„To nedovolím.“ Dánská premiérka křičí na Orbána. K tomu zlá čísla z ČR

Viktor Orbán, šéf maďarské vlády, se vyjádřil k výsledku českých voleb.
„Střední Evropa se drží a znovu a znovu se staví na nohy. Zde stále vědí, že pokud je křesťanství ztraceno, je pryč i vlast. Víte, že jsou věci, o kterých nemůžete žertovat, nemůžete riskovat, nemůžete s nimi experimentovat. Migrace, výchova dětí, rodiny, národní suverenita. Češi šli k volbám a výsledky voleb ukazují, že situaci vnímají,“ poznamenal Orbán na videu, které koluje i na sociálních sítích.
Orbán v této souvislosti zdůraznil, že je rád, že se po proběhlých volbách v České republice bude moct spolehnout na dalšího spojence ve střetech s Bruselem.
In Central Europe, we still know what matters: faith, family, sovereignty. The Czech people have chosen wisely. Their victory strengthens every patriot in Europe! ?????????? pic.twitter.com/sl70skLkIN— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 6, 2025
Orbán se kupříkladu staví proti členství Ukrajiny v EU a ani české hnutí Svoboda a přímá demokracie, potenciální koaliční partner v nové vládě Andreje Babiše, členství Ukrajiny v EU neschvaluje.
Agentura Reuters upozornila, že Ukrajina bude mít vstup do EU velmi komplikovaný i bez toho, jak se na členství této země v EU dívá maďarský premiér. Vysocí představitelé EU už totiž vládě v Kyjevě dali najevo, že před vstupem do EU čeká celou Ukrajinu ještě velký kus práce.
Jasnou zprávu, tentokrát z dánské Kodaně, však dostal i Viktor Orbán.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová, jejíž země předsedá EU do konce prosince, ve čtvrtek v Kodani prohlásila, že Ukrajina a EU mohou pokračovat v práci na reformách, které Kyjevu pomohou připravit se na členství. „Nedovolím jedné zemi a rozhodně nedovolím Viktoru Orbánovi, aby rozhodoval o celé evropské budoucnosti,“ řekla.
Evropští představitelé říkají, že věří, že Ukrajina nakonec standardy dodrží, a že v ukrajinské společnosti existuje silné odhodlání pokračovat.
Průzkum Eurobarometru zveřejněný v září zjistil, že 52 % občanů EU podporuje vstup Ukrajiny za předpokladu, že splní všechny podmínky členství. 41 % dotázaných je proti. Agentura Reuters v souvislosti s Českou republikou upozornila, že podle stejného průzkumu podporuje vstup Ukrajiny do EU jen 28 procent Čechů.
Vítězství Andreje Babiše ve volbách přivítala také někdejší kandidátka Alternativy pro Německo na post kancléřky Alice Weidelová.
„Gratuluji Andreji Babišovi k jeho ohromnému úspěchu v českých parlamentních volbách. Gratulujeme také našim partnerům, SPD a předsedovi strany Tomiu Okamurovi, kteří budou hrát důležitou roli. Evropa je v pohybu!“ napsala na sociální síti X. Také AfD se staví ke členství Ukrajiny v EU kriticky.
Herzlichen Glückwunsch an @AndrejBabis zum fulminanten Erfolg bei den Parlamentswahlen in Tschechien. Gratulation auch an unsere Partner SPD und Parteichef Tomio Okamura, denen eine wichtige Rolle zukommen wird. Europa ist im Aufbruch! pic.twitter.com/lTnJELOUXd— Alice Weidel (@Alice_Weidel) October 5, 2025
