„Tímto rozhovorem její kampaň končí.“ Moderátor „ugriloval“ Harrisovou

V rozhovoru s Kamalou Harrisovou v pořadu 60 minut se zpravodaji televize CBS Billu Whitakerovi podařilo to, co žádnému jinému novináři od doby, kdy se viceprezidentka dostala do čela demokratické kandidátky. Poctivým novinářským způsobem ji zahnat do kouta. Whitaker pokládal Harrisové náročné otázky týkající se záležitostí, které voliče zajímají nejvíce, jako je migrace, ekonomika nebo zahraniční politika. Whitaker byl zdvořilý, neagresivní, ale dostatečně profesionální a snažil se Harrisovou dotlačit k jasným odpovědím. A Harrisová si s tím podle deníku The Spectator absolutně nevěděla rady.

Například v klíčové otázce imigrace se Whitaker Harrisové zeptal, proč se Bidenova a tedy i její administrativa začala touto otázkou zabývat teprve nedávno, po téměř čtyřech letech a nebývalém nárůstu nelegálního překračování hranic.

Whitaker se ale nenechal odradit. „Ale v prvních třech letech vaší vlády přišla přes hranice historická záplava nelegálních přistěhovalců. Ve skutečnosti se imigrace oproti poslednímu roku prezidenta Trumpa zčtyřnásobila. Bylo chybou, že jste imigrační politiku uvolnili tak moc?“ pokračoval Whitaker.

A Harrisová najednou nevěděla, co říci. „Je to dlouhodobý problém,“ reagovala s tím, že za imigraci nemůže jen Bidenova administrativa a že se poslední rok snaží tento problém řešit. „A řešení jsou na dosah ruky, my nabízíme řešení...“ povídala Harrisová.

Ale Whitaker ji přerušil s tím, že nejde o aktuální řešení velké imigrační vlny, ale o fakt, že ji Bidenova administrativa vůbec připustila. „Chtěl jsem se zeptat, jestli byla chyba, že se taková vlna vůbec připustila?“

„Myslím, že politika, kterou jsme prosazovali, se týkala nápravy problému, nikoliv prosazování problému jako u Trumpa,“ opakovala Harrisová.

„Ale ta čísla se za vašeho dohledu zvýšila čtyřnásobně?“ zkusil to Whitaker znovu.

Harrisová poté rozladěně zopakovala své prvotní vyjádření, že aktuálně se po zásahu administrativy čísla zmenšují. „A dnešní čísla... díky tomu, co jsme udělali, jsme omezili tok nelegální imigrace, omezili jsme tok fentanylu, ale potřebujeme, aby Kongres jednal,“ vykroutila se Harrisová.

Pokud jde o válku na Blízkém východě, Harrisová byla dotázána, zda USA vůbec mají vliv na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který přijal miliardy dolarů americké pomoci, ale zdá se, že ignoruje výzvy Washingtonu k příměří.

„Práce, kterou diplomaticky vykonáváme s vedením Izraele, je neustálým úsilím o vyjasnění našich zásad,“ prohlásila Harrisová v odpovědi, kterou nikdo nechápe.

Whitaker opět naléhal: „Ale zdá se, že premiér Netanjahu neposlouchá?“

„Nepřestaneme usilovat o to, co je nezbytné, aby Spojené státy jasně vyjádřily svůj postoj k nutnosti ukončit tuto válku,“ dodala kandidátka Demokratické strany.

Když se Whitaker rozpačitě přesunul k ekonomice, Harrisová opět nabídla jen fráze. „Můj plán je o tom investovat do malých podniků, investovat do střední třídy a posílit americkou ekonomiku,“ řekla. „Malé podniky jsou součástí páteře americké ekonomiky,“ zopakovala.

Na otázku, jak by Spojené státy mohly financovat tyto její plány s výdaji v hodnotě bilionu dolarů, odpověděla, že donutí bohaté, aby „zaplatili svůj spravedlivý podíl“.

Whitaker se proto doptal, jak by toto Harrisová prosadila v Kongresu? „Nemůžu si dovolit být krátkozraká... Jsem státní úředník, ale také kapitalista,“ vůbec otázku nezodpověděla Harrisová. Ta nedokázala reagovat ani na dotazy ohledně její nominace, která přišla bez řádných primárek, a tak je de facto nedemokratická. „Jsem vděčná, že se prezident Biden zachoval ve prospěch země a že jsem dostala nominaci a budu nadále hájit demokracii,“ prohlásila Harrisová.

Vedoucí její kampaně si uvědomují, že většina Američanů nemá pocit, že by Harrisovou znala nebo jí mohla důvěřovat. Proto je nyní její tým v akci, kterou nazývá „mediální blesková kampaň“ a objíždí řadu rozhovorů nebo i podcastů na různá témata. Když ji však konfrontuje seriózní novinář, který jí klade seriózní otázky, roztaje.

To je Harrisové ohromná slabina jako politického kandidáta. Umí mluvit v naučených hláškách a manažerských heslech o „řešeních, nikoli problémech“, ale v podstatných otázkách nedokáže nabídnout žádné skutečné řešení.

Několik hodin před odvysíláním rozhovoru v pořadu 60 minut se sázkové kurzy vyhouply ve prospěch Donalda Trumpa. Sázkaři pochopili, že čím více voliči Harrisovou vidí, tím méně jí rozumí, a to je problém, který se v posledních třech týdnech její kampaně může jen zhoršovat. Mnozí komentátoři dokonce mluví o „konci její kampaně.“

„Kamala je v pořadu 60 Minutes konfrontována s otázkou, zda bylo chybou, že za jejího působení vzrostl počet nelegálních přistěhovalců čtyřnásobně. Třikrát se jí na to zeptal a ona odpovídala nesmyslně. Tímto rozhovorem její kampaň končí,“ uvedl Clay Travis.

Kamala is confronted by 60 Minutes on if allowing illegal immigration to quadruple on her watch was a mistake. Gets asked three times, responds with nonsense. This interview is ending her campaign: pic.twitter.com/VUlYFczisw — Clay Travis (@ClayTravis) October 8, 2024

„CBS uvádí fakta o Kamale: V podstatě vám byla nominace předána. Žádné primárky, žádné hlasování. Takhle náš systém neměl fungovat... Lidé ani nevědí, kdo jste. A Harrisová tápe v odpovědích. Tohle je konec její kampaně,“ přidal se Tim Young.

CBS hits Kamala with facts: You were basically handed the nomination. No primary process. No votes. That's not how our system was intended to work...



People don't even know who you are.



She flounders with responses.



This is the end of her campaign.pic.twitter.com/JcoPfhDOxK — Tim Young (@TimRunsHisMouth) October 8, 2024

A souhlasí také další komentátor Benny Johnson. „Nemůžu uvěřit, že to říkám. 60 minut právě ukončilo kampaň Kamaly Harrisové. Tohle je nesnesitelné,“ uvedl po zhlédnutí rozhovoru.

I can’t believe I’m saying this.



60 Minutes just ended Kamala Harris’ campaign



This is excruciating



pic.twitter.com/TPNNSA4M3G — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 8, 2024

