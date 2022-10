„To jsem neřekl!“ vyskočil premiér Fiala ve studiu. Po vysílání padl do židle: Ten výrok zazněl, omlouvám se

reklama

Předsedu vlády Fialu zpovídal moderátor Rey Koranteng a hned na úvod se zeptal, zda už premiérovi přišlo vyúčtování za energie. A Fiala prozradil, že konečné vyúčtování dostane později, ale jak u elektřiny, tak u plynu platí vyšší zálohu. Bydlí prý ve vícegeneračním rodinném domku a vidí, že u plynu záloha vzrostla asi o deset tisíc.

„A tady už se projevují ta opatření, která naše vláda udělala. U elektřiny už máme tu informaci, že bude fungovat úsporný tarif, tedy bude minus 3 500 na elektřinu, které zaplatí stát. A u plynu začne fungovat zastropování,“ uvedl Fiala.

Prozradil také, že i on šetří energiemi. Ne proto, že by mu plat nestačil na pokrytí životních nákladů, ale protože si uvědomuje, že je třeba být solidární a svým odpovědným chováním i touto cestou pomoci druhým. Mluvil o tom prý i se svou maminkou.

„Ta mě třeba radostně říkala, že do konce roku už nebude platit zálohy za elektřinu, protože už funguje ten úsporný tarif. A takhle je to u více lidí. To je obrovská pomoc pro seniory,“ zdůraznil.

Konstatoval, že zastropování cen silové elektřiny a plynu pomůže domácnostem i veřejnému sektoru. „Pomůže to veřejnému sektoru včetně sportovních klubů, nemocnicím, školám a dalším a dalším a pomůže to také drobným a středním podnikatelům. To je nesmírně důležité. Máme i způsob, jak pomoci velkým firmám, přes dočasný krizový rámec. Máme připravených třicet miliard. Takže v tom nikoho nenecháme,“ oznamoval Fiala.

Uvedl, že vláda zastropováním cen může garantovat ceny energií pro příští rok a teď pracuje na tom, aby se podařilo situaci vyřešit i pro další roky, protože důsledky války, která se vede nedaleko od nás, budeme pociťovat ještě nějaký čas.

Koranteng změnil téma a vytáhl Fialův citát pro Deník N, kde hovořil o homosexuálech jako o lidech, kteří vyznávají určitý životní styl. Proti tomu Koranteng postavil slova z LGBT komunity, že nejde o žádný odlišný životní styl, ale o to, s čím se člověk narodí.

A Fiala se hned ozval. „To jsem neřekl!“

„Byl jste tak citován,“ pokračoval Koranteng. „I když jste to možná tak nemyslel,“ dodal.

A Fiala se znovu ohradil.

„Bavme se o konkrétních věcech a o výrocích, které jsem skutečně řekl. A to budu rád vysvětlovat. Takovýto výrok si od sebe vůbec nepamatuji a pochybuji, že jsem jej někdy použil,“ uvedl předseda vlády.

Jedním dechem dodal, že se nikdy netajil tím, že nechce registrované partnerství stavět na roveň partnerství, ale zároveň se netajil ani tím, že nemá nic proti posílení práv lidí žijících v registrovaném partnerství. „Ale z mých hodnotových priorit, protože jsem věřící člověk, vyplývá, že by se institut manželství neměl posouvat tímto směrem. A to je všechno. A to je to jediné. A navíc, já jsem demokrat, takže když tyto moje představy budou menšinové, tak to budu respektovat. Ale i já mám právo vyjadřovat svůj názor,“ uvedl premiér.

„Ale prosím, nesměšujme to s tím, co se stalo v Bratislavě, to jsem jasně odsoudil,“ doplnil k tématu.

Jenže po vysílání se na sociální síti Facebook omlouval.

„Když člověk udělá chybu, je třeba to přiznat. Dnes jsem v TV Nova popřel výrok, jenž opravdu zazněl v rozhovoru pro Deník N. Důvod je jednoduchý: opravdu jsem si nevzpomněl na tuto konkrétní formulaci, navíc prezentovanou vytrženě bez celkového širokého kontextu daného rozhovoru, takže mi nepřišla ani přesná, ani adekvátní. Upozornili mne na to až následně moji spolupracovníci. Omlouvám se tedy divákům TV Nova i čtenářům Deníku N,“ napsal předseda vlády na Facebooku.

Poté premiér věnoval pozornost státnímu rozpočtu a upozornil, že válka na Ukrajině nese i pro Česko své náklady.

„A já prostě odmítám škrtat za každou cenu a nechat společnost vykrvácet. To ani nejde. My opravdu šetříme každou korunu, snažíme se, aby ten rozpočet byl co nejvíc realistický, ale současně v této těžké situaci musíme pomoci lidem,“ pravil Fiala.

Přislíbil, že jeho vláda splní i jeden předvolební slib.

„My opravdu budeme dělat to, co jsme slíbili, my nebudeme zvyšovat daně,“ prohlásil.

Válečná daň, kterou chystá, je jen dočasná a jinak nedojde ke zvýšení daní živnostníkům ani domácnostem, ani daně z přidané hodnoty.

A kde tedy vezme peníze?

Fiala si prý slibuje příjmy od oné válečné daně a něco i od vyššího výběru daní v důsledku vyšší inflace.

„A my prostě musíme udělat štíhlejší stát. Pracujeme na antibyrokratickém balíčku, jeden jsme už předložili,“ vysvětloval Fiala s tím, že mu jde o snížení byrokracie občanům i živnostníkům. Ale z hlavy nedokázal říct, kolik přesně tím státní rozpočet ušetří. Občanům ale znovu slíbil, že vláda i v tomto obtížném čase dodrží svůj slib a bude hledat cesty, jak stabilizovat české veřejné finance.

