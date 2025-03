„Ukrajina Trumpa ani nezajímá.“ Zelenskyj musí přijmout podmínky USA, věří Okamura

Poslední únorový den byl přelomový. Co se vlastně stalo v Bílém domě? Setkání vrcholných představitelů USA a Ukrajiny se vyhrotilo přímo před televizními kamerami. Diskutovalo se o tom i v pořadu Události, komentáře ČT 24.

Zelenskyj předčasně opustil Bílý dům

Trump: Kvůli hloupému prezidentovi jsme poslali miliardy dolarů

Jaká slova padala předtím v centru světové politiky? „Vy nevyhráváte,“ sdělil Trump Zelenskému. „Já to vím,“ odpověděl mu jeho ukrajinský protějšek. „Máte mimořádně velkou šanci z toho vyváznout v pořádku díky nám,“ mínila americká hlava státu. „Pane prezidente, naše země odolává od samého začátku války. Byli jsme na to sami. A jsme vděční. Poděkoval jsem vám…“

Trump ale tvrdě zaútočil: „Kvůli hloupému prezidentovi jsme vám poslali 350 miliard dolarů. Dali jsme vám vojenské vybavení. Vaši muži jsou stateční, ale musí používat naše vybavení. Kdybyste neměli naše vojenské vybavení, skončila by tato válka během dvou týdnů.“

Zelenskyj: To jsem už slyšel od Putina

Také ukrajinský prezident Zelenskyj přitvrdil: „Skončila by během tří dnů. To jsem už slyšel od Putina. Během tří dnů. Možná i rychleji. Ano, během dvou týdnů. Samozřejmě…“

„Takto bude velice těžké domlouvat obchody,“ zmínil Trump.

Pohádali se před celým světem

Ostré slovní přestřelce v Oválné pracovně Bílého domu se věnovali hosté pořadu Události, komentáře ČT 24. „Co jsme to vlastně viděli?“ zeptala se jich v úvodu moderátorka.

„Tak ty pocity rozhodně nejsou pozitivní. V posledních dnech jsme hodně hovořili o tom, že se mění mezinárodní řád a že věci už nebudou takové, jak jsme zvyklí. Tohle je velmi ostrý začátek toho, že nic nebude jako dosud,“ odpověděla Eva Decroix (ODS), šéfka sněmovního zahraničního výboru, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně strany.

Politička zdůraznila, že šlo o bezprecedentní, otevřenou a emocionální hádku, která se odehrála před zraky celého světa. Zmínila také dopady, jaké ještě může událost mít. „Všichni to sledujeme, protože se to pravděpodobně může týkat i nás. Zelenskyj tam zastupoval zemi, která se brání. Jestli bych opravdu něco nechtěla, tak být v této situaci na jeho místě,“ přiznala se Decroix.

Ukrajinský prezident byl podle ní ponížen. „Byl ve slabší pozici, seděl tam sám, hovořil jazykem, který není jeho mateřštinou. Proti němu byli tři,“ popsala politička situaci a dodala, že host nemohl očekávat, že jednání se před zraky novinářů a celého světa zvrhne tímto stylem. „Nedokážu si představit žádného jiného prezidenta v této situaci, který by byl schopen ustát ji důstojněji,“ míní Decroix.

Trump je tvrdý hráč

Robert Králíček (ANO), člen sněmovního výboru pro bezpečnost, uvedl, že Donalda Trumpa dlouhodobě vnímá jako silného hráče. „Chtěl ukázat, že je to on, kdo má situaci v rukou, kdo bude určovat pravidla. Překvapilo mě, že to jednání bylo před novináři. Očekával bych, že takto důležité jednání bude za zavřenými dveřmi, kde si spíše vyříkají i ty emocionální věci. Pevně věřím, že to není poslední jednání. Jsme na začátku jednání o konci hrůzné války, budou pokračovat, bude se to vyvíjet, věřím, že dobře. Trump je tvrdý hráč. Budeme si na to muset zvyknout,“ domnívá se Králíček.

Že smlouvu nepodepsali, je škoda pro USA

„Ukázalo se, že Zelenskyj je pravděpodobně nejstatečnější politik, který se celé té scény zhostil velice důstojně,“ zareagoval Eduard Hulicius (KDU-ČSL), náměstek ministra zahraničí a místopředseda strany. Upozornil na Zelenského tweet, kterým následně poděkoval Trumpovi, Kongresu i americkému lidu za všechnu pomoc, kterou USA dosud poskytly, poskytují a poskytovat budou. „Zelenskyj opakovaně poděkoval Spojeným státům,“ zdůraznil Hulicius a dodal, že je škoda, že smlouva, o které se mělo jednat, nebyla podepsána. „Škoda je to hlavně pro Spojené státy. Smlouva přinášela pro USA zajímavé věci,“ řekl Hulicius.

Okamura se hlásí k podpoře Trumpa

Podle Tomia Okamury (SPD), předsedy hnutí, roztržka ukázala, že Zelenskyj není připravený jednat o míru. „Stojím za prezidentem Trumpem. Jsem jeho podporovatel,“ zdůraznil Okamura. Ani Evropská unie, ani Zelenskyj podle něj už nejsou pro USA partnerem. „Pro Evropu je to problém. Měli bychom co nejvíc jít do sebe. Politici, kteří vládnou EU, by měli skončit nebo změnit politiku,“ řekl Okamura a zdůraznil, že Trump se schází s jinými politiky, zmínil například německou AfD, maďarského premiéra Orbána a italskou premiérku Meloniovou, tedy s lidmi z frakce Patrioti pro Evropu, v níž je i SPD.

Stávající vedení EU podle Okamury nepředstavuje pro Trumpa partnery. „A já se tomu ani moc nedivím. Trump před zvolením deklaroval, že hlavním soupeřem Ameriky je Čína. Rusko začalo spolupracovat s Čínou. Trump se snaží navázat vztahy s Ruskem a snaží se oslabit Čínu. Ukrajina ho v této velké hře v podstatě ani nezajímá,“ domnívá se Okamura.

Ukrajinci podle něj buď přijmou americké podmínky, nebo reálně hrozí třetí světová válka. „Ujíždí nám vlak,“ obává se šéf SPD.

Emoce a psychoanalýza

David Svoboda, ukrajinista a historik z Muzea paměti 20. století, původně očekával, že setkání Zelenského a Trumpa v Bílém domě půjde označit za zbytečnou a spíše reklamní a PR akci. „Ale když jsem viděl, jak se Trump překonává, aby v tom Zelenského vykoupal, tak mě napadlo něco o zinscenované podívané,“ řekl Svoboda. Jestli Američané v Bílém domě improvizovali, tak se do toho mistrně vložili. „Asi promluvil Freud,“ odkázal Svoboda ke slavnému psychoanalytikovi. „Padaly takové šílenosti, že se to analyzuje samo, ani to nepotřebuje odborné zařazení,“ zmínil ukrajinista a historik.

„Bylo cílem ukázat, že současná administrativa v Bílém domě bude mít zcela odlišný styl jednání než administrativa předchozího prezidenta,“ domnívá se Michal Smetana, ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Svou roli podle něj sehrály i emoce.