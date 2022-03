„To budeme ty lidi střílet na hranicích, když se naplní kapacity?!“ U Moravce to vřelo. A hodně

Ruská invaze na Ukrajinu trvá už 18 dní; u Moravce kvůli ní bylo pořádně dusno. „Pokud by se ruské tanky rozjely, tak dojedou až do Berlína, protože je nemá kdo zastavit!“ hřímal před kamerami místopředseda SPD Radim Fiala. A volal po změně struktury české armády. Exministryně financí Alena Schillerová (ANO) i sněmovní matador Marek Benda (ODS) zdůraznili, že Česko musí především zůstat součástí NATO. Došlo i na ukrajinské uprchlíky. A tady Benda nad R. Fialou vypěnil.

Ve druhé hodině Otázek Václava Moravce se střetli exministryně financí Alena Schillerová (ANO), místopředseda SPD Radim Fiala a sněmovní matador Marek Benda (ODS).

Hned v úvodu se hosté shodli, že podpoří vyslání českých vojáků na Slovensko, kde mají posílit ostrahu slovensko-ukrajinské hranice.

Schillerová dala najevo, že podpoří vyslání českých vojáků na Slovensko. „My jsme podpořili ‚lex Ukrajina‘ v pátek. Já si nemyslím, že to musím opakovat. Ale nečekám, že se postavíme proti (vyslání vojáků na Slovensko),“ připomněl Benda.

„I my podpoříme vyslání českých vojáků na Slovensko,“ oznámil Radim Fiala s tím, že SPD by hlasovala PRO pokaždé, pokud by žádal o pomoc kdokoliv ze zemí z Visegrádské čtyřky.

A tady do toho skočil Benda. „Já bych řekl, že pomůžeme komukoli z NATO, pokud o to požádá, protože my jsme součástí této Severoatlantické aliance. V4 není obranná aliance,“ vymezil se proti Radimu Fialovi.

Fotogalerie: - Před KACPU

A Fiala ukázal, že se chce na českou obranu dívat jinak. „My bychom chtěli bránit Českou republiku a české občany,“ uvedl Fiala s tím, že se musí změnit struktura české armády, aby byla primárně schopna bránit české území.

Schillerová se tady shodla s Bendou. „Ale my nikdy nebudeme schopni být plně obranyschopnou zemí, protože na to nemáme kapacity. Musíme plnit své závazky v Alianci, to je splněno i s tím rozpočtem a musíme zůstat součástí Aliance,“ volala ve studiu Schillerová

„Pokud by se ruské tanky rozjely, tak dojedou až do Berlína, protože je nemá kdo zastavit, my na to nemáme armádu!“ hřímal v odpovědi Radim Fiala.

Schillerová s Bendou mu svorně sdělili, že by ruské tanky zastavily jednotky NATO, včetně jednotek polské armády.

Hosté se shodli i na tom, že je třeba pomáhat ukrajinským válečným uprchlíkům, ale Fiala jedním dechem dodal, že Česko má omezené kapacity a vláda podle něj musí říct, kolik uprchlíků Česko zvládne přijmout, aby nedošlo např. k rozkývání českého zdravotnického systému. „Vy nám musíte říct to číslo,“ žádal R. Fiala.

A tady Benda vypěnil: „My jsme teď v té krizi 14 dní. A kdyby se to číslo stanovilo a naplnilo, tak co budeme dělat? To zavřeme hranice? To ty lidi budeme střílet, když se pokusí překročit naše hranice? ... Lidi, kteří prchají z války, to jsou matky s dětma a ty sem prostě musíme být schopni integrovat!“ zahřměl sněmovní matador z ODS.

Může se podle něj stát, že ukrajinské děti se budou učit mimo školy, pokud ve třídách nebude dost místa, tak se budou učit třeba v sokolovně, ale tak či tak jim budeme muset pomoct.

„A nebude to zadarmo. Nemysleme si, že si na všechno můžeme půjčit. Ale chceme-li pomáhat zemi, která válčí za nás... Já vím, že oni válčí primárně za své domovy, ale pokud je ten Rus přejede, tak bude na slovenských hranicích, a to v ještě nedávné době byly hranice tohoto státu. My Ukrajině musíme pomoct, a nebude to zadarmo. Zvykněme si na to, že ty věci nejsou zadarmo!“ hřímal Benda.

„Samozřejmě musíme pomoct Ukrajině, ale vedle toho mají problémy i naši lidé,“ ozvala se Schillerová

Moravec pak položil na stůl průzkum, který ukázal, že v čase války na Ukrajině posiluje vládní koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09.

Mimo Poslaneckou sněmovnu by zůstala Přísaha Roberta Šlachty se 3,5 procenty, ČSSD se 3 procenty i KSČM s 2 procenty hlasů.

Analytik Pavel Ranocha upozornil, že vládě Petra Fialy pomohlo, že zareagovala jasně a rychle. „Pokud se podíváme, odkud především ODS ty hlasy získává, tak je to od STAN, od Pirátů, ale také od hnutí ANO,“ poznamenal.

Když znovu dostala slovo Schillerová, upozornila, že vláda Petra Fialy teď stojí na křižovatce, podobně jako na ní stála vláda Andreje Babiše (ANO) – a bude se muset rozhodnout, zda chce lidem pomoct, jak to udělala Babišova vláda, nebo zda bude trvat na svých škrtech.

Benda nad Schillerovou kroutil hlavou. „Peníze nerostou na stromech. Vy jste rozfrcali úplně všechno v tomhle státě,“ nešetřil exministryni financí.

Ale ta se nenechala zastavit. Zdůraznila, že zrušení povinnosti přimíchávat biosložky do paliv znamená, že to musíme nahradit tou ropou. A 60 procent ropy teď bereme z Ruska.

Fiala poznamenal, že je opravdu třeba pomoct českým lidem. „Dokážete si představit, jak to ti senioři budou platit, až jim přijdou účty příští rok? My se bojíme toho, aby si ti senioři z rodinných domů nesháněli kamínka a nechodili do lesa na dřevo. To je to, čeho my se bojíme,“ zaznělo od Radima Fialy.

Tady Benda kontroval, že v tom nehraje roli zdaleka jen válka, ale také evropský Green Deal, který se musí změnit a musí vyřadit zemní plyn jako tranzitní zdroj. Ostře se vymezil také proti odpouštění daní u paliv. „Pokud bychom snížili DPH u paliv, tak co se stane? Podívejte se, co se děje v Maďarsku. Tam lidé přijeli k pumpám a benzín vykoupili. A pokud bychom to udělali my, tak do tří dnů máme vykoupeno,“ upozornil Benda.

