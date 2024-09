„Trollí letka. Teď začnou hysterčit.“ Zahradil sleduje, kdo uráží české voliče

Stejně jako před čtyřmi lety vyhrálo hnutí ANO krajské volby v deseti ze třinácti krajů. V Moravskoslezském a Karlovarském kraji získalo dokonce nadpoloviční většinu hlasů. V Jihočeském, Jihomoravském a Libereckém kraji zvítězily vládní strany v čele s dosavadními hejtmany.

Podobně jako premiér a šéf občanských demokratů Petr Fiala si někteří novináři, politici a lidé z kulturní obce nechtějí připustit prohru vlády. Někdejší europoslanec Jan Zahradil si této skutečnosti povšiml na sociálních sítích a podle jeho vyjádření tito jedinci odmítají vidět nepříjemnou realitu, nemístné mu přijdou i nadávky na české voliče. „Pozoruhodné, jak dominantní bublina českého X, zejména její pražská odnož, opět nechápe vůbec nic. Volič je podle nich charakterově vadný, intelektuálně líný, morálně zkažený, hodnotově dezorientovaný, ovlivněný dezinformacemi, podléhající populismu. Prostě vyměnit voliče,“ komentuje některé z reakcí, které se objevily na platformě X.

Několik konkrétních přesdílel na svém profilu.

Například komentátor Tomáš Etzler se opřel do nízkého IQ českých občanů: „Podle dostupných výzkumů, 25–28 % obyvatel ČR má IQ pod 90, což se klasifikuje jako intelektový podprůměr až retardace. No a pak jsou tady ty nebohé babičky a dědečkové, které ty hyeny jezdily oblbovat do domovů důchodců. Jiné vysvětlení nemám. Při účasti 30 % to dává smysl,“ ukázal, čím si vysvětluje prohru vlády v krajských volbách.

„Co dělal špatně pan Dominik Hašek a co dělala tak výborně paní Válková za stranu chcimírů?“ pozastavoval se také filmový režisér Jan Hřebejk nad komentáři typu: „Politici koalice to dělali špatně a voliči jim to právem spočítali.“ „Tak proti naprosté většině těch nejviditelnějších lídrů a lídryň hnutí ANO je Dominik Hašek Albert Einstein,“ dodal Hřebejk následně v diskusi pod svým příspěvkem.

„Toto předvede národ, který má šesté nejlevnější potraviny v EU a hejtmany schopné tak, že si nezaslouží, že většina těch, co je sundala, ani neznala jejich jméno. Stejně jako to, které zvolili. Odmítám, že za to může Fiala. Může za to přirozená lidská debilita a omezenost,“ soptil řeporyjský starosta ODS Pavel Novotný nad výsledky krajských voleb.

K jejich vyjádřením Jan Zahradil posměšně dodal. „Tady pár příkladů za všechny. Samozřejmě úplně stejně kňučí trollí letka typu Jie, Poslední skaut, Jedlenka atd. A aktivisté jako ‚novinář‘ Moláček. Teď začnou hysterčit a tlačit na pilu tak, že tu vládu do roka definitivně zničí. Jejich zásah mimo vlastní bublinu je nula.“

A poukázal také na kritiku publicisty Petra Hlaváčka, který k vítězství ANO v krajských volbách napsal následující komentář: „Řecké slovo ‚porneia‘ znamená nečistotu či zvrhlost. V Česku opakovaně sledujeme bizarní politické porno, které má většina českých občanů evidentně v oblibě. Už si konečně připusťme, že tu nejsme svědky klasické soutěže stran a hnutí o prosazení různých pohledů na demokratické vládnutí. Řeči o lepší komunikaci, marketingu a nových osobnostech nepomůžou. Oč běží? Značné části obyvatelstva České republiky jsou demokracie, právní stát, tržní ekonomika či naše spolupráce v západních strukturách ukradené, jde o svár mezi křehkou demokracií a jakýmsi soft autoritářstvím ‚z vůle lidu‘. Andrej z Průhonic, čerstvý sedmdesátník, se už natřásá, že se příští rok stane staronovým českým soft porno premiérem. Obstojí česká demokracie tváří v tvář nečistotě a zvrhlosti? Stane se Česko definitivně porno republikou?“

Urážky českých voličů ale zaplnily i diskusi pod Zahradilovým příspěvkem. „Jene, volič samozřejmě, ve významném počtu, je charakterově vadný, líný intelektuálně i jinak, morálně zkažený, hodnotově dezorientovaný, ovlivněný dezinformacemi, podléhající populismu. Jinak by nevolil estábécké zloděje, komunisty bývalé i současné, existence všeho druhu,“ vyjádřil názor Pavel Jechort.

„No, to musí být skvělý pocit, že vy takový nejste. Charakterově rovný, intelektuálně bystrý, morálně pevný, hodnotově orientovaný, s dezinfem si na vás nepřijdou, populisty ženete bičem. Nezbývá než pogratulovat,“ odepsal Zahradil ironicky.

Bouři, kterou v české internetové obci výsledky krajských voleb vyvolaly, se věnoval i Zdeněk Zbořil. V rozhovoru pro ParlamentníListy uvedl, že Etzler, Hřebejk i Novotný si nechtějí přiznat, že na prohře mají také svůj podíl. „Charakteristickým omylem jsou názory některých ikon ODS a koaličních stran, mezi komentátory pánů Etzlera, Hřebejka a Novotného, kteří si dnes nechtějí připustit svůj podíl viny na jimi špatně stravitelném neúspěchu, a resuscitovali Epidemův paradox, že každý Kréťan je lhářem,“ uvedl Hřebejk.

