„Trumpa zavřou. Nechce válku. Jasné od 2016.“ Na Twitteru zaznělo, co jinde ne

Slavný americký moderátor a komentátor Tucker Carlson po svém konci na Fox News zakotvil na sociální síti Twitter, kde jeho pořady sledují miliony diváků. První epizoda jeho nové show má podle statistik Twitteru 117,3 milionu shlédnutí.

Druhá nejsledovanější je však jeho třetí epizoda (přes 90 milionů shlédnutí), která vyšla ve středu v noci a týká se důvodů, proč je Donald Trump ve Washingtonu tak neoblíbený a proč je taková snaha ho dostat za mříže. Carlson se trefuje do předstíraného překvapení a zděšení ze strany médií, že bývalý prezident byl zatčen a bude souzen. „Každý, kdo trochu dává pozor, věděl, že se to stane. Bylo to nevyhnutelné už od 16. února 2016. To byl den, kdy si Donald Trump znepřátelil nejmocnější organizaci v historii lidstva, tedy vládu USA,“ pravil komentátor.

Upozornil, že když je spor o dluhový strop, tak obě strany zaujmou pozice a začnou na sebe křičet. „Ale když se kongres rozhodne začít válku, a nezáleží na tom, jak hloupá, kontraproduktivní a naprosto vzdálená zájmům USA ta válka je, tak se lídři obou partají za ni postaví jako klauni v cirkuse a už tam zůstanou, někdy po celá desetiletí. Brání tu válku neúnavně, i přes všechny důkazy proti, dokud někdo nezazvoní na zvoneček, že už se končí,“ popsal Carlson.

A pokračoval: „Pak mohou přiznat, že to nebyl úplně nejlepší nápad. ‚Mysleli jsme to dobře, ale prostě to nevyšlo. Ale dobrá zpráva, hodně jsme se toho naučili.‘ Nakonec něco takového řeknou. Ale až potom, co emoce opadly a nepříjemné detaily se vytratily z kolektivní paměti. Je to omluva, která není vlastně omluvou, tím méně pak snahou to odčinit a přichází stejně pozdě na to, aby se něco změnilo.“

Americký komentátor a moderátor Tucker Carlson

„Ale do té doby nic jiného nedostanete. Do té doby není žádný odpor tolerován. To je první pravidlo Washingtonu. Ale Trump se ho z nějakého důvodu nedržel. Není odtud, takže ho možná neznal. Nebo mu to bylo jedno. Ale o 7,5 roku později můžeme přesně určit, kdy stálý Washington rozhodl, že Donald Trump má jít do vězení. Byla to debata republikánů v Jižní Karolíně,“ míní Carlson.

Naráží na Trumpova slova, že USA nikdy neměly zaútočit na Irák, protože to destabilizovalo celý Blízký východ. „Lhali. Řekli, že tam jsou zbraně hromadného ničení. Ale nebyly a oni to věděli, že tam žádné nejsou. Žádné zbraně hromadného ničení tam nebyly,“ řekl tehdy Donald Trump. Právě tato slova o lži prý zpečetila Trumpův osud, i když ke stejnému závěru dospěl nejeden republikánský volič sám, protože byla nepříjemná příliš mnoha lidem z obou stran. „Všichni to věděli a všichni lhali. A do posledního člověka nesnášeli Trumpa za to, že je odhalil,“ dodal Carlson.

Od té doby bylo jasné, že bude mít Trump s prosazením své politiky problémy. Ale zatímco někteří ve Washingtonu veřejně prohlašovali, že zastavit Trumpa je ten nejdůležitější cíl, jiní se mu snažili vlichotit do přízně, aby mohli jeho politiku převrátit zevnitř, vzpomínal komentátor a dodal, že ti, kdo Trumpovi podlézali nejvíce, ho nejvíce nenáviděli a nejvíce s ním nesouhlasili. Jmenoval například bývalého viceprezidenta Mikea Pence, bývalého ředitele CIA Mikea Pompea, bývalou velvyslankyni v OSN Nikki Haleyovou nebo senátora Lindseyho Grahama. „Všichni z Trumpa dělali vizionáře a génia, přesně do té doby než přišel o moc,“ shrnul Carlson a dodal, že pak se vrátili ke svým neokonzervativním cílům.

Obžaloba Trumpa je podle Carlsona směšná. Že měl doma tajné dokumenty? „Ve Washingtonu jsou i oběžníky o Svátku práce tajné. Protože všechno je tajné. Vláda tají více než miliardu dokumentů, většina z nich je nudná, naprosto zbytečná a nikoho neohrožuje,“ okomentoval obžalobu. „Kolik myslíte, že si Dick Cheney (americký viceprezident za Bushe jr. – pozn. red.) odnesl dokumentů, když řídil invazi do Iráku? Kolik z nich si přečetla jeho žena, která neměla prověrku? To se nikdy nedozvíme, u Cheneyho nehrozí, že by ho vyšetřovali nebo že by jeho asistentům někdo říkal, aby měli odposlech. Nikdy nebude obžalován, jasně že ne. Dick Cheney je neokonzervativec, Donald Trump není. Dick Cheney podporuje válku s Ruskem, Trump ne. To je ten rozdíl, zbytek je jenom snaha odvést pozornost,“ vysvětlil rozdíl.

Podle Carlsona není obžaloba Trumpa jenom politická, tedy že se Biden snaží zbavit politického rivala. Ale i ideologická, aby se lidé s Trumpovými názory nemohli dostat k moci. „Kritizujte naše války, budete diskvalifikován. Pokračujte v tom, pošleme vás do vězení,“ popsal tento princip. Tento vzkaz podle něho posílá celý Washington, tedy obě partaje.

Komentátor se ještě dotkl toho, že s tím, jak americká vláda utrácí historicky největší částky, tak by měli být Američané šťastní a spokojení. A jejich infrastruktura skvělá. Ale místo toho je řada Američanů závislá na drogách a americké silnice se rozpadají. Protože peníze jsou ve Washingtonu a okolí. Ale velká část šla také Zelenskému. „Ne proto, že byste pro to hlasovali,“ dodal Carlson a tvrdil, že všichni, od Bidena přes jeho spojence i odpůrce z řad republikánů, i televizní hlasatelé si myslí, že Ukrajina je důležitější než města v Americe. Akorát Donald Trump si to nemyslí. A proto ho podle komentátora chtějí zavřít.

Ep. 3 America's principles are at stake pic.twitter.com/eJNSUVvvqY — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 13, 2023

