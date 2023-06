„To vy, vy nás do toho vtahujete.“ Takáč šel v ČT proti Válkové. Neměl to snadné

MONITORING Piráti dnes hlasují o tom, zda setrvání Pavla Blažka z ODS ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát. Ještě před tím, než hlasování v online anketě dnes večer skončilo, řekla poslankyně za hnutí ANO a někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková, že na na názoru Pirátů nesejde. „Bude důležité, co ministr udělal, nebo neudělal. A nějaké hlasování Pirátů by tohle určitě nemělo ovlivnit,“ mávla rukou nad stranou, kterou prý často nazývají „neomarxistická“. Zatím nevidí důvod, aby Blažek v pozici ministra skončil. S moderátorem Takáčem se přela ohledně negativně zabarvených informací z médií, právě ty podle ní nutí politiky, aby se víc zajímali a chtěli po ministru Blažkovi odpovědi na nejasné otázky v různých kauzách.

Hlasování Pirátské strany o ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi z ODS, které skončí v pondělí ve 20 hodin, iniciovala europoslankyně Markéta Gregorová. U Pirátů se diskutuje o tom, že si ministr Blažek neoprávněně opatřuje informace z policejních spisů a státních zástupců či soudců se nevhodně ptá na různé detaily z vyšetřování. Ministr Blažek se proti tomu brání slovy, že vše dělá tak, jak říká zákon.

Helena Válková se v pořadu Interview ČT24 vyjádřila k tomu, jak jsou nastaveny pravomoci ministra spravedlnosti ve vztahu k nějakému běžícímu trestnímu řízení. „Ty pravomoci nejsou nastaveny vůbec v tom smyslu, že by mohl uplatnit jakoukoli žádost o vhled do té živé kauzy. Může se ptát, ale musí se ptát velmi opatrně, maximálně když se na něj obrátí někdo jako já jako poslankyně a budu ho interpelovat, jak je to možné, že se něco děje,“ uvedla bývalá šéfka české justice.

Sama Blažka interpelovala ohledně případu nejmenované státní zástupkyně. „Podle toho, co jsem si přečetla z veřejně dostupných zdrojů i vašich, se mi zdálo divné, že tam byly takové zvláštní kroky, že třeba nepostupovala k pokynům nadřízených státních zástupců včas spisy. Pak se můžete zeptat, zda o tom ví a zda je v této věci ministr lépe informován a může něco sdělit,“ uvedla Válková.

Válková zdůraznila, že k tomu politiky nutí způsob, jakým média informují: „Vy nás do toho vtahujete, pane redaktore, protože právě vy to publikujete a publikujete to většinou s nějakým takovým negativním pozadím, ‚jak je to možné, že rozhodl takhle soud‘,“ hájila se Válková.

Takáč namítl, že přesně to mají média dělat, od toho tu jsou. „No právě, a od toho občané dávají důvěru těm, kteří je zastupují, aby když se něco takového dočtou, tak se toho ministra nemohou přímo zeptat. Na mě se obrátili občané v několika případech, kdy se jim zdálo právě z informací, které vy jste sdělili, podivné, co se to tedy děje a že by se tomu snad měl ministr spravedlnosti vyjádřit,“ vysvětlovala poslankyně hnutí ANO.

„Já se ptala velmi opatrně, nesmíte se ptát na konkrétní informace ze spisu, ale na to, jestli je ten postup, který byl kritizovaný médii, protože jiné zdroje logicky nemáte, tak jestli o něm pan ministr ví a sleduje, co se mu děje v soustavě státního zastupitelství,“ doplnila Válková.

Následující reakce ministra je následující: „Předpokládám, že si pozve toho nadřízeného té konkrétní státní zástupkyně a řekne: ‚Je pravda, co píší média? Že když jste státní zástupkyni žádal, aby vám postoupila spis, ona vám ho nepostoupila?‘ Tak to může. Všimněte si, že se netáže na vlastní věcnou stránku toho případu, táže se, jestli se dodržela procesní pravidla a jestli se státní zástupci chovali důstojně, předvídatelně, kompetentně, aby nebyla snižována důvěra v justici,“ zdůraznila.

„Čili v tomto případě, když o tom publikujete a není to zrovna pozitivní, tak ten ministr spravedlnosti by buď měl hájit toho svého státního zástupce, nebo říct ‚nebojte se, dělá se v tom prověrka a s výsledky prověrky vás seznámím‘. Pokud by ministr řekl, že vše bylo v pořádku, ale vy jste mě o tom negativně informovali a uvedli jste mě, posluchače, v omyl, tak bych současně řekla, že by bylo dobré upozornit média. Takže asi bych vás upozornila, třeba přes Českou justici nebo přes médium, které by bylo vstřícné, že ta informace není pravdivá. A vy byste si s tím už museli poradit,“ řekla Válková moderátorovi, ten se nad slovy „vstřícné médium“ pousmál, Válková pak svá slova změnila na „konstruktivní médium“.

Je podle Válkové správné, aby se ministr spravedlnosti tázal takto ve věcech, které se dotýkají jeho domovské politické strany a které se případně dotýkají i jeho osobně? „Kdyby to byla kauza, která se týká bezprostředně šetření nebo stíhání nebo i při podávání vysvětlení, než se zahájí trestní stíhání, tak by to v pořádku nebylo, pokud by se zeptal konkrétního, třeba v tomto případě policisty, jestli v této věci už se učinil nějaký úkon,“ uvedla Válková, že v takovém případě by ministr mohl, byť nepřímo, zasáhnout. „Stejně jako každý jiný občan musí čekat, až jej policejní orgán vyzve...,“ řekla.

Následně pak uvedla: „Opatrný ministr spravedlnosti se nikdy na svoji kauzu neptá, nechá ji plynout. Pokud to pan ministr Blažek učinil, učinil dobře. Pokud to neučinil, tak teď například čelí hlasování Pirátské strany... Já nevím, co udělal, ale v každém případě je překvapivé, že o tom Piráti, taková malá revoluční strana, my ji nazýváme někdy neomarxistickou, což je s nadsázkou, tak oni vždy mají určité představy, jak by měla vypadat spravedlnost, jak by měly vypadat protikorupční kroky, jaký ministr by teď měl a neměl zůstat, tady zvolili formu hlasování.

Tak uvidíme. Já si myslím, že stejně jako v ostatních případech na tom tak moc nesejde. Bude opravdu důležité, co ten ministr udělal, nebo neudělal. A nějaké hlasování Pirátů by tohle určitě nemělo v právním státě ovlivnit,“ míní.

Ať dopadne hlasování Pirátů jakkoli, podle Válkové by ministr spravedlnosti Blažek odejít ze své funkce na základě informací, které jsou veřejně dostupné, neměl. „Rozhodně to není důvod pro to, aby odešel. A to jsem opoziční poslankyně, takže bych měla volat po jeho krvi, to nedělám, protože sama mám tu zkušenost z minulosti, kdy po mé krvi volali několikrát. Správný ministr spravedlnosti, který chce dělat reformy, musí čelit určitému tlaku a záleží na tom, jak je silný. Já jsem také tenkrát měla vydržet a nerezignovat,“ sdělila Válková.

„V každém případě si myslím, že toto není důvod k rezignaci, pokud se samozřejmě nepotvrdí, že chtěl ve své věci nahlédnout třeba do spisu nebo něco ovlivnit, pak by takový ministr opravdu rezignovat měl,“ řekla Blažková, která odmítla, že by tato její umírněnost souvisela s velmi dobrými vztahy ODS a hnutí ANO v Brně.

