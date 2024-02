„Ukrajina poražena. Další zbraně? Jen více obětí.“ Český generál má jasno

reklama

Po dvou letech se Ukrajině ani s v významnou pomoci Západu nedaří přibližovat se k vítězství nad Ruskem. „Myslím, že Ukrajina se tomuto cíli významně vzdálila. Na začátku ještě existovala jako normální, suverénní země, ale dnes, myslím, už to tak není, minimálně od prvních měsíců roku 22,“ uvedl někdejší diplomat Petr Pelz v rozhovoru pro Rádio Universum.

Veřejnost však ta tvrdá data úplně nezjistí, z otevřených zdrojů, protože obě strany, více či méně, ta data podle Pelze nějakým způsobem zamlčují. Čtenář musí používat hlavu a prostý rozum, dělat si určitou analýzu toho, co kdo, kdy říkal, a zda se jeho předpovědi nebo názory později, po letech vyplnily, či nevyplnily.

Poznamenal, že by neměnil nic na svém vyjádření z doby prvního výročí vypuknutí války, kdy řekl, že Ukrajina je již de facto poražena, a že jakékoliv další dodávky zbraní Ukrajině znamenají prodlužování konfliktu a více obětí.

Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 6% Nemá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30268 lidí

Ve sporu, kdo může za neúspěch ukrajinské ofenzívy – zda USA, které připravovaly strategii, nebo zkušení vojáci z Ukrajiny –, je pravda spíše na straně Kyjeva. Po nepodařené ukrajinské ofenzívě, která proběhla loni, se na veřejnost dostal spor mezi ukrajinskými a zejména americkými představiteli o to, kdo za to může; zde se Pelz staví na stranu Kyjeva. „Myslím, že Ukrajincům, jejich vysokým velitelům, kteří mají úplně stejné školy jako Rusové, proti kterým bojují, bych v tomto ohledu věřil spíše. Jedná se o naprosto jasnou hru, kdo za to může,“ řekl Pelz, že vina je na straně USA, které připravovaly strategii.

„Dnešní situace je velmi nebezpečná. Dokonce řada lidí, kteří se tím zabývají, se domnívá, že situace je dnes v podstatě nebezpečnější, než byla v době kubánské krize. Takže mě to taky nenaplňuje klidem, a to je ještě eufemismus,“ obává se Petr Pelz, co dál může vzejít ze struktur NATO.

Psali jsme: „Až 17 milionů mrtvých po očkování proti covidu!“ Carlson po Putinovi vypustil další bombu Digitálně mu uříznu hlavu... Nejdříve hrozby, pak výbuch ve studiu. Známý rabín a kritik Izraele v sobě Fiala spustil občanské interpelace. A už odpovídá „Ukrajina krvácí za nás.“ Z Brna vyletěla výzva evropským politikům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama