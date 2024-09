„Tohle přece říkají sv*ně, pane Foltýne.“ Ševčík usvědčuje plukovníka

Piráti se slovy Miroslava Ševčíka nechali vlákat do pasti dobře honorovaných míst po volebním podrazu, který na ně ušili „STÁNkaři“ vedení ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Podle Ševčíka ale Piráti „až na výjimky“ nic neumí, jako příklad neumětelství uvádí bývalého pražského primátora a dnes radního pro dopravu Zdeňka Hřiba. „O digitalizaci ani nemluvě. S jejich jménem ‚Piráti‘ je spojena opravdu pouze destrukce. Tak, jak to piráti uměli.“ Jako příklad schopného člověka, který prošel Piráty, uvedl Ševčík právníka Ondřeje Dostála, který byl před několika lety nominantem pirátské strany na ministra zdravotnictví, ale později oblékl dres hnutí STAČILO! Kateřiny Konečné a letos se za toto hnutí stal europoslancem. „Ti, co něco umějí, už od Pirátů dávno odešli, nebo možná dokonce utekli,“ poznamenal Ševčík.

Miroslav Ševčík si povšiml, že Pirátům po odchodu z vlády zřejmě ubyde placených míst. Poznamenal, že tady by jim mohl vypomoci nově jmenovaný eurokomisař Jozef Síkela (STAN), který bude mít pod palcem velký úřednický aparát. „Tak třeba pár stovek Pirátů, kteří odejdou ze svých postů, tam zaměstná. Ale nevím, jestli to bude na delší dobu, protože aspoň doufám, že STÁNkaři nebudou u příští vlády a že možná (Síkela) bude muset zabezpečovat po příštích volbách místa pro ně,“ dodal.

„Pokud bych měl mluvit o vládě, musel bych, přátelé, hovořit pouze o vládě národní zkázy. Vláda, která vytvořila nejvyšší zadlužení historie za tři roky svého působení, vytvořila skoro jeden bilion korun dluhu, což je třetina celkového dluhu, který byl vytvořen za téměř pětatřicet let,“ vypočítal Ševčík, který vládu Petra Fialy označil opakovaně za „vládu národní zkázy“.

Ekonom Ševčík se poté zastavil u otázky válečných konfliktů ve světě. Ocitoval slova prezidenta České republiky generála Petra Pavla o situaci na Ukrajině. Český prezident před týdnem v rozhovoru pro New York Times uvedl, že Ukrajina musí být ohledně svých územnich cílů realistická. „Prosím pana Foltýna, aby to nepovažoval za dezinformaci,“ řekl Ševčík, než se pustil do citace prezidenta Pavla z amerického deníku. „Nejpravděpodobnějším výsledkem války bude, (…) že část ukrajinského území bude pod ruskou okupací, dočasně,“ řekl před týdnem Pavel.

Po přečtení výroků prezidenta Petra Pavla se Ševčík vrátil k osobě vládního koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna. „Pane Foltýne, sakra, není to charakteristické pro lidi, které jste nazval před pár týdny sviněmi? To je opravdu záležitost, která se asi trochu mění, a ti lidé, kteří to říkají od prvopočátku, od profesora Druláka počínaje, a koneckonců i mnou konče, najednou dostávají za pravdu,“ řekl český ekonom. Připomněl také slova komentátora Ivana Hoffmana z jeho pravidelné rubriky v ParlamentníchListech.cz o tom, že rozdíl mezi konspirační teorií a pravdou bývá v některých případech jen několik týdnů, maximálně měsíců. Ševčík vyzval občany, aby se zamysleli nad tím, co a jak jim sdělují média hlavního proudu. Naopak pochválil ParlamentníListy.cz a Echo24.cz.

Co se týče budoucnosti vlády, Miroslav Ševčík by považoval za nejlepší, kdyby rovnou skončila. „Kdyby tato vláda mohla skončit už včera, stejně bylo pozdě,“ řekl. Podle Ševčíka se jedná o vládu, která upřednostňuje cizí zájmy před zájmy českých občanů, domácností, firem i státu. „Vláda, během jejíhož účinkování, ani nejde říct fungování, protože nefunguje, se desetitisícům domácností, statisícům občanů, snížila životní úroveň. Vláda, která bude navždy spojována s nejdelším obdobím poklesu reálných mezd. Celých devět čtvrtletí, tedy více než dva roky v kuse, klesaly reálné mzdy. To tu v historii České republiky ještě nebylo,“ připomněl Ševčík výsledek Fialovy vlády.

Závěrem se vrátil k osobě ministra zahraničí Jana Lipavského. Podivil se nad tím, že Fialova vláda chce Lipavského ponechat na ministerstvu zahraničí „za každou cenu“ i přes to, že Piráti z vlády odcházejí. Připomněl, že proti jmenování Lipavského se stavěl už prezident Miloš Zeman a uvedl, že podle něj je Lipavský ministrem zahraničí jen „omylem“.

