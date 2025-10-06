„To nedovolím.“ Dánská premiérka křičí na Orbána. K tomu zlá čísla z ČR

06.10.2025 16:16 | Monitoring

Maďarský premiér Viktor Orbán po českých volbách promluvil. Volby v České republice podle jeho názoru ukázaly, že Středoevropané stále vědí, co je opravdu důležité. Rodina i národní suverenita. Jeden vzkaz přišel také z Bruselu. Vzkaz Ukrajině. Na stole leží důležitý průzkum.

Foto: Repro: X
Popisek: Maďarský premiér Viktor Orbán během projevu při příležitosti 177. výročí maďarské revoluce a války za nezávislost

Viktor Orbán, šéf maďarské vlády, se vyjádřil k výsledku českých voleb.

„Střední Evropa se drží a znovu a znovu se staví na nohy. Zde stále vědí, že pokud je křesťanství ztraceno, je pryč i vlast. Víte, že jsou věci, o kterých nemůžete žertovat, nemůžete riskovat, nemůžete s nimi experimentovat. Migrace, výchova dětí, rodiny, národní suverenita. Češi šli k volbám a výsledky voleb ukazují, že situaci vnímají,“ poznamenal Orbán na videu, které koluje i na sociálních sítích.

Orbán v této souvislosti zdůraznil, že je rád, že se po proběhlých volbách v České republice bude moct spolehnout na dalšího spojence ve střetech s Bruselem.

 

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Orbán se kupříkladu staví proti členství Ukrajiny v EU a ani české hnutí Svoboda a přímá demokracie, potenciální koaliční partner v nové vládě Andreje Babiše, členství Ukrajiny v EU neschvaluje.

Agentura Reuters upozornila, že Ukrajina bude mít vstup do EU velmi komplikovaný i bez toho, jak se na členství této země v EU dívá maďarský premiér. Vysocí představitelé EU už totiž vládě v Kyjevě dali najevo, že před vstupem do EU čeká celou Ukrajinu ještě velký kus práce.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

5%
78%
13%
4%
hlasovalo: 2092 lidí
EU „nemůže přijmout nový členský stát, který ve skutečnosti na 100 procent nedodržuje zásady právního státu“, řekla komisařka EU pro rozšíření Marta Kosová v rozhovoru pro agenturu Reuters na Ukrajině.

Jasnou zprávu, tentokrát z dánské Kodaně, však dostal i Viktor Orbán.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová, jejíž země předsedá EU do konce prosince, ve čtvrtek v Kodani prohlásila, že Ukrajina a EU mohou pokračovat v práci na reformách, které Kyjevu pomohou připravit se na členství. „Nedovolím jedné zemi a rozhodně nedovolím Viktoru Orbánovi, aby rozhodoval o celé evropské budoucnosti,“ řekla.

Evropští představitelé říkají, že věří, že Ukrajina nakonec standardy dodrží, a že v ukrajinské společnosti existuje silné odhodlání pokračovat.

Průzkum Eurobarometru zveřejněný v září zjistil, že 52 % občanů EU podporuje vstup Ukrajiny za předpokladu, že splní všechny podmínky členství. 41 % dotázaných je proti. Agentura Reuters v souvislosti s Českou republikou upozornila, že podle stejného průzkumu podporuje vstup Ukrajiny do EU jen 28 procent Čechů.

Vítězství Andreje Babiše ve volbách přivítala také někdejší kandidátka Alternativy pro Německo na post kancléřky Alice Weidelová.

„Gratuluji Andreji Babišovi k jeho ohromnému úspěchu v českých parlamentních volbách. Gratulujeme také našim partnerům, SPD a předsedovi strany Tomiu Okamurovi, kteří budou hrát důležitou roli. Evropa je v pohybu!“ napsala na sociální síti X. Také AfD se staví ke členství Ukrajiny v EU kriticky.

 

 

Psali jsme:

Hřib (Piráti): Máme silný klub, který okamžitě začne prosazovat náš program
Strašné dny šlechtice Lobkowicze po volbách vrcholí
Stanjura (ODS): K rozhodnutí voličů se stavím čelem
MZV: Češi poprvé volili ze zahraničí korespondenčně

 

Zdroje:

autor: Miloš Polák

Návrat Ukrajinců

Jste pro, aby se boje schopní muži vraceli na Ukrajinu, aby bránili svou zem na místo toho, abychom jim poskytovali azyl?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

