho střet zájmu definitivně ‚černý na bílém‘. Andrej Babiš nám skoro tři roky lhal. Svěřenské fondy byly jen účelová finta. I nadále vlastní Agrofert, jehož součástí jsou vlivná média a který zároveň v miliardových objemech obchoduje se státem a inkasuje dotace. ČR kvůli tomu bude vracet velké peníze,“ zaznělo v něm mimo jiné a Veselý k tomu přidal svůj komentář:

„Tenhle odstaveček nejsou žádné dohady, interpretace, komentáře nebo nějaké lamentování. To jsou fakta. Z toho se nedá uhnout. To je ta smlouva, že když soud něco řekne, tak není zbytí. Ostatní ať se tomu třeba ze srdce brání, tak i tak se tomu musí podřídit. Česká republika kvůli tomu bude vracet velké peníze.“ Prohlášení dále hovoří i o agrofertizaci státní správy: „Na výsledku auditu se ukázalo, že se skutečně naplňuje ono známé heslo ‚Povedu stát jako firmu‘. (…) Úřady, místo aby naplňovaly zájmy občanů, slouží jako jeden muž Andreji Babišovi. Ten dovedl pojem střet zájmů ad absurdum, když prohlásil, že Česká republika bude závěry auditu odmítat. Tím ztotožnil sebe sama a Českou republiku. (…) Hájí do roztrhání těla firmu, která mu dávno prý už nepatří…“

Demisi! Tutově!

„Fuj, hanba,“ ozvalo se od přítomných po dočtení textu. „A proto požadujeme demisi Andreje Babiše,“ nechal si Veselý pauzu na vyznění této výzvy, kterou s potleskem opakovali ostatní: „Jooo, demisi, demisi, demisi! Tutově. Konec peněz!“

Poté vyzval přespolního seniora Ivana, aby promluvil: „Přijel z Mladé Boleslavi. Není to jen záležitost Valče, že se tu vztekáme proti neřádu, který se nám děje proti republice. Děje se to ve velké části regionů a Ivan se svou zdravicí toho může být ilustrací.“ Ten hned navázal: „Tohle mávání praporkama a papírkama je o tom – vydržet. Pořád opakovaně dávat najevo, že nesouhlasíme. Klíčové je, aby nás měl za zády. Aby viděl, že jsou tu lidé, kteří ho nechtějí, protože je lhář a podvodník. Když to vydržíme třeba rok, je to zásadní. Chodit demonstrovat, držet kartu, to se myslím od nás očekává. Být tady, támhle, na Staromáku, ve Valči… Babiši, vypadni!“ zakončil svůj projev.

I v této obci volí komunisty a ANO…

Jeden z přihlížejících důchodců dodal, že kromě toho je ale potřeba chodit k volbám. Kdosi se zasmál. „To je zásadní věc,“ zaznělo ale také. Podle starého pána je současná situace prostě důsledek voleb: „Podívejte se třeba v této obci. Lidé tu volí ANO, komunisty, a to je největší problém.“ Podle mladoboleslavského Ivana je to jiná kategorie řešení. „Když chceme projevit nesouhlas, zbývají nám volby. Ale ještě pořád máme i občanské právo jít na náměstí, na rynek a říct ‚Babiše do koše‘, ‚Babiši, jsi estébák‘ a podobně. A pořád dokola mu to připomínat,“ reagoval.

V následné diskuzi vyplynulo, že mnozí, kteří volí Babiše, ani neví proč. „Ale můžeme mu dát příklad. A pořád je klíčové bubnovat na bubínek ‚Babiši, odejdi‘,“ míní Mladoboleslavák. „Ono ho to rozleptá,“ doplnil ho kdosi z davu. „Já myslím, že ne, on je takový sociopat,“ nevidí to úplně jednoduše lubenecká živnostnice Jitka Kantová.

Přítomní se shodli, že „lamentovat“ se musí opravdu v celé republice, tak jako tady ve Valči, nejen v Praze. „To ano. A já myslím, že se to bude stupňovat,“ přitakal Mladoboleslavák. „Vytrvalost je důležitá,“ odtušil živnostník Richard Kanta z Lubence, jehož manželka se poté ujala zdravice za jejich obec. Oba dorazili na setkání i s vlajkou České republiky přes celá záda.

Čekají, až to za ně někdo vybojuje?

Starý pán, který z davu již dříve promluvil, připomněl aktuálně uskutečněné volby ve Strakonicích. „ANO tam je až na chvostě, zrovna tak komunisti. V těch obcích se to musí začít, všude v celém státě, od spodu. Aby lidé přemýšleli zodpovědně, koho volí. Oni na těch obcích se bojí, ať to na těch vesnicích za ně zas někdo vybojuje, jako to bylo před 30 lety. Hromada lidí jsou alibisti,“ mávl rukou.

„Oni hudrují, nadávaj, ale když jsou volby, tak cuknou,“ souhlasil nakonec s možností světlejších „volebních zítřků“ mladoboleslavský milovník slivovice (jak se nám sám představil).

„Takhle podobně to bylo za komunismu, to je jen pokračování,“ zmínil důchodce, jak vidí chování Babiše, který nechá i na úřadech zvýhodňovat své podniky

„Je to prostě vychytralost jednoho člověka, premiéra vlády, to není stranický problém,“ oponoval „kořalkář“.

„Vždyť to ale byl komunista, estébák,“ má jasno důchodce.

„My ale nebudeme proti režimu, ale proti Babišovi,“ vedl s ním dál dialog mladoboleslavský Ivan.

„Ale vždyť tahá za nitky všude. Lidé mu to umožňují, bohužel je to tak,“ zašveholil ještě důchodce a Ivan debatu ukončil: „Tak jsou hloupí.“

V další zdravici promluvil sympatizant Milionu chvilek, který dorazil přímo z hlavního města: „Ahoj z Prahy. Já jsem strašně rád, že se tohle děje i všude jinde. Celá republika chce, aby se všichni měli líp, a ne aby se jenom Babiš měl líp. Dotace nemají být pro Babiše. Mají být pro zemědělce, pro všechny běžné občany. Není to boj Prahy, boj krajských měst, je to boj celého státu. Není to jen o Agrofertu. Je důležité, aby občané cítili, že je to jejich boj. Dobře se nemá mít jen pár vyvolených,“ přispěl svou troškou do mlýna.

„To, že je Babiš ve střetu zájmu, je informace, o které se přeci už nedá pochybovat. Je to informace prokázaná – pracoval na tom tým lidí, který na to měl zázemí, čas, měli právo lézt do všemožných podkladů. To není něco zvratitelného,“ řekl na závěr pořadatel Vojtěch Veselý, než si všichni u ohně ještě společně zazpívali před vesnický povoz, který nesl nápis „Pravda – Láska – Vítězí“.

