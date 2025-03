„Ukrajina tahá za kratší konec a Putin to ví.“ Generál Šándor ukázal na omyl Kyjeva

V rozhovoru v pořadu Kupředu do minulosti Andor Šándor v prvé řadě připomínal, že to byl ještě Donald Trump, který během svého prvního prezidentského mandátu začal vyzbrojovat Ukrajinu. Ale pokud jde o Trumpovo první funkční období, staronový pán Bílého domu komunikoval také se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. A z těchto rozhovorů nakonec nic nevzešlo.

Bezpečnostní expert má za to, že Trump je proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi v nevýhodě, protože na něj nemá silnou obchodní páku, se kterou tak rád pracuje ve vztahu k jiným politickým hráčům. Rusko sice s USA obchoduje, ale pro Putina nejde o tak zásadní obchod, aby se musel obávat Trumpových výhrůžek stran cel.

„Jinými slovy, já nevidím velkou páku, kterou by Donald Trump mohl nějak silně použít proti Putinovi. A Putin dobře ví, že on tomu teď šéfuje,“ konstatoval.

„Podstatné na tom je, že Rusové vyhrávají, to tak prostě je. A výraz, který jsem si přečetl na Seznamu, nebo v headline článku Marka Rutteho, generálního tajemníka Severoatlantické aliance: ,Ukrajina neprohrává, ale fronta se pohybuje špatným směrem', mě natolik vyděsil, že jsem neměl sílu si porovnat s tímto headlinem obsah, protože je to něco neuvěřitelného. Ale jestli budeme o tomto konfliktu stále přemýšlet v takovémhle tónu, tak co se stane? Stane se to, že Rusové budou postupovat stále více, Ukrajina bude stále více a více ztrácet území, bude stále více a více mrtvých, a z Ukrajiny se bude stávat stále více rozbitý stát, jehož funkčnost bude velmi komplikovaná,“ varoval následně Šándor.

Jedním dechem dodal, že o tom, co se bude dít dál, se stále ještě rozhoduje na bojišti. Tam Ukrajina tahá za kratší konec a Putin to dobře ví. A dokud bude Ukrajina dostávat tak málo pomoci a ještě s tak velkým zpožděním, nic se na tom nezmění. Tak to vidí Šándor.

Ukrajinci podle něj měli nejsilnější karty v ruce ve chvíli, kdy Rusy vytlačili z Černihivu, od Charkova, ze západních částí Chersonu a z dalších míst. V tu chvíli měli Rusy dostat k jednacímu stolu. Ale nestalo se tak a od té chvíle je pozice Ukrajinců jen horší.

Ukrajinský útok do ruské Kurské oblasti považuje Šándor jen za strategický omyl, který Ukrajincům nijak neprospěl a neprospěje.

